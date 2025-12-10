Логотип РИА URA.RU
Госдума приняла закон об обязательной присяге с 14 лет

10 декабря 2025 в 14:43
Фото: © URA.RU

Госдума на пленарном заседании одобрила законопроект об обязательном принесении присяги гражданина Российской Федерации с 14-летнего возраста, проголосовав за документ сразу во втором и третьем чтениях. Принятые поправки предусматривают снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу при вступлении в гражданство, с 18 до 14 лет. Трансляция пленарного заседания Госдумы ведется на официальном сайте.

