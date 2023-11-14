14 ноября 2023

В Тюмени новый микрорайон превратят в изюминку города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, строительство дома, строительство, стройка
Здесь появятся новые социальные объекты и многоквартирные дома Фото:

В Тюмени в рамках комплексного развития территории (КРТ) обустроят микрорайон ДОК. Здесь появятся новые социальные объекты и многоквартирные дома. По словам заместителя главы Тюмени Владимира Третьякова, микрорайон станет «изюминкой» города.

«Территория большая, там уже работает несколько застройщиков. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. Это было сделано для того, чтобы оптимально распределить нагрузку, потому что микрорайон большой, большой объем сноса и возведения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. <…> Я думаю, что ДОК станет изюминкой города», — рассказал во время обсуждения развития микрорайона Третьяков.

Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят путепровод через Тура, который соединит микрорайон ДОК с Зарекой. Разработку проектной документации по развязке планируют завершить в следующем году.

Круглый стол: Развитие района ДОК. Тюмень
Фото:
Круглый стол: Развитие района ДОК. Тюмень
Фото:

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В Тюмени в рамках комплексного развития территории (КРТ) обустроят микрорайон ДОК. Здесь появятся новые социальные объекты и многоквартирные дома. По словам заместителя главы Тюмени Владимира Третьякова, микрорайон станет «изюминкой» города. «Территория большая, там уже работает несколько застройщиков. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. Это было сделано для того, чтобы оптимально распределить нагрузку, потому что микрорайон большой, большой объем сноса и возведения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. <…> Я думаю, что ДОК станет изюминкой города», — рассказал во время обсуждения развития микрорайона Третьяков. Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят путепровод через Тура, который соединит микрорайон ДОК с Зарекой. Разработку проектной документации по развязке планируют завершить в следующем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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