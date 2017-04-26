16:08 26 апреля 2017 25

Валерий Гартунг не верит в то, что приемы для него организуют на условиях "черного пиара" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политическое спокойствие в Челябинской области — только видимость. В восстановленных одномандатных округах Госдумы в самом разгаре новые конфликты. В информационных материалах Валерия Гартунга («Справедливая Россия») регулярно выходят обвинения в бездействии «Единой России». Эмоциональный фон накаляется, а единороссам неприятно — описываемые провалы оказались фейками.

В одной из весенних информационных рассылок пресс-службы Валерия Гартунга рассказывалось о приеме граждан, на котором депутату жаловались на бездействие его коллег в Госдуме от «ЕР» и просили помочь. «Желающих поговорить с парламентарием оказалось много — в коридоре местного отделения партии выстроилась целая очередь, — говорится в сообщении пресс-службы. — Многие из еманжелинцев, до того как пришли на прием к Валерию Гартунгу, безуспешно пытались решить свои проблемы в министерствах и отделах, приемных местных депутатов и других политических партий».

Примером стала история Виктора Демченко: «Я пробовал обращаться к депутату Литовченко, но существенной помощи не получил. Пообщавшись же с Валерием Карловичем, я вижу, что депутат нам действительно поможет. У меня появилась надежда, что моя проблема будет решена». Об этом же Демченко заявил и в телекамеру.

Анатолий Литовченко: «Гартунгу пора успокоиться и работать дальше» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным агентства, проситель обсуждал с Гартунгом помощь местной жительнице, молодой Ирине Ф., страдающей онкологическим заболеванием. В версии просителя ей не помогают местные власти. Гартунг пообещал взять вопрос на контроль и отправить запрос главному онкологу области, депутату ЗСО Андрею Важенину.

Анатолий Литовченко представляет в Госдуме «Единую Россию» и избран в парламент по Коркинскому одномандатному округу, где обошел Гартунга (справедливоросс избран по спискам). При проверке упрека в адрес депутата выяснилось несколько деталей. Во-первых, в сообщении справедливороссов была ошибка: фамилия просителя Темченко, и он руководитель местного отделения партии «Родина».

Во-вторых, удалось восстановить систему организации приема. В распоряжении «URA.RU» есть служебная докладная. В ней сообщается — на Ирину Ф. выходили помощники Гартунга и предлагали написать письмо о том, что местная власть и местное отделение «Единой России» не оказывали ей никакой помощи. Взамен обещали прием у Гартунга и помощь. Жительницу Еманжелинска также просили сказать об этом в телекамеру. Но она этого делать не стала, а отправилась в Санкт-Петербург, где проходит лечение.

У женщины действительно тяжелая онкология, ее лечили в окружном диспансере, было улучшение, и врач-депутат Важенин в курсе, но наступил рецидив. Теперь все надежды на медиков в Санкт-Петербурге, перед операцией ей необходимо пройти дорогостоящий курс лечения, а препараты, рекомендованные питерскими врачами, стоят дорого и не оплачиваются за счет государства. Об этой истории знает весь Еманжелинск, женщине, воспитывающей маленькую дочь, собирают деньги всем миром. Есть страницы в соцсетях, были сообщения в местной газете и на областных телеканалах. Власти района официально смогли выделить Ирине только стандартную материальную помощь в 10 тыс. рублей, но, как рассказали «URA.RU» в администрации, помогли организовать несколько благотворительных акций.

«Хорошо, если Валерий Гартунг ей поможет, особенно материально! Деньги семье очень нужны, но при чем тут „черный пиар“?», — задается вопросом источник в администрации.

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко сейчас находится в Челябинской области, в рамках региональной недели. Он заявил «URA.RU», что Виктор Темченко (Демченко) к нему никогда на прием не приходил. «Не в первый раз уже такая ситуация, — констатировал Литовченко. — Выборы закончились, суды Гартунг проиграл. Но он ведет себя так, словно избирательная кампания в самом разгаре. На днях вышла газета, там все еще в мой адрес пикировка. Пора бы ему уже успокоиться и работать».

Как выяснилось, подобная схема создания негативных информповодов используется справороссами не один раз. Помощники лидера челябинских эсеров якобы обращались к еще одному жителю района, инвалиду 2 группы. Предлагали прибыть на прием, написать жалобу на бездействие единороссов, сказать в телекамеру, что ему никто не помогает, но после встречи он уверен — все будет хорошо, за что «спасибо Гартунгу». Инвалид в ответ, как говорится в докладной, заявил, что в помощи Гартунга не нуждается, хватает поддержки от местных властей.

«Мне ничего подобного, чтобы помощники устраивали для меня приемы таким образом, не известно, — заявил „URA.RU“ Валерий Гартунг. — Более того, если об этом узнаю, буду наказывать. Я не уверен, что такое могло быть, но уже дал команду разобраться в этой ситуации. Ко мне обращается много людей, больше, к чем любому другому депутату. Но я не собираюсь в этой теме быть в конфронтации к „ЕР“. Но очень многие из тех, кто приходит ко мне на прием, действительно рассказывают, как обращались в „Единую Россию“ или к властям, но там помощи не дождались».

«Помощь людям должна быть помощью, а не средством борьбы с конкурирующими партиями», — заявил «URA.RU» секретарь Челябинского регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш.