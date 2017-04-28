14:14 28 апреля 2017 4

Федерация независимых профосюзов заявила о желании занять место на протестном рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около 2,5 миллиона россиян примут участие в профсоюзных первомайских акциях. Как рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, массовые митинги и шествия под флагами ФНПР пройдут 1 мая во всех регионах страны.

В российской столице, как ожидается, 100-тысячная колонна традиционно прошествует по Красной площади. Общий лозунг демонстрантов — «За достойную зарплату, работу и жизнь!».

«В год столетия Великой российской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени», — сказал Шмаков. По его словам, основные претензии людей касаются действий финансово-экономического блока правительства, которые направлены на сдерживание роста зарплаты и доходов населения.

Что на самом деле празднуют россияне 1 мая, не являются ли декларативными требования профсоюзов и кто реально захватывает протестную повестку в городах — в авторской колонке руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева.

Насколько известно, ФНПР до сегодняшнего дня никогда еще не была на острие протестной активности. Нынешние заявления Михаила Шмакова о претензиях к финансово-экономическому блоку правительства можно рассматривать как продолжение скоординированной информационной атаки на кабинет министров и лично Дмитрия Медведева. В данном случае, как мне кажется, Шмаков решил выступить в качестве инструмента в чужих руках. Но именно тот случай, про который говорят: дескать, не буди лихо, пока тихо. Боюсь, что если ФНПР начнет такую протестную активность, то в дальнейшем сами организаторы просто не будут знать, что с этим делать. Пока же они думают, что можно все держать под контролем в определенных рамках, однако ситуация может завертеться буквально в одночасье.

Политолог Константин Калачев увидел в намерении профсоюзов попытку «подлить масла в огонь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На мой взгляд, если ФНПР, решив стать игроком на протестном рынке, продолжит этим заниматься, то вскоре нынешние лозунги покажутся людям недостаточно радикальными, требования — беззубыми и могут появиться совсем другие лидеры.

Все дело в том, что сейчас у нас кризиса как такового нет, есть стагнация, при которой экономический рост практически отсутствует, однако к этому все уже как-то привыкли. Но тут вдруг ФНПР решает подлить масла в огонь. Вопрос — зачем?

Получается, что единственная цель у данной акции — переформатирование правительства. Ведь, когда Шмаков говорит про финансово-экономический блок правительства, то подразумевает, по всей видимости, Дмитрия Анатольевича Медведева. Вся эта история как-то плохо пахнет. Знаете, можно начать с гапоновщины, а дойти до настоящих бунтов и протестов.

На самом деле хорошо, что профсоюзы борются, однако бороться им надо за права трудящихся на конкретных предприятиях, в конкретных отраслях. То есть в первую очередь бороться стоит не с финансово-экономическим блоком правительства, а с собственниками предприятий, которые, получая прибыли, не заботятся о работающих людях. Видимо, борьбу с капиталистами и настоящими олигархами ФНПР считает рискованным для себя занятием.

Я не верю в искренность намерений ФНПР, поскольку авторитет себе профсоюзы могут заработать, только защищая конкретные права трудящихся. Сейчас же официальные профсоюзы имеют шанс вырасти в имитацию протестного движения.

Вообще, 1 Мая протестная активность у нас традиционно выражена несильно, поскольку это по-прежнему праздник. Равно как и 8 Марта — праздник женщин, а не повод для борьбы за их права. Праздник весны и труда, который мы отмечаем, свою первоначальную суть утратил. Но если кто-то решил вернуть его истинный смысл, то тогда стоит отмечать и все остальные даты — 100-летний юбилей революции. Можно устроить еще и реконструкцию штурма Зимнего.

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