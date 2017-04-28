В Югре арестован помощник вице-губернатора

08:58 28 апреля 2017 2

Происходящее в депэкономразвития ХМАО все чаще и чаще становится темой разговоров Натальи Комаровой с высокопоставленными силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре арестованы двое сотрудников департамента экономического развития региона. Чиновников подозревают в организации преступной схемы, целью которой стало многолетнее обогащение — участники группы собирали взятки с предпринимателей в обмен на разрешение вопросов с государством. Силовики считают, что за организацией преступного сообщества могут стоять высокопоставленные должностные лица, регулярно получавшие от задержанных часть незаконного дохода. В громком уголовном деле в скором времени могут появится новые фигуранты.

Дело о коррупции в депэкономразвития Югры принимает новый оборот. В истории о взятках в управлении лицензионного контроля появились три дополнительных уголовных эпизода. В рамках расследования оперативники ОБЭП УМВД по ХМАО-Югре совместно с СКР задержали двоих госслужащих. Ими оказались главный специалист-эксперт сургутского подразделения отдела Алина Осколович, и консультант управления Максим Силаев. Он же официально, согласно информации сайта окружного правительства, занимает пост помощника директора департамента, заместителя губернатора по вопросам экономики, Павла Сидорова.

Один из задержанных чиновников — помощник замгубернатора Павла Сидорова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как сообщает источник «URA.RU» в правоохранительных органах региона, Силаев и Осколович получили в 2015 году 400 тыс. рублей от человека по имени Вольский С. Л., который представлял ООО «Логистика и комплектация». Взамен чиновники пообещали оказать содействие в получении лицензии на право заниматься сбором и реализацией лома черных и цветных металлов. Аналогичным образом, считают силовики, были получены суммы в 750 тыс. рублей и 300 тыс. рублей от других лиц, фигурирующих в деле. Взятки передавались через посредников. На сегодняшний день общий объем незаконного денежного вознаграждения составил свыше 8 млн рублей.

Правоохранители не исключают, что работу преступной схемы курировали высокопоставленные лица, возможно, кто-то из руководителей департамента экономического развития.

На сайте органов власти ХМАО Максим Силаев фигурирует, как помощник директора депэкономразвития Источник: Официальный сайт органов государственной власти ХМАО-Югры

Инсайдеры утверждают, что это не последнее уголовное дело, которое может быть возбуждено в рамках данного расследования. Есть сведения, что некоторые из ранее задержанных фигурантов дали показания против других, на сегодняшний день неизвестных участников преступного сообщества. В частности, известно, что один из первых помещенных под стражу чиновников, консультант отдела лицензионного контроля Денис Журавлев, получил послабление в режиме содержания, и сейчас находится под домашним арестом.

В следственном управлении СКР по ХМАО-Югре «URA.RU» подтвердили информацию о возбуждении дополнительных эпизодов в уголовном деле, а также информацию о том, что количество фигурантов возросло, не раскрывая при этом фамилии обвиняемых. «Работа по выявлению новых фактов противоправной деятельности обвиняемых будет продолжена. Следователи СКР совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — комментирует старший помощник главы югорского СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Директор депэкономразвития Павел Сидоров подтвердил агентству факт ареста своих подчиненных, однако призвал не торопиться с выводами, и отметил, что доверенная ему структура оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании преступлений. «Конечно, я такого не ожидал, но и не стал бы торопиться с жесткими выводами, что эти люди [Силаев и Осколович] — преступники. Компетентные органы разберутся. Позиция департамента остается прежней — это нулевая толерантность к коррупции, и открытость перед СМИ», — говорит вице-губернатор.

В департаменте общественных и внешних связей региона заявили, что к ситуации подключилась губернатор Наталья Комарова, и сделала соответствующие распоряжения.

«Выявление данных фактов стало возможным благодаря плотному сотрудничеству органов исполнительной власти с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Губернатор поручила профильным ведомствам оказывать всестороннее содействие следствию», — комментирует в разговоре с «URA.RU» директор ведомства Елена Шумакова.

Первые трое фигурантов дела о коррупции в депэкономразвития ХМАО были задержаны в сентябре 2016 году. Ими стали заместитель отдела лицензионного контроля Сергей Аксенов и его подчиненные Денис Журавлев и Артем Исаев. На момент произошедшего, поступок госслужащих не получил принципиальной оценки со стороны регионального правительства — задержанные были уволены по собственному желанию, уже находясь в местах лишения свободы.