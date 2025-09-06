В США сообщили Киеву болезненные новости об уступках России

Nation: Украине придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией
Украине придется пойти на серьезные уступки в вопросе территорий
Украине придется пойти на серьезные уступки в вопросе территорий Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украине придется пойти на серьезные уступки России, если на переговорах наметится прогресс. Об этом пишет  американский журнал The Nation.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории», — говорится в  публикации. Там считают, что территориальный вопрос для Украины менее важен, чем другие аспекты. 

Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Москву. В Кремле отметили, что приглашение было сделано с одной целью — поговорить. Не было речи про капитуляцию. Однако Зеленский отказался от визита, пригласив в итоге Путина в Киев. До этого президент США Дональд Трамп говорил, что личная встреча двух президентов крайне важна для урегулирования конфликта. 

