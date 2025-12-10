За вождение под действием популярного лекарства могут лишить прав

Употребление корвалола за рулем может повлечь для водителя ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление автомобилем после приема сильнодействующих лекарств с запрещенными веществами в России может обернуться штрафом 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Среди таких лекарств, например — корвалол. Об этом журналистам рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Это статья 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если это будет установлено, то будет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф размером 45 тысяч рублей», — отметил Славнов в беседе с «Общественной службой новостей». По словам юриста, формальный запрет на вождение касается препаратов, в составе которых есть вещества из перечня наркотических и психотропных веществ РФ. В их числе и фенобарбитал, входящий в популярный сердечный препарат корвалол.

Эксперт подчеркнул, что основная причина, почему в целом за лекарства предусмотрена ответственность, связана с тем, что от подобных веществ организм склонен к тому, чтобы отключиться в любой момент. И это будет чревато аварией, которая может повлечь как смерть самого водителя, так и окружающих на дороге. В перечне Минздрава указано более 200 наименований лекарств с седативным эффектом и содержанием этилового спирта.

