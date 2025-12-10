Радиостанция Судного дня выдала в эфир несколько загадочных сообщений
Радиостанция Судного дня передала 10 декабря шесть новых слов
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Радиостанция, известная как «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) или «Жужжалка», утром передала серию необычных закодированных сообщений. В эфире прозвучали шесть новых слов, которых раньше не было в ее передачах. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который круглосуточно записывает и анализирует сигнал станции.
По данным канала, первая новая передача была зафиксирована в 09:08 по московскому времени. В ней прозвучало слово «мюоносвод». В 09:11 УВБ-76 выдала очередную шифровку со словом «спинобаз». Третье сообщение вышло в 10:38 и содержало слово «фригория». Еще через 18 минут в эфир одновременно ушли три кода: «опальный», «сноповый» и «дымозюзя». «Все шесть слов — новые, они прозвучали на радиостанции впервые», — пишет telegram-канал «УВБ-76 логи».
Авторы канала отмечают, что в последние месяцы УВБ-76 в основном повторяла старые передачи. В эфир возвращались сообщения, которые впервые прозвучали в январе и феврале 2022 года. В том числе, сохранялась их прежняя последовательность и интервалы. В ноябре 2025 года станция начала воспроизводить выпуски апреля 2023 года.
Так, например, 6 ноября радиостанция передала новые закодированные сообщения со словами «мозгопрах» и «подствольный», которые ранее в ее эфире не звучали. Роскомнадзор, комментируя работу станции, заявил, что информация о ее частоте и пользователе не является общедоступной, передает «Царьград».
УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1976 года. За постоянный фоновый шум и ровный звук она получила среди слушателей прозвище «жужжалка». Станция регулярно передает закодированные фразы и наборы слов. Пользователи соцсетей связывают такие выходы в эфир с крупными мировыми событиями и военной активностью, но официальных комментариев о назначении передатчика нет.
