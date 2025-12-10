В Госдуме просят РКН проверить один из самых популярных шутеров мира

В России хотят заблокировать Call of Duty Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в Роскомнадзор с предложением проверить серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare (оригиналы и ремастеры) на признаки русофобии и при необходимости запретить их распространение в России. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на письмо парламентария. Серия шутеров Call of Duty в целом является одной из наиболее популярных компьютерных игр в мире в целом.

«Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм. <...> В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — отметил Делягин в беседе с «Газетой.ру». Все перечислены все части серии Call of Duty: Modern Warfare, включая оригинальные игры и ремастеры — от Modern Warfare 2007 года и ее продолжений до Modern Warfare II, выпущенной в 2022 году.

Свое обращение депутат объяснил содержанием игр, где ключевыми противниками игрока выступают российские военные. По его словам, такой образ России и ее армии унижает российских пользователей и противоречит текущей международной обстановке.

По словам депутата, поводом для письма также стали многочисленные обращения граждан к депутату. В своих жалобах пользователи заявляли, что в сюжетах Modern Warfare Россия показана как страна-агрессор, а игрокам из РФ предлагается выполнять миссии против российской армии. Делягин просит Роскомнадзор проверить, не содержит ли этот контент признаков разжигания вражды по национальному признаку и оскорбления государства и его вооруженных сил.

Серия Call of Duty: Modern Warfare относится к крупнейшим международным коммерческим игровым проектам в жанре шутера от первого лица. Игры разрабатываются студиями, входящими в издательский холдинг Activision. Ранее зарубежные компании — издатели видеоигр — уже объявляли о приостановке части официальных поставок и продаж своей продукции в России, однако доступ к ранее купленным тайтлам у пользователей сохраняется.

Call of Duty: Modern Warfare 2 во время своего выхода в 2009 году попала в большой скандал. Связано это с появлением миссии в игре «Ни слова по-русски», где надо было участвовать в массовом расстреле российских граждан. Один из геймдизайнеров потом рассказал, что ключевая цель миссии состояла в том, чтобы зритель и игрок испытали сильнейший эмоциональный дискомфорт, а происходящее запомнилось на годы.