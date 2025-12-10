Логотип РИА URA.RU
Юрист рассказал, как Пугачеву могут лишить статуса народной артистки

Юрист Конышев: суд в силах лишить Аллу Пугачеву статуса народной артистки
10 декабря 2025 в 15:30
На Пугачеву снова подал в суд Виталий Бородин

Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Певицу Аллу Пугачеву суд может лишить звания народной артистки. Об этом URA.RU заявил юрист Андрей Конышев, отметив, что это вполне возможно судя по ее отношению к власти, народу и реакции общества на ее высказывания.

«Подобная процедура в наше время не так часто встречается, но у многих депутатов и юристов есть уверенность, что скоро данная процедура будет упрощена и эти звания полетят „один за одним“», — отметил юрист.

Он пояснил, что в суд обращаются граждане, которых всерьез затронули слова или действия артиста со статусом «народного». Также госорган может направить в суд мотивированное представление с требованием о лишении данного статуса. 

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал в суд на Аллу Пугачеву после ее интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). По его мнению, артистка умышленно наносит ущерб российскому обществу и получает вознаграждение за свои публичные высказывания.

Ранее Бородин уже подавал иск в суд, однако дело оставили без рассмотрения. Также иск к российской певице подавал участник СВО Александр Трещев после ее интервью.

