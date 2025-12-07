Новая стратегия США меняет тон в отношении РФ, Европе грозит диктатура: Медведев порассуждал о будущем

По словам Медведева, РФ будет смотреть на конкретные шаги, а не слова, опубликованные в документе США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США в своей новой стратегии национальной безопасности говорят о налаживании отношений с Россией и готовности к диалогу. Также в одном из пунктов упоминается, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону. Медведев уверен, что это может привести к появлению диктатур на Евразийском континенте.

Председатель партии «Единая Россия» отметил, что новая стратегия заслуживает внимания, поскольку в документе представлена взвешенная оценка ряда актуальных современных вызовов. В частности, Вашингтон признал, что глобальный мир больше не держится на плечах США. Главные заявления зампредседателя Совбеза РФ о новом документе администрации главы Белого дома Дональда Трампа — в материале URA.RU.

Что за новая стратегия нацбезопасности США

Администрация президента США 5 декабря обнародовала обновленную стратегию национальной безопасности. В документе в качестве ключевых интересов Вашингтона обозначены как максимально быстрое политическое урегулирование конфликта на Украине, так и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией, пишет Pravda.Ru.

Соединенные Штаты одновременно настаивают, чтобы европейские государства взяли на себя большую ответственность за обеспечение собственной обороноспособности. При этом Москву в новой редакции больше не квалифицируют как «угрозу глобальному порядку», в отличие от предыдущей версии стратегии. Кроме того, Белый дом заявляет о намерении добиваться того, чтобы НАТО перестали воспринимать как «постоянно расширяющийся альянс».

Медведев дал оценку документу из Вашингтона

Медведев охарактеризовал обновленную стратегию национальной безопасности США как примечательный документ, отметив, что в ней содержится более взвешенная оценка ряда актуальных вызовов. По его словам, Вашингтон де-факто признал, что удержание глобального миропорядка больше не опирается исключительно на «плечи» Соединенных Штатов.

«Выделяется новая Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома. <...> Вашингтон фактически признает: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах. <...> Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку», — написал Медведев в своем канале на платформе MAX.

По его оценке, ориентированный на великодержавный прагматизм президент США Дональд Трамп представляется более предпочтительным вариантом, чем, как он выразился, «глобалистский маразм». Именно это, по словам Медведева, ассоциируется с бывшим главой Белого дома Джо Байденом.

«Лучше великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена. <...> [Поскольку] приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (движения Трампа „Сделаем Америку снова великой“, Make America Great Again — прим. URA.RU)», — сообщил зампредседателя Совбеза РФ.

Новая стратегия США указывает на налаживание контактов с РФ

Политик также подчеркнул, что Вашингтон впервые за длительный период прямо указывает на необходимость выстраивания отношений с Российской Федерацией. Это объясняется тем, что Россия является одним из ключевых мировых игроков. И взаимодействие с ней в формате конструктивного сотрудничества представляется более выгодным.

«Впервые за многие годы Вашингтон открыто говорит о необходимости восстанавливать „стратегическую стабильность“ в Евразии и налаживать отношения с Россией. <...> Россия — крупнейший мировой игрок и с нами выгоднее конструктивно сотрудничать, как это и было много лет, до украинских событий», — отметил Медведев.

Однако по его словам, в Москве будут смотреть на красивые слова в документе, а на реальные шаги, которые последуют от американской администрации. В частности, наблюдается ли прогресс в направлении начала переговоров и готовы ли США и страны ЕС обсуждать с Россией вопросы безопасности без выдвижения ультиматумов.

«Стратегия — это политическая декларация, а отнюдь не, пользуясь словами родного Ильича, „перемена всех наших взглядов на социализм“... Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов?» — задался вопросом зампредседателя Совбеза РФ.

РФ идут на пользу противоречия между США и Европой

Председатель партии «Единая Россия» считает, что разногласия между Вашингтоном и Евросоюзом (ЕС) работают в интересах России. Это подтверждают слова предпринимателя Илона Маска, сказанные накануне. Там бизнесмен призвал ликвидировать ЕС, с чем Медведев, к слову, согласился.

«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка. Даже Маск (в ответ на штраф по отношению к Х) приложил к этому руку, пожелав ЕС распада. Неплохо!» — написал Медведев.

Стратегия США может привести к диктатуре в ЕС

В случае, если европейские государства приступят к масштабному расширению своих военных потенциалов, это может привести к подрыву их национальных экономик и создать предпосылки для установления авторитарных политических режимов. Поскольку в одном из пунктов своей стратегии Вашингтон требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

«США предлагают заплывшей от дармоедства имбецильной Европе стать самостоятельнее в вопросах обороны. <...> Есть риск, что европейцы вовсю будут наращивать свои военные возможности. Это окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же [Адольф] Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами», — отметил зампред Совбеза Росси.

Значение стратегии США не стоит преувеличивать

Медведев заявил, что не следует придавать чрезмерное значение обновленной стратегии национальной безопасности США, подчеркнув, что по сути она представляет собой лишь совокупность политических деклараций. По его словам, гораздо более существенную роль играет система убеждений и представлений, сложившаяся в сознании американского руководства, причем речь идет не только о противоречивой линии официальных вашингтонских властей, но и о позиции так называемого «глубинного государства».

