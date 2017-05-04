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Доходы главного судьи за год выросли на 20% 8. Британец помог уральцам вывести 500 млн в Китай 02:17 04 мая 2017 0 Готовьтесь, пиво в Тюмени — только от челябинского партнера «Бената» Получатель госгарантий захватывает на новый рынок. В схеме бизнеса — семья Арзуманянов Николай Бастриков © Служба новостей «URA.Ru» По объему потребления в России, пиво опережает водку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени грядет передел рынка разливных алкогольных напитков. Под прикрытием борьбы с незаконной торговлей пивом контролирующие органы «расчищают поле» в интересах компании, опосредованно связанной с крупнейшим производителем водки в регионе — «Бенатом», говорят источники «URA.RU». Эксперты говорят об очередной попытке «добить» малый бизнес в пользу торговых сетей, а чиновники — о попытках сделать торговлю спиртным прозрачной и законной. Подробности — в материале «URA.RU». Источник «URA.RU», близкий к предпринимательскому сообществу, говорит, что департамент потребительского рынка Тюмени и другие контролирующие органы резко усилили давление на магазины по продаже разливного пива, которые работают под формальными вывесками кафе. Целый ряд таких точек в городе, которые, пользуясь пробелами в законодательстве, продавали пиво после 21.00, теперь закрываются в установленное время. Продавцы говорят, что изменить режим работы вынудили проверки уполномоченных органов. Особое внимание, якобы, привлекла сеть из 12 магазинов «Чешский дворик». Источник уверяет, что за сетью предпринимателя Александра Жукова настанет очередь предпринимателей помельче. Устоявшийся рынок продажи разливного пива в Тюмени меняют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По одной из версий, проверки бизнеса Жукова — часть передела рынка в интересах завода «Бенат», крупнейшего производителя водки в регионе, получившего в прошлом году из бюджета региона государственные гарантии в размере миллиарда рублей. В 2017 году госгарантии «Бенату» составят 1,2 млрд рублей. Появившиеся в Тюмени торговые точки «Пиватория» (сеть пивных магазинов, работающая в Челябинске — ред.) используют в своей работе логотип «Бената» и реализуют продукцию завода. На официальном сайте «Бената» адреса «фирменных магазинов» завода совпадают с адресами «пиваторий». «Единственный игрок, который сейчас заходит на этот рынок в Тюмени и кому может быть выгоден прессинг конкурентов со стороны администрации города и полиции — это „Пиватории“», — говорят источники. ООО «АРСИ», которое, по данным открытых источников, владеет магазинами «Пиватория», возглавляет Самвел Арзуманян. Его отец, Аркадий Арзуманян, является заместителем гендиректора «Бената» по производству. Ранее Аркадий Арзуманян успел побывать председателем совета директоров предприятия. «Цена вопроса» в торговле разливными алкогольными напитками, как говорят предприниматели — миллионы рублей, ведь одна точка по продаже «пенного» может приносить в месяц 400 тысяч рублей чистой прибыли, а таких магазинов в городе 12 только в сети «Чешский дворик». Кроме того, «Бенату» может быть выгодно продавать свою продукцию через точки по продаже слабоалкогольной продукции. Правила продажи разливного пива сложны. Всегда есть к чему придраться Фото: Александр Елизаров © URA.RU Президент «Ассоциация малых и микропредприятий в сфере торговли» города Тюмени Владимир Панов также считает, что контролирующие органы действуют не в интересах здоровья горожан. Панов считает конечными бенефициарами давления на малый бизнес крупные торговые сети. «Через нагнетание истерии против алкоголизма малые предприятия просто „отодвигают“ от торговли алкоголем. Нас, как дикарей, пытаются загнать в какие-то рамки. Повторяется история с запретом торговли алкоголем в ларьках. Запретили торговать пивом в киосках — масса предпринимателей закрыли свой бизнес, зато на каждом углу появились магазины „Красное и белое“. Идет передел рынка, местные власти лоббируют интересы крупных федеральных сетей. Это 100% коррупция», — считает Панов. Получить комментарий директора сети магазинов «Чешский дворик» Александра Жукова не удалось. Коммерческий директор сети Денис Маслов заявил, что в сети магазинов была одна проверка городского ОБЭПа, комментировать результаты которой он отказался. В департаменте потребительского рынка администрации Тюмени «URA.RU» заявили, что «никакого передела рынка алкоголя нет». «Существует многолетняя антиалкогольная программа на государственном уровне, все, что делается, направлено на деалкоголизацию населения, на ужесточение порядка реализации алкогольной продукции, на то, чтобы сделать ее продажу абсолютно прозрачной и легальной. Мне крайне жаль, что именно малые предприниматели испытывают неудобство при реализации этих мероприятий. Видимо, именно этот сегмент бизнеса вводимые ограничения и введения жесткого порядка затрагивает наиболее болезненно. Выводы по вопросу законности вполне очевидны. Это нелегальные продажи и невозможность войти в ЕГАИС. Федеральные сети находятся в таких же условиях, требования закона не носят избирательный характер, а распространяются на всех участников рынка одинаково. Относительно магазинов крупных торговых сетей, то с начала года нет ни одного обращения, что они продают алкоголь рядом с детскими объектами». Еремина отметила, что никаких жалоб по поводу открытия магазинов «Бената» в ее департамент не поступало. Елена Еремина прокомментировала, что, с учетом складывающихся тенденций на потребительском рынке, требования к торговле разливным пивом будут ужесточаться. «Нет лицензирования этой сферы, объекты появляются хаотично, поэтому на местном уровне будут приниматься все меры для того, чтобы эти объекты не открывались в „запретных зонах“ возле детских учреждений. Кроме того, готовится постановление правительства Тюменской области, которое ограничит деятельность объектов торговли и общественного питания, в которых реализуется алкогольная продукция, в нежилых помещениях многоэтажных жилых домов», — пояснила Еремина. В УМВД по Тюменской области сообщили, что с начала года за нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции в столице региона было составлено 178 административных протоколов. Проверок магазинов «Пивотория» не было, потому что не было обращений граждан по этим торговым точкам. «Сотрудники полиции обязательно отреагировали бы, если бы такое обращение поступило», — отметили в полиции. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий