«Где были эти радетели, когда памятники города превращались в труху?»

17:50 26 апреля 2017 2

Викарий Екатеринбургской епархии считает организаторов протестов против застройки городского пруда (на фото один из основных спикеров этого сообщества Дмитрий Москвин) манипуляторами и обманщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект строительства собора Святой Екатерины [Храма на воде] в акватории городского пруда по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых, критикуемых и конфликтных тем среди жителей Екатеринбурга. Накануне мы начали обсуждение позиций сторон, которые никак не могут найти общий язык. Мы считаем эту работу важной: потому что город у нас один, и воевать внутри него вредно. Первыми свою позицию высказали депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин и активист «Комитета городского пруда» Екатерина Петрова. Теперь предлагаем узнать, что на эту тему думает представитель Русской православной церкви.

О чем врут противники строительства собора и почему церковь никогда не выведет верующих обнимать пруд — рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.

Евгений Кульберг: «Людей ввели и продолжают вводить в заблуждение»

Евгений Кульберг утверждает, что аргументы противников строительства Храма на воде не имеют ничего общего с действительностью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Как вы воспринимаете протесты горожан против строительства Храма на воде? Чувствуете себя непосредственным участником противостояния между инициаторами строительства и противниками?

— Нет. Я воспринимаю это только как манипуляцию гражданами. Людей ввели и продолжают вводить в заблуждение, пытаются вовлечь в сопротивление, давая заведомо ложную информацию, возбуждая их несуществующими угрозами. Это информационное мошенничество.

Когда я говорю об организаторах этих протестов, вспоминаю исторического персонажа попа Гапона. Эти активисты делают такую же медвежью услугу, как поп Гапон жителям Петербурга в свое время.

— В чем ложь?

— Людей пугают несуществующими рисками и страхами. Доводы, которые я читал и слышал против строительства храма, не соответствуют действительности, не являются хоть сколько-нибудь значимыми. Рассказы о том, что метро в Екатеринбурге провалится и зальется водой, — это попытка манипулировать людьми.

В Москве построили храм Христа Спасителя не в 150 метрах от ветки метро, а прямо на ней и прямо на берегу Москва-реки. Столько раз я проезжал через станцию «Кропоткинская», ничего с потолка не капало.

— Противники строительства говорят, что Городской пруд не должен стать местом застройки. Из-за этого он упустит шанс попасть в список объектов ЮНЕСКО, а Екатеринбург потеряет исторический облик. Что с этими аргументами не так?

— Наверное, ЮНЕСКО — очень великая международная организация, но надо думать не о ней, а о своей жизни; не о престиже наших спортивных корон, которых мы уже столько лет не получаем в международных соревнованиях, а о том, чтобы наши дети массово играли в футбол. То, что у нас бегают темнокожие бразильские парни — не делает чести нашему спорту.

ЮНЕСКО — один из игроков глобальной системы мирового правления. Нет значения, что они подумают. Гораздо важнее — это те дороги, по которым ездят екатеринбуржцы, те зарплаты, которые они получают, и та культура, в которой растут их дети.

Если они будут ходить по заплеванной и заваленной мусором набережной Исети, а ЮНЕСКО это будет одобрять, будет очень плохо.

А если дети будут смотреть на красивые архитектурные формы храма Святой великомученицы Екатерины, если они будут приходить в этот храм и учиться жить в добре по заповедям божьим, это будет положительным фактором для нашего города.

— Дело не только в ЮНЕСКО. К примеру, многие возмущены не самим проектом, а отношением властей: людей не спросили, не дали высказаться, не прислушались к протестам. Кто должен принимать решения в городе — люди или власти?

Публичные слушания по строительству собора были сорваны. Спикерам мешали выступать рослые крепкие мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Такого рода публичная дискуссия превратится в базар. Одни будут за, другие — против. Не знаю, было ли общественное обсуждение по строительству городской ратуши, обсуждали ли архитектуру «Хаятта» или башни «Исеть», но они стоят, и в целом из всех этих элементов сложился облик нашего города. Екатеринбург продолжает расти, в нем продолжают строиться дома.

По оценке авторитетных отечественных и зарубежных архитекторов, собор Святой Екатерины является архитектурным шедевром. Считаю, что возведение в Екатеринбурге такого шедевра является плюсом.

А если пытаться выводить толпу на толпу, то ничего кроме раздора в общество мы не принесем.

— А сейчас его разве нет?

— По сути, он только в социальных сетях и на страницах некоторых изданий. В целом раздора нет. Ни одной драки, ни одного правонарушения на этой почве не было.

— Правильно, что с противниками строительства храма не идут на диалог?

— Я действительно не вижу диалога. Люди дезинформированы, а вожди не заинтересованы в том, чтобы горожане узнали реальную объективную картину. Поэтому с горожанами поговорить интересно, а организаторам [протестов] это не нужно.

— Сторонники храма могут «обнять» пруд? Таких инициатив не поступало?

— Лично мне акция с обниманием пруда очень напоминает ту, что проходила три года назад в сопредельном нам государстве. Тогда люди прыгали и кричали: «Кто не скачет, тот москаль». Участники этих акций, по моему мнению, говорили этим, что они не отличаются особым умом и сообразительностью и не очень любят свою страну. Сегодня те, кто тогда скакал, либо похоронен и лежит в сырой земле, либо жалеет о том, что тогда купился и был таким идиотом.

Люди, из которых состоит церковь — лучшие люди общества в том смысле, что для них дороги те ценности, которыми в свое время создавалась наша страна и строился Екатеринбург. Любые предложения и участия в каких-либо акциях проходят не через цензуру политической выгоды, а через цензуру любви к городу, человеку, богу. Если возникнет предложение поучаствовать в акции, например, по уборке территории вокруг пруда, по благоустройству, то они с удовольствием в ней поучаствуют.

Если же нужно будет скакать или обнимать, то пусть этим занимаются те, кому больше нечего делать.

— Последнюю неделю общественность критикует действия РПЦ за реконструкцию Успенской церкви. Это событие может спровоцировать дополнительный негатив к церкви, озлобить людей еще больше?

— Если люди настолько неумны, чтобы озлобляться, когда их провоцируют (а это однозначная провокация), то, конечно, они могут разозлиться, могут заболеть, могут умереть.

Накануне пасхи с территории Ново-Тихвинского исчезла Успенская церковь. Остался только фундамент. РПЦ утверждает, что таким образом ведет реконструкцию здания XVIII века Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если человек глубокий и рассудительный, он разберется в ситуации, которая абсолютно нормальна, в которой нет и сотой доли того криминала, который приписывают Ново-Тихвинскому монастырю.

Если погулять по Зеленой роще и изучить те храмы, которые в аварийном состоянии передавались монастырю, посмотреть, в каком состоянии они находятся сегодня; посмотреть качество реставрации и качество восстановления, то как после этого можно обвинять монастырь в том, что они неграмотно реконструируют или сделают хуже, чем оно было.

Все делается в соответствии с проектом, который еще в 2010 году был утвержден и согласован с соответствующими органами, просто этот процесс начался немного раньше, в связи с обрушениями на этом памятнике, которые произошли этой весной.

Нужно задавать вопрос, кто и почему довел до такого состояния наши памятники? Где были наши радетели истории и архитектуры тогда, когда все это разрушалось, когда красивейшие здания Екатеринбурга превращались в труху?