Общество

Совфед продлил право участников СВО на кредитные каникулы на 2026 год

10 декабря 2025 в 14:27
Обратиться за кредитными каникулами участники СВО смогут до конца 2025 года

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кредитные каникулы участников СВО будут продлены на 2026 год. Соответствующий закон приняли в Совете Федерации. 

«Поправки в законодательство продлевают на 2026 год право мобилизованных, контрактников, добровольцев и других участников СВО, а также членов их семей потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО», — сообщает «РИА Новости». Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО. За кредитными каникулами военнослужащие могут обратиться до конца 2025 года. Закон о продлении соответствующей меры вступит в силу с 1 января 2026 года. 

Ранее Совет Федерации одобрил возможность получения участниками СВО бесплатного второго среднего профессионального образования. Данная мера будет распространяться на военных, принимавших участие в боевых действиях в подразделениях ЛНР и ДНР с 2014 года, а также участвующих в боях на территориях присоединенных регионов. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года. 

