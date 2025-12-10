Сбер спрогнозировал повышение цен на жилье в 2026 году

Ведяхин сообщил, что в 2026 году количество сделок по покупке жилья увеличится на 7% Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Цены на жилье в России в 2026 году вырастут примерно на 5%, при этом резкого обвала рынка не ожидается. Такой прогноз озвучил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, даже при неблагоприятных условиях рынок недвижимости сохранит устойчивость.

«В базовом прогнозе наши аналитики говорят, что ожидают рост цен на 5% <...> по сравнению с 2025 годом», — заявил Ведяхин на конференции «Сделано в Сбере». Трансляция велась на сайте Сбербанка. По его словам, подорожание жилья будет идти вместе с ростом числа сделок. Ведяхин уточнил, что объем продаж может вырасти примерно на 7%.

Он также сообщил, что специалисты банка просчитывают разные варианты развития ситуации, в том числе неблагоприятные для рынка недвижимости. Они оценивают, как на рынок могут повлиять возможное ухудшение экономической ситуации и изменения спроса на ипотеку.

Ведяхин отметил, что даже при совокупном влиянии этих факторов не ожидается резкого падения цен. Тем не менее сейчас на рынке наблюдается оживление — становится больше сделок и растет интерес к ипотечным программам. Это позволяет позитивно оценивать перспективы 2026 года.