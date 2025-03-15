15 марта 2025

Уральские баскетболисты впервые выиграли Кубок России. Видео

БК «Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» и взял Кубок России
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БК «Уралмаш» дошел до финала, обыграв «Локомотив» и МБА (архивное фото)
БК «Уралмаш» дошел до финала, обыграв «Локомотив» и МБА (архивное фото) Фото:

Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург) впервые в своей истории выиграл Кубок России. В решающем матче уральская команда обыграла хозяев «Финала четырех» — «Нижний Новгород» со счетом 53:77 (16:27, 16:20, 10:15, 11:15). Игра прошла в КРК «Нагорный» при 2,3 тысячах болельщиков, передает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Самым результативным в финале стал двухметровый тяжелый форвард «Уралмаша» Далтон Хэйден с 17 очками, тремя подборами и четырьмя ассистами. Среди нижегородцев лучшим снайпером был тяжелый нападающий Неманя Джуришич — 15 очков и пять подборов, без голевых передач.

В этом розыгрыше трофея «Уралмаш» прошел в четвертьфинале «Локомотив» из Кубани, отыграв разницу в минус 24 очка во втором матче противостояния. Полуфинал их ждал против московского МБА-МАИ, в котором уральские баскетболисты взяли уверенную победу — 84:68. Ранее высшим результатом БК «Уралмаш» в Кубке России была бронза в сезоне 2023/24. До финала им не позволил пройти будущий победитель того турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их соперник преодолел «Темп-СУМЗ» из Ревды (Свердловская область), выиграв обе встречи в 1/4 финала. А в главный матч турнира хозяева не пустили подмосковные «Химки» при счете 78:69. Бронзу Кубка России в дерби Московской области забрали представители столицы — 72:64.

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Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург) впервые в своей истории выиграл Кубок России. В решающем матче уральская команда обыграла хозяев «Финала четырех» — «Нижний Новгород» со счетом 53:77 (16:27, 16:20, 10:15, 11:15). Игра прошла в КРК «Нагорный» при 2,3 тысячах болельщиков, передает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). Самым результативным в финале стал двухметровый тяжелый форвард «Уралмаша» Далтон Хэйден с 17 очками, тремя подборами и четырьмя ассистами. Среди нижегородцев лучшим снайпером был тяжелый нападающий Неманя Джуришич — 15 очков и пять подборов, без голевых передач. В этом розыгрыше трофея «Уралмаш» прошел в четвертьфинале «Локомотив» из Кубани, отыграв разницу в минус 24 очка во втором матче противостояния. Полуфинал их ждал против московского МБА-МАИ, в котором уральские баскетболисты взяли уверенную победу — 84:68. Ранее высшим результатом БК «Уралмаш» в Кубке России была бронза в сезоне 2023/24. До финала им не позволил пройти будущий победитель того турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Их соперник преодолел «Темп-СУМЗ» из Ревды (Свердловская область), выиграв обе встречи в 1/4 финала. А в главный матч турнира хозяева не пустили подмосковные «Химки» при счете 78:69. Бронзу Кубка России в дерби Московской области забрали представители столицы — 72:64.
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