В Тюмени в рамках комплексного развития территории (КРТ) обустроят микрорайон ДОК. Здесь появятся новые социальные объекты и многоквартирные дома. По словам заместителя главы Тюмени Владимира Третьякова, микрорайон станет «изюминкой» города.
«Территория большая, там уже работает несколько застройщиков. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров в рамках четырех договоров. Это было сделано для того, чтобы оптимально распределить нагрузку, потому что микрорайон большой, большой объем сноса и возведения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур. <…> Я думаю, что ДОК станет изюминкой города», — рассказал во время обсуждения развития микрорайона Третьяков.
Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят путепровод через Тура, который соединит микрорайон ДОК с Зарекой. Разработку проектной документации по развязке планируют завершить в следующем году.
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