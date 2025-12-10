Казахстан обезопасил свою нефть от ударов ВСУ

Ожидается, что в декабре объем поставок нефти в Самару из Казахстана составит 232 тысячи тонн Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Казахстан перераспределил часть экспортных поставок нефти с маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на другие направления, тем самым обезопасив свое топливо от ударов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба оператора магистральных нефтепроводов республики — АО «Казтрансойл». Часть объемов теперь пойдет в сторону Атырау — Самара, по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), а также в Китай.

«Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД, и перенаправление части объемов поставок на Китай», — говорится в сообщении пресс-службы «Казтрансойла». Его приводит РИА Новости.

Компания уточнила, что в январе — ноябре 2025 года в систему КТК было направлено 3,26 млн тонн казахстанской нефти. Это сырье поступало с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Ожидается, что в декабре поставки по маршруту Атырау — Самара вырастут на 232 тысячи тонн, в сторону Китая — на 72 тысячи тонн, по направлению к нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан — на 58 тысяч тонн.

Продолжение после рекламы

Дополнительно в этом месяце «Казтрансойл» предоставит добывающим компаниям возможность временно размещать нефть в резервуарном парке. В компании пояснили, что это нужно для более гибкого графика отгрузки и устойчивой перекачки по системе магистральных нефтепроводов.

Ранее КТК сообщил о серьезном повреждении одного из трех выносных причалов после атаки украинских беспилотников на морской терминал в Новороссийске. Тогда в результате удара дальнейшая эксплуатация устройства стала невозможна из-за масштабных повреждений. Сейчас консорциум отгружает нефть только через одно причальное устройство. МИД Казахстана направил Украине ноту протеста и заявил, что удары по объектам КТК вредят двусторонним отношениям.