Биткоин подорожал до рекордных значений

РИАН: стоимость биткоина установила рекорд, подорожав до 112 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Показатель биткоина впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч долларов
Показатель биткоина впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч долларов Фото:

Курс биткоина увеличился почти на 3%, а его стоимость впервые в истории превысила отметку в 112 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

«На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 2,9% за сутки — до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч», — говорится в сообщении РИА Новости.

Накануне стало известно, что биткоин уже устанавливал исторический максимум, достигнув отметки почти в 112 тысяч долларов на бирже Binance. По данным CoinMarketCap, средняя цена криптовалюты тогда составляла 111 732 доллара, а суточный рост превышал 2,7%. Эксперты объясняют рост стоимости биткоина повышенным интересом крупных инвесторов и притоком средств в криптовалютные биржевые фонды.

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Курс биткоина увеличился почти на 3%, а его стоимость впервые в истории превысила отметку в 112 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. «На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 2,9% за сутки — до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч», — говорится в сообщении РИА Новости. Накануне стало известно, что биткоин уже устанавливал исторический максимум, достигнув отметки почти в 112 тысяч долларов на бирже Binance. По данным CoinMarketCap, средняя цена криптовалюты тогда составляла 111 732 доллара, а суточный рост превышал 2,7%. Эксперты объясняют рост стоимости биткоина повышенным интересом крупных инвесторов и притоком средств в криптовалютные биржевые фонды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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