«Кооператив Сосулька» грозит обезглавить тобольскую полицию

09:18 27 апреля 2017 2

Арестованных полицейских хвалят за профессионализм, но городские легенды о том, как их семьи торговали водкой в запрещенное время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержание за «крышевание» интим-салонов Тобольска руководителя городского отдела уголовного розыска Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова вскрыло масштабную схему незаконного обогащения силовиков. В результате не только уголовный розыск второго города региона оказался обезглавлен — есть основания и для проверки руководства тобольской полиции.

Как рассказал источник «URA.RU» в Тобольске, Белозерцев и Ефремов были арестованы за получение взятки от сети интим-салонов, в которую входят заведения «Менс хаус» и «Лиану Лиану». Еще один салон сети в Тобольске уже закрыт — администрация города расторгла договор аренды с владельцем. Официально эти заведения называются спа-салонами, однако сайты выглядят красноречивее названий. Одно из прозвищ таких заведений в духовной столице Западной Сибири — «Кооператив Сосулька».

В Тобольске обезглавлен уже второй крупный блок управления внутренних дел. Ранее подобное приводило к отставкам руководства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Согласно данным из открытых источников, салонами владеет Ольга Сапичева, мать адвоката, экс-сотрудника Следственного управления СК РФ по Тюменской области Дмитрия Сапичева, бывшего однокурсника Дениса Ефремова. Дмитрий Сапичев недавно был осужден на 7 лет лишения свободы за мошенничество, но, по неподтвержденным данным, продолжает осуществлять реальное руководство интим-салонами.

Год назад местное управление Роспотребнадзора провело в салонах две внеплановые выездные проверки, оштрафовав владельца за отсутствие на вывеске указания о времени работы заведения. Заместителем руководителя управления в тот момент являлся и является по сей день отец Дениса Ефремова, Сергей Ефремов. Источник «URA.RU» говорит, что Сапичев обратился к своему однокурснику за защитой от проверок контролирующих органов, но что-то его не устроило. Один из источников утверждает, что Ефремов и Белозерцев вообще не хотели брать деньги.

Обращение к руководству уголовного розыска объяснимо не только родственными связями Ефремовых. По неподтвержденным данным источника агентства в Тобольске, Игорь Белозерцев и Денис Ефремов последние несколько лет «крышевали» местные кафе, рестораны и интим-салоны.

«Чтобы всякие жулики не заходили бесплатно покушать и отдохнуть, на охране стояли опера угро. В каждом кафе так было», — знает источник.

Как пример приводится легенда о связи продуктового магазина в шестом микрорайоне с супругой Ефремова. Несколько лет назад ОБЭП провел там контрольную закупку крепкого алкоголя ночью, но якобы при оформлении документов возник конфликт, была драка, но в итоге дело заглохло, от хозяйки ларька отстали».

Утверждается, что большинство кафе Тобольска работали под защитой руководства городского уголовного розыска Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

По одной из версий, разговор с Денисом Ефремовым о взятке 100 тысяч рублей в месяц за «защиту» бизнеса семьи Дмитрия Сапичева записала сотрудница сети салонов и оплатила нужную сумму двумя банковскими переводами. После чего передала запись беседы в ФСБ. «Чекисты» якобы не стали заниматься делом сами и спустили его в управление собственной безопасности областной полиции. Через неделю Белозерцев и Ефремов были арестованы на выходе с работы.

Сейчас и Ефремов, и Белозерцев находятся под домашним арестом. Фактически тобольский уголовный розыск остался без руководства. Обязанности руководителя временно исполняет майор полиции Евгений Попов, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. При этом как сторонники арестованных полицейских, так и их недоброжелатели подчеркивают их профессионализм. «Операми оба были классными, дела раскручивали и жуликов ловили. Настоящие профессионалы», — говорит один из собеседников.

В Тобольске вспоминают, что Денис Ефремов дважды поднимался с рядовых должностей до руководящего состава городской полиции. «Ефремов был начальником городского УБОПа и стал жертвой „ментовских войн“, — говорит источник. — Ему просто подкинули наркотики в кабинет. Не посадили, но карьеру пришлось начинать заново, с участкового уполномоченного, что он с успехом и сделал».

Стоит отметить, что после пьяного ДТП с человеческими жертвами, случившегося в ночь на 8 июня 2015 года на 260-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск по вине сотрудников тобольской ГИБДД в Тобольске лишился должности начальник госавтоинспекции города Сергей Кравцов. При этом в момент трагедии он даже не исполнял свои обязанности, потому что находился в отпуске.

Начальниками Белозерцева и Ефремова являются начальник МО МВД России «Тобольский» Андрей Князев и начальник полиции Рим Мусин, но вопрос о их наказании пока «завис в воздухе». В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» заявили, что служебная проверка в отношении Дениса Ефремова и Игоря Белозерцева пока продолжается, они отстранены от исполнения обязанностей, но окончательных решений пока не принято.

Также продолжается проверка в отношении Андрея Князева и Рима Мусина. «До окончания проверки говорить о наказании в отношении полицейских рано», — заявили в пресс-службе областного полицейского главка.