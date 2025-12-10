Логотип РИА URA.RU
В Симферополе 16-летний подросток-инвалид погиб, пытаясь сбежать от матери

10 декабря 2025 в 15:10
Провод, по которому ребенок пытался выбраться из квартиры, оборвался

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Симферополе погиб мальчик-инвалид, спускаясь по телевизионному кабелю из квартиры, в которой его закрыла мать. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU. 

«Женщина запирала сына дома, уходила надолго, оставляя без еды и денег, забирала телефон и била. Подросток не раз пытался выбраться и добраться до отчима», — рассказали соседи корреспонденту URA.RU. В день, когда произошел инцидент, мать заперла подростка в квартире без еды и связи. Ребенок постарался выбраться из квартиры на шестом этаже через окно. Для этого он использовал кабель от телевизора, который оборвался. Подросток получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Сама мать вины не признает, ее приговорили к пяти годам колонии.

Ранее в Свердловской области прокуратура начала проверку получения травмы ребенком в школе. По данным расследования, пострадавший убегал от другого ученика и упал. Мать пострадавшего сообщала о случаях буллинга ее ребенка-инвалида со стороны других детей. 

