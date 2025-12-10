В Симферополе 16-летний подросток-инвалид погиб, пытаясь сбежать от матери

«Женщина запирала сына дома, уходила надолго, оставляя без еды и денег, забирала телефон и била. Подросток не раз пытался выбраться и добраться до отчима», — рассказали соседи корреспонденту URA.RU. В день, когда произошел инцидент, мать заперла подростка в квартире без еды и связи. Ребенок постарался выбраться из квартиры на шестом этаже через окно. Для этого он использовал кабель от телевизора, который оборвался. Подросток получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Сама мать вины не признает, ее приговорили к пяти годам колонии.