Украина атаковала Крым и несколько регионов РФ

10 декабря 2025 в 14:33
Срочная новость

Фото: © URA.RU

В период с 9:00 до 12:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным МО РФ, цели были ликвидированы в следующих регионах: два БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Республики Крым.

