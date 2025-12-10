Украина атаковала Крым и несколько регионов РФ

В период с 9:00 до 12:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным МО РФ, цели были ликвидированы в следующих регионах: два БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Республики Крым.