Совфед продлил право участников СВО на кредитные каникулы на 2026 год

«Поправки в законодательство продлевают на 2026 год право мобилизованных, контрактников, добровольцев и других участников СВО, а также членов их семей потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО», — сообщает «РИА Новости». Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО. За кредитными каникулами военнослужащие могут обратиться до конца 2025 года. Закон о продлении соответствующей меры вступит в силу с 1 января 2026 года.