Украина атаковала Крым и несколько регионов РФ
10 декабря 2025 в 14:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 9:00 до 12:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным МО РФ, цели были ликвидированы в следующих регионах: два БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Республики Крым.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал