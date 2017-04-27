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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
17:50  26 апреля 2017 2

«Где были эти радетели, когда памятники города превращались в труху?»

Представитель РПЦ нашел в Екатеринбурге и попа Гапона, и аналогии с Украиной-2014
Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Акция Обнять пруд - 2. Екатеринбург, москвин дмитрий, набережная городского пруда, акция обними пруд
Викарий Екатеринбургской епархии считает организаторов протестов против застройки городского пруда (на фото один из основных спикеров этого сообщества Дмитрий Москвин) манипуляторами и обманщикамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм
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Проект строительства собора Святой Екатерины [Храма на воде] в акватории городского пруда по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых, критикуемых и конфликтных тем среди жителей Екатеринбурга. Накануне мы начали обсуждение позиций сторон, которые никак не могут найти общий язык. Мы считаем эту работу важной: потому что город у нас один, и воевать внутри него вредно. Первыми свою позицию высказали депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин и активист «Комитета городского пруда» Екатерина Петрова. Теперь предлагаем узнать, что на эту тему думает представитель Русской православной церкви.

О чем врут противники строительства собора и почему церковь никогда не выведет верующих обнимать пруд — рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.

Евгений Кульберг: «Людей ввели и продолжают вводить в заблуждение»

Пресс-конференция по крестному ходу в Царские дни. Екатеринбург, протоиерей кульберг алексий
Евгений Кульберг утверждает, что аргументы противников строительства Храма на воде не имеют ничего общего с действительностью
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Как вы воспринимаете протесты горожан против строительства Храма на воде? Чувствуете себя непосредственным участником противостояния между инициаторами строительства и противниками?

— Нет. Я воспринимаю это только как манипуляцию гражданами. Людей ввели и продолжают вводить в заблуждение, пытаются вовлечь в сопротивление, давая заведомо ложную информацию, возбуждая их несуществующими угрозами. Это информационное мошенничество.

Когда я говорю об организаторах этих протестов, вспоминаю исторического персонажа попа Гапона. Эти активисты делают такую же медвежью услугу, как поп Гапон жителям Петербурга в свое время.

— В чем ложь?

— Людей пугают несуществующими рисками и страхами. Доводы, которые я читал и слышал против строительства храма, не соответствуют действительности, не являются хоть сколько-нибудь значимыми. Рассказы о том, что метро в Екатеринбурге провалится и зальется водой, — это попытка манипулировать людьми.

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В Москве построили храм Христа Спасителя не в 150 метрах от ветки метро, а прямо на ней и прямо на берегу Москва-реки. Столько раз я проезжал через станцию «Кропоткинская», ничего с потолка не капало.

— Противники строительства говорят, что Городской пруд не должен стать местом застройки. Из-за этого он упустит шанс попасть в список объектов ЮНЕСКО, а Екатеринбург потеряет исторический облик. Что с этими аргументами не так?

— Наверное, ЮНЕСКО — очень великая международная организация, но надо думать не о ней, а о своей жизни; не о престиже наших спортивных корон, которых мы уже столько лет не получаем в международных соревнованиях, а о том, чтобы наши дети массово играли в футбол. То, что у нас бегают темнокожие бразильские парни — не делает чести нашему спорту.

ЮНЕСКО — один из игроков глобальной системы мирового правления. Нет значения, что они подумают. Гораздо важнее — это те дороги, по которым ездят екатеринбуржцы, те зарплаты, которые они получают, и та культура, в которой растут их дети.

Если они будут ходить по заплеванной и заваленной мусором набережной Исети, а ЮНЕСКО это будет одобрять, будет очень плохо.

А если дети будут смотреть на красивые архитектурные формы храма Святой великомученицы Екатерины, если они будут приходить в этот храм и учиться жить в добре по заповедям божьим, это будет положительным фактором для нашего города.

— Дело не только в ЮНЕСКО. К примеру, многие возмущены не самим проектом, а отношением властей: людей не спросили, не дали высказаться, не прислушались к протестам. Кто должен принимать решения в городе — люди или власти?

Открытое общественное обсуждение проекта храма Святой Екатерины. Екатеринбург, кульберг алексей, вяткин михаил, голобородский михаил, пузанков владимир
Публичные слушания по строительству собора были сорваны. Спикерам мешали выступать рослые крепкие мужчины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Такого рода публичная дискуссия превратится в базар. Одни будут за, другие — против. Не знаю, было ли общественное обсуждение по строительству городской ратуши, обсуждали ли архитектуру «Хаятта» или башни «Исеть», но они стоят, и в целом из всех этих элементов сложился облик нашего города. Екатеринбург продолжает расти, в нем продолжают строиться дома.

По оценке авторитетных отечественных и зарубежных архитекторов, собор Святой Екатерины является архитектурным шедевром. Считаю, что возведение в Екатеринбурге такого шедевра является плюсом.

А если пытаться выводить толпу на толпу, то ничего кроме раздора в общество мы не принесем.

— А сейчас его разве нет?

— По сути, он только в социальных сетях и на страницах некоторых изданий. В целом раздора нет. Ни одной драки, ни одного правонарушения на этой почве не было.

— Правильно, что с противниками строительства храма не идут на диалог?

— Я действительно не вижу диалога. Люди дезинформированы, а вожди не заинтересованы в том, чтобы горожане узнали реальную объективную картину. Поэтому с горожанами поговорить интересно, а организаторам [протестов] это не нужно.

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— Сторонники храма могут «обнять» пруд? Таких инициатив не поступало?

— Лично мне акция с обниманием пруда очень напоминает ту, что проходила три года назад в сопредельном нам государстве. Тогда люди прыгали и кричали: «Кто не скачет, тот москаль». Участники этих акций, по моему мнению, говорили этим, что они не отличаются особым умом и сообразительностью и не очень любят свою страну. Сегодня те, кто тогда скакал, либо похоронен и лежит в сырой земле, либо жалеет о том, что тогда купился и был таким идиотом.

Люди, из которых состоит церковь — лучшие люди общества в том смысле, что для них дороги те ценности, которыми в свое время создавалась наша страна и строился Екатеринбург. Любые предложения и участия в каких-либо акциях проходят не через цензуру политической выгоды, а через цензуру любви к городу, человеку, богу. Если возникнет предложение поучаствовать в акции, например, по уборке территории вокруг пруда, по благоустройству, то они с удовольствием в ней поучаствуют.

Если же нужно будет скакать или обнимать, то пусть этим занимаются те, кому больше нечего делать.

— Последнюю неделю общественность критикует действия РПЦ за реконструкцию Успенской церкви. Это событие может спровоцировать дополнительный негатив к церкви, озлобить людей еще больше?

— Если люди настолько неумны, чтобы озлобляться, когда их провоцируют (а это однозначная провокация), то, конечно, они могут разозлиться, могут заболеть, могут умереть.

Реставрация на территории Новотихвинского монастыря. Екатеринбург, новотихвинский монастрь
Накануне пасхи с территории Ново-Тихвинского исчезла Успенская церковь. Остался только фундамент. РПЦ утверждает, что таким образом ведет реконструкцию здания XVIII века
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если человек глубокий и рассудительный, он разберется в ситуации, которая абсолютно нормальна, в которой нет и сотой доли того криминала, который приписывают Ново-Тихвинскому монастырю.

Если погулять по Зеленой роще и изучить те храмы, которые в аварийном состоянии передавались монастырю, посмотреть, в каком состоянии они находятся сегодня; посмотреть качество реставрации и качество восстановления, то как после этого можно обвинять монастырь в том, что они неграмотно реконструируют или сделают хуже, чем оно было.

Все делается в соответствии с проектом, который еще в 2010 году был утвержден и согласован с соответствующими органами, просто этот процесс начался немного раньше, в связи с обрушениями на этом памятнике, которые произошли этой весной.

Нужно задавать вопрос, кто и почему довел до такого состояния наши памятники? Где были наши радетели истории и архитектуры тогда, когда все это разрушалось, когда красивейшие здания Екатеринбурга превращались в труху?

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