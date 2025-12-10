Карты «Мир» продолжат работать после истечения срока действия

К 2030 году части держателей карт «Мир» все же придется заменить их на новые Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Карты платежной системы «Мир» будут работать и после формального окончания срока действия на постоянной основе. Такое решение принял совет участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что это правило уже согласовали с банками. Оно позволит держателям карт самим выбирать, когда менять пластик, а не спешить к дате, указанной на карте.

Дубынин напомнил, что возможность пользоваться картами «Мир» после истечения срока действия впервые появилась во время пандемии. Тогда люди не могли вовремя приходить в отделения, и НСПК вместе с банками настроили безопасный режим продления. Сейчас эта технология будет применяться на постоянной основе. По его словам, исключения затронут только небольшой перечень транзакций, где необходим особый контроль.

НСПК собирается ограничить операции по таким картам в отложенном и офлайн-режимах. К 2028 году их долю планируют снизить до 2,5%, а к 2030 году полностью прекратить такие транзакции. Речь идет, например, об оплате проезда в транспорте или покупках на борту самолета, когда банк не может сразу проверить платеж. В организации советуют владельцам вовремя блокировать и уничтожать утерянные карты с истекшим сроком, чтобы избежать несанкционированного списания средств. «К 2030 году части держателей таких карт „Мир“, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — добавил Дубынин.

Ранее он пояснял, что поэтапное прекращение работы карт Visa и Mastercard в России связано с тем, что их сертификаты безопасности перестали действовать с 1 января 2025 года. После ухода международных платежных систем из России в 2022 году российские банки больше не могут обновлять эти ключи, поэтому пользоваться старыми картами становится небезопасно.