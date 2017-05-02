«Они обливают зеленкой не по заказу власти. Это их идеология»

17:16 02 мая 2017 0

Политические радикалы еще недавно были исключительно украинской реальностью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В последние дни сразу ряд оппозиционных деятелей подвергся нападениям. Чаще всего в качестве оружия против них использовалась зеленка. Не обошла эта участь оппозиционера Алексея Навального: второй раз за год ему плеснули зеленкой в лицо, причем последнее нападение привело к серьезному химическому ожогу глаза. Врачи, осмотревшие политика, не уверены в том, что обожженный глаз до конца восстановится.

Другим пострадавшим от зеленки оказался блогер Илья Варламов — его облили, когда он находился в Ставрополе. Ранее раствором поливали и лидера «ПАРНАСа» Михаила Касьянова.

Почему политический экстремизм так основательно вторгся в российскую действительность, чем опасна «украинизация» политики и почему власть заинтересована в том, чтобы остановить вакханалию — в авторской колонке первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.

Политический радикализм пришел в нашу реальность, потому что украинский опыт решили использовать против нашей оппозиции. Обливание зеленкой — это унижение. Однако в Украине зеленку плескали в чиновников, которых, как известно, никто не любит. Поэтому большого сочувствия эти люди не вызывали.

У нас же ситуация другая, у нас обливают, например, тех, кого причисляют к предателям. Однако отношение к этим людям в разные периоды может быть разным. Так, если в 2014 году была одна ситуация, то спустя три года, в 2017 году, уже совсем другая. Поэтому если подобные акты нападения с использованием зеленки раньше наверняка бы многие восприняли как заслуженное наказание врагов, то сейчас уже такого антилиберального подъема нет. В результате на эти акции либо не обращают внимания, либо они вызывают понятное возмущение, сочувствие и другие чувства.

Политолог Алексей Макаркин усмотрел серьезные риски в «украинизации» российской политики Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако есть и другая серьезная проблема. Так, если оппозиционер ударит во время митинга полицейского, то он получает реальный срок — это стало правилом. Человек автоматически становится преступником. Личность полицейского неприкосновенна.

В то же время, если против оппозиции применяются такие технологии, здесь только в крайнем случае может быть административное наказание — словно это мелкое хулиганство. Возникает вопрос о том, что технология насилия начала распространяться на фигуры, которые для власти не являются проблемными. Наиболее красноречивым в этом плане является нападение на блогера Варламова, который сегодня никакой не оппозиционер. У этого человека своя сфера интересов, он совершенно не радикален. Однако, как я понимаю, у тех людей, которые обливают зеленкой, cвое понятие «неприемлемых людей», другое, нежели у власти. В этом кроется самая главная опасность.

Сейчас идут сигналы, что власть хотела бы затормозить эти процессы. Причем это особенно стало заметным после нападения на Варламова. Потому что невозможно предсказать, что будет дальше. Это и репутационный риск с учетом меняющихся настроений в обществе. И на вопрос, кого завтра обольют зеленкой, ответить сложно. Поле очень большое.

Надо понимать, что люди, которые поливают зеленкой, — это не просто исполнители, которых сегодня сориентировали на одно, а завтра — на другое. Если мы посмотрим на этих людей, то они очень тесно связаны с той же Украиной.

Например, товарищ, которого сейчас подозревают в нападении на Навального, участвовал в штурме администрации Харьковской области в 2014 году. Есть основания полагать, что если бы события там пошли, как в Донецке, то этот человек вполне бы мог сегодня занимать пост, например, в правоохранительных органах Харькова.

То есть это люди, которые пришли с войны. И когда они в очередной раз идут громить мемориал Немцова или поливают кого-то зеленкой, они делают это не просто потому, что хотят кому-то понравиться, не потому что это их работа или заказ — вовсе нет! Они поступают так, потому что это реально их идеология, они реально ненавидят Немцова. Но ведь они ненавидят не только оппозицию, у них свои идеи, свои представления.

Поэтому, куда они пойдут и докуда дойдут — вопрос очень непростой, в том числе и для самой власти. Здесь можно очень серьезно заиграться. Это ведь не провластная «молодежка» нулевых годов, с которой было все ясно. Это люди идеологические и, повторюсь, люди с войны. Поэтому власть, как я думаю, заинтересована в том, чтобы эти скандалы поскорее закончились.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.