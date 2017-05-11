Станет ли блогер Соколовский новым Pussy Riot?

00:01 11 мая 2017 0

Руслан Соколовский, как и любой молодой человек, хотел известности. Но вряд ли с такими последствиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11 мая в Верх-Исетском суде Екатеринбурга оглашают приговор блогеру Руслану Соколовскому, который прославился роликом о ловле покемонов в Храме на Крови. Его судят за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Почему блогера обвиняют в отрицании бога, какое наказание ему грозит и можно ли ловить покемонов в церкви? — в «ликбезе» о деле Соколовского от URA.RU.

Кто такой блогер Руслан Соколовский?

22-летний Руслан Соколовский прославился прошлым летом видеороликом, в котором ловит покемонов в Храме-на-Крови — культовом здании, построенном на месте расстрела семьи Николая II.

Ролик о ловле покемонов опубликован 11 августа 2016. За считанные дни видео было показано 1,5 миллиона раз (сейчас — 1 млн 900).

По словам Руслана, он сделал его в знак протеста против новости телеканала «Россия» о том, что за ловлю покемонов в храме могут наказать. В ролике он проходит по храму со смартфоном, ловит нескольких покемонов в приложении Pokemon Go, а, выйдя из храма, записывает на его фоне «синхрон» о том, что все прошло удачно, но он так и «не словил самого редкого покемона — Иисуса». О блогере написали все уральские и федеральные СМИ.

Ролик о ловле покемонов в храме стал «бестселлером» на YouTube Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На момент съемки ролика Соколовский уже был популярным видеоблогером в YouTube (более 200 тыс. подписчиков), свои доходы он оценивает в 100 тыс. рублей в месяц. Решение стать блогером он принял, когда подрабатывал, делая аудиты сайтов («Даже у сайта ASUS сейчас мое семантическое ядро», — гордо говорит Руслан).

Занимаясь CEO-оптимизацией и продвижением сайтов, познакомился ос многими видеоблогерами и решил сделать что-то свое: купил микрофон-петличку, перевел и озвучил зарубежный ролик — так появились первые подписчики на его канале в YouTube. Потом стал записывать собственные ролики. Один из первых — про нападение мусульман на редакцию «Шарли Эбдо».

В Екатеринбург Руслан Геннадьевич Соколовский (по отцу — Сайбабталов) приехал из Шадринска Курганской области, где родился и вырос. Отец умер, когда Руслану было 13 лет. Достигнув совершеннолетия, он поменял фамилию и отчество (Гофиуллович), как он говорит, из-за труднопроизносимости. В школе хорошо учился — участвовал в олимпиадах, в старших классах увлекся парламентскими дебатами (ездил в разные города). После школы поступил на биологический факультет Уральского федерального университета, но из-за проблем с деньгами не смог поехать в Екатеринбург, начал учиться в Кургане на психфаке, но понял, что психология — не наука. Затем перевелся в Екатеринбург, в частный Гуманитарный университет, но вновь бросил учебу.

За что судят Соколовского?

В его деле — девять эпизодов по «экстремистской» статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), семь эпизодов по «религиозной» статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и один эпизод по статье 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры, однако доказательств ее покупки у следствия нет, кроме слов самого блогера в одном из роликов, что он приобрел такую ручку).

Руслан Соколовский и его адвокаты Станислав Ильченко (слева) и Алексей Бушмаков (в центре) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расхожее мнение — что Соколовского судят за ловлю покемонов в храме и за отрицание бога — об этом он сам не раз заявлял во время брифингов и интервью в здании суда. «У нас, в светском государстве, могут посадить на три года просто за факт отрицания Бога, — говорил Руслан. — Я пошутил про то, что между Иисусом и зомби есть что-то общее, и за эту шутку мне вменяют оскорбление чувств верующих».

Между тем представители следствия и гособвинитель не раз подчеркивали: Соколовского судят за его публичные (сегодня его аудитория насчитывает более 300 тысяч человек) высказывания, которые следствие расценило как оскорбительные для верующих или разжигающие рознь. Эксперты, проводившие комплексную религиоведческо-лингвистическо-психологическую экспертизу роликов блогера, обнаружили признаки этих преступлений в целом ряде роликов.

В основу уголовного дела блогера легли ролики Соколовского: «В космос летал, чеченцев не видел», «Письма ненависти — феминистке», «Письма ненависти — верующие», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п…», «Ловим покемонов в церкви», «Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?», «Идеальный православный брак?».

После первого ареста Руслана Соколовского конкурирующее СМИ заявило о том, что журналисты «URA.RU» написали на него заявление в полицию. Это не соответствует действительности, что подтверждено в ходе судебного процесса: ни журналисты агентства, ни его представители ни разу не были вызваны в суд.

Кто поддерживает блогера Соколовского и кто выступил против?

Перед приговором в Екатеринбурге прошла серия пикетов в защиту блогера Соколовского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дело блогера Соколовского раскололо общество. Деятели либерального толка, оппозиционеры и прогрессивные правозащитники выступили в поддержку парня, в том числе «Открытая Россия» Ходорковского, организация «Мемориал». Несколько тематических выпусков в его пользу сделал известный телеведущий и журналист Александр Невзоров.

Публично критиковали Соколовского режиссер Никита Михалков (за отсутствие сострадания к царской семье), екатеринбургский журналист Максим Румянцев, задававший на форумах ОНФ вопросы Путину. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ролики Соколовского находятся «за гранью добра и зла», а самого блогера нужно обследовать. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался брать Соколовского на поруки, заявил, что все должен решить суд, однако сообщил, что церковь готова предоставить Руслану целый фронт исправительных работ «на благо милосердия».

Героиня другой громкой судебной истории Евгения Чудновец заявила в адрес Руслана: «Из-за того, что ты не раскаялся, Бог отправит тебя в тюрьму». Позиция Чудновец по делу блогера, которую саму удалось вытащить из тюрьмы в том числе усилиям многих правозащитников, вызывала шквал критики в ее адрес с их стороны (после этого Чудновец заявила, что берет паузу и приостанавливает из-за этого свою правозащитную деятельность).

Как проходил суд по делу Соколовского?

Одним из самых ярких моментов в судебном процессе стал допрос в качестве свидетеля мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве оскорбленных верующих выступила большая группа прихожан храма «Большой Златоуст», которые признались, что батюшка организовывал им групповой просмотр роликов Соколовского, после чего они и отправились в следственный комитет давать показания. Но были также верующие, которые выступили в защиту блогера, заявив, что его ролики нисколько их не оскорбили, поскольку для истинно верующего Бог не может быть поругаем (среди них священник Сергий Смирнов из Нижнетагильской епархии и выпускник духовной семинарии Виктор Норкин).

Одним из самых ярких свидетелей по делу Соколовского стал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил, что это «плохая история для города», что интернет — территория свободы, что в советское время при сдаче научного атеизма была «такая полемика, которая Соколовскому и не снилась». По мнению градоначальника, если парень что-то и совершил, то по незрелости, и лучшее наказание для него — общественные работы. Мэр пообещал, что готов лично участвовать в судьбе парня — привлечь его для работы в хосписах.

Какого наказания потребовала прокуратура?

Позицию гособвинения в деле по Соколовскому представляет помощник прокурора Екатеринбурга Екатерина Калинина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тема о том, какое наказание получит блогер Соколовский — одна из самых обсуждаемых. Эксперты, опрошенные «URA.RU» (адвокаты и источники, близкие к следствию) высказывали предположение, что его непременно накажут, но так, чтобы парень не угодил за решетку («второй Дадин никому не нужен» — поэтому ему дадут условное наказание или даже реальный срок, но совсем небольшой — чтобы парня не забрали в тюрьму после суда). Однако помощник прокурора Екатеринбурга Екатерина Калинина запросила для блогера Соколовского 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Понимал ли Соколовский возможные последствия съемки?

По словам одного из адвокатов блогера, он предлагал ему перестать выпускать ролики антирелигиозного характера или хотя бы сменить тему, но посещаемость канала после «покемонов» резко взлетела, о Руслане стали массово писать СМИ, и он с головой ушел в монтаж новых роликов и общение с журналистами. О том, что им двигала жажда славы, блогер не раз заявлял в различных интервью. «Сейчас обо мне пишет РИА «Новости», «Московский комсомолец», Комсомольская правда», Lifenews и вообще все подряд», — говорит он в одном из роликов.

Станет ли блогер Соколовский новым Pussy Riot?

Судья Екатерина Шопоняк, вероятно, понимает, что выносит решение по одному из самых знаковых процессов в современной России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если судья Верх-Исетского суда Екатерина Шопоняк приговорит Соколовского к условному сроку, ее ждет слава самого милосердного и справедливого судьи на Урале. Впрочем, судя по настрою прокуратуры («парень должен понести наказание»), наличию формального состава преступлений, относящихся к категории тяжких (экстремизм), вероятность назначения реального лишения свободы весьма велика. В своем последнем слове блогер Соколовский сказал, что боится колонии и очень не хотел бы туда попасть.

Если Руслан Соколовский по решению суда отправится в колонию, либерально настроенная общественность и СМИ будет, безусловно, разыгрывать тему Соколовского как политзаключенного. Адвокаты продолжат биться за его освобождение (у них заготовлен еще целый ряд «ходов») вплоть до Европейского суда по права человека.

Можно ли ловить покемонов в церкви?

Ответа на этот вопрос в ходе суде по делу Соколовского ни от прокурора, ни от представителей следствия так и не прозвучало.