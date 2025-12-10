Путин получил приглашение в Индонезию и ответил согласием
В Кремле 10 декабря проходит диалог лидеров России и Индонезии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто, президент России Владимир Путин принял приглашение посетить республику. Об этом сообщают СМИ.
«Спасибо большое, обязательно это сделаю», — ответил российский лидер на приглашение Субианто. Диалог транслируется на портале «Смотрим». Президент Индонезии также пошутил: «не только же в Индию вам летать».
Лидеры России и Индонезии встретились 10 декабря в Кремле. В центре диалога — развитие российско-индонезийских отношений.
