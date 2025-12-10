Китайские ученые предупредили, чем может обернуться игнорирование анализа крови

Анализ крови способен выявить проблемы с костями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые из Университета Чунцина установили, что уровень фермента щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови может являться предупреждением о снижении минеральной плотности костей, а также риске остеопороза у взрослых. Об этом предупреждают китайские ученые.

«ЩФ вырабатывается остеобластами и печенью и участвует в минерализации костей. Примерно половина фермента в крови поступает из костей, а его уровень тесно связан с активностью костной ткани. Общий уровень ЩФ легко измерить при стандартном анализе крови, что делает его потенциально удобным индикатором здоровья костей», — отмечают исследователи. Их данные приводит Mail Здоровье.

В исследовании приняли участие 12 835 взрослых. Всем им провели биохимический анализ крови и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию для оценки минеральной плотности костей. Остеопороз диагностировали у 9,5% обследованных. Наиболее выраженную связь между уровнем ЩФ и сниженной плотностью костей ученые зафиксировали у молодых женщин и у людей без нарушений обмена веществ и заболеваний печени.

