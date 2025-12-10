Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто
Диалог лидеров двух стран проходит в Кремле
Фото: Роман Новиков © URA.RU
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщают СМИ.
«Президент России Владимир Путин 10 декабря в Москве проводит переговоры с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто», — говорится в прямой трансляции на портале «Смотрим». Главная тема диалога — развитие российско-индонезийского партнерства. Главы государств также затронут вопросы международной и региональной повестки.
Путин и Субианто проводили переговоры 3 сентября в Пекине. Тогда лидеры стран провели небольшой диалог после парада, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.
