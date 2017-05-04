«Из-за несправедливого приговора мы боимся самосуда»

19:44 04 мая 2017 0

На место гибели ребенка в Кургане приходят его родствениики и просто неравнодушные горожане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Страшное ДТП, которое произошло 9 июля прошлого года в Целинном районе Курганской области, лишило покоя не только семью погибшей в аварии 13-летней девочки, но и взбудоражило всех жителей поселка. Зауральцы уверены: приговор суда вынесен несправедливо. Некоторые из них готовы совершить самосуд над виновником аварии, который до сих пор находится на свободе.

13-летняя Ксюша была старшей из четверых детей Захаренко (фамилия изменена). В злополучный летний день она отправилась на велосипеде на пляж. На дороге ей попалась пьяная компания, которая поехала за очередной дозой спиртного.

Столкновения избежать не удалось, несмотря на то, что девочка ехала по обочине — очевидцы рассказали в суде, что машину под управлением нетрезвого водителя просто мотало от одной обочины к другой.

«От удара девочке почти оторвало голову, но никто из тех, кто был в машине, даже не подумал вызывать „скорую“, они были настолько пьяны, что с трудом соображали, что происходит», — рассказал представитель семьи погибшей девочки, руководитель юридической службы ООО «Благомед» Алексей Зарецкий.

Ксюша (справа, на фото с мамой) была любимицей всей деревни

За рулем автомобиля был 20-летний житель расположенного неподалеку в Челябинской области поселка Новомосковский Владимир Павлов. По словам защитника пострадавшей семьи, он сразу начал отрицать свою вину. В суде он заявил, что не помнит момента ДТП. А его девушка, которая сидела на пассажирском сиденье сзади, рассказала, что их приятель, который сидел рядом Владимиром Павловым, дернул водителя за руку и тем самым спровоцировал ДТП.

Районный суд приговорил виновника аварии к 4,5 годам колонии-поселения. В колонии-поселении более мягкий режим, чем колонии общего режима. Осужденным легче получить свидания и передачи из дома. Их даже могут отпустить на выходные за примерное поведение.

В четверг, 4 мая, в Курганском областном суде была отклонена апелляция потерпевшей стороны, которую поддержал и представитель прокуратуры — они просили назначить виновнику наказание, связанное с заключением в колонию.

Это решение вызвало бурю негодования у родственников и жителей поселка. «Ксюша была любимицей всей деревни, она такая ласковая, приветливая, — говорит бабушка погибшей девочки. — А теперь выходит, что человеческая жизнь ничего не стоит». Представитель семьи Алексей Зарецкий рассказал, что его удивила реакция односельчан. «Люди автобусами ездили на суд, чуть ли не весь поселок набивался в зал. Судья даже просил лишних людей остаться в коридоре — не хватало места, — отметил он.

— Вы представляете, если это колония-поселение, то виновника могут просто отпустить на выходные в соседнюю деревню — там же будет самосуд, настолько люди взбудоражены!».

Алексей Зарецкий намерен добиваться справедливости вплоть до Верховного суда. «Суд мог назначить виновнику наказание до семи лет лишения свободы. На мой взгляд, тут нет никаких смягчающих обстоятельств. Свою вину он не признал, не раскаялся. Семье девочке выплатили в общей сложности 60 тысяч рублей, и то их отдала мать водителя», — говорит юрист.

«Он выйдет и начнет то же самое вытворять», — уверена бабушка погибшей девочки.

«URA.RU» удалось связаться с матерью виновника аварии Владимира Павлова, однако от комментариев она отказалась.

В начале апреля в Кургане также произошло резонансное ДТП с погибшим ребенком, после которого жители вышли на стихийный митинг. Тогда водитель автобуса не заметил на пешеходном переходе семилетнего мальчика. По данным перевозчиков, виновник гибели страдал запоями, сейчас он уволен и ждет решения суда. Расследование этого происшествия продолжается.