Общество

Возраст принятия присяги в России снизили до 14 лет

10 декабря 2025 в 14:54
Фото: Илья Московец © URA.RU

Возраст принятия присяги гражданина РФ снижен с 18 до 14 лет. Соответствующий закон приняла Государственная дума РФ на пленарном заседании.

«Принятой мерой предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ», — пишет «РИА Новости». Авторы соответствующей инициативы — группа депутатов, возглавляемая председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Мера будет действовать для лиц, принимающих гражданство России. Пленарное заседание транслируется на официальном сайте Госдумы.

Ранее Госдума одобрила поправки в КоАП РФ, ужесточающие требования к уведомлению военкоматов о смене места жительства призывниками. Инициатива связана с ранее принятым предложением о проведении воинского призыва в течение всего года. 

