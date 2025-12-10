Россиян на популярном курорте атакуют тигровые комары

Россиян на Гоа атакуют тигровые комары Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские туристы на индийском Гоа массово сталкиваются с болезненными укусами тигровых комаров, после которых требуется медицинская помощь. На это обратили внимание журналисты, ссылаясь на очевидцев.

«Российские туристы, отдыхающие сейчас на индийском Гоа, начали массово жаловаться на нападения местных насекомых, после укусов которых появляются огромные волдыри с жидкостью внутри — диаметром с десятирублевую монету», —сообщает Life.ru. После осмотра в местных клиниках медики связали такие проявления с укусами азиатских тигровых комаров, известных как переносчики опасных инфекций — вируса денге, чикунгуньи, зики и лихорадки Западного Нила.

Пострадавшим россиянам назначили ряд анализов, чтобы исключить заражение этими заболеваниями. На месте медики прокалывают крупные волдыри, обрабатывают пораженные участки кожи йодом, делают необходимые инъекции и выписывают препараты для снятия воспаления и профилактики осложнений.

«Тигровые комары» — вид кровососущих комаров, который хорошо определяется по черным и белым полосам на ногах, а также по черно-белому телу. Происходит из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии.