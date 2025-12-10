Российские войска продолжают зачистку населенных пунктов в ДНР
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, а также ликвидацию окруженных подразделений ВСУ в Димитрове. Как уточнили в Министерстве обороны России, силы группировки «Центр» ведут уничтожение блокированных украинских формирований в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, одновременно проводя зачистку территорий в населенных пунктах Светлое и Гришино на территории Донецкой Народной Республики.
