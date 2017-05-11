08:03 11 мая 2017 0

Жилой комплекс на Никонова известен и тем, что соседний с ним дом - место жительства губернатора Свердловской области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В столице Урала разгорается скандал в элитных домах на улице Никонова: несколько жительниц жилого комплекса пытаются заменить собой одну из крупнейших управляющих жилищных компаний Екатеринбурга. Решающая битва — сегодня.

Дома №№6, 8 и 10 по улице Никонова считаются одними из самых элитных в Екатеринбурге и называются жилым комплексом «Де Геннин» (еще одно название комплекса — «Золотая миля»). Их статус — не только из-за стоимости жилья, в разы превышающего среднегородскую: здесь живут вице-губернатор Азат Салихов, руководители региональных управлений федеральных структур, бизнесмены регионального уровня и другие известные политики и чиновники. Вот уже более десяти лет этот комплекс обслуживает управляющая компания «Территория», принадлежащая компании застройщику этого ЖК «Атомстройкомплекс» (51%) и директору самой «Территории» Дмитрию Сеню (49%).

«Де Геннин» — один из самых известных жилых комплексов Екатеринбурга, гордость его застройщика — «Атомстройкомплекса». Это объясняет второе название — «Золотая миля» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала 2017 года в жилом комплексе предпринимаются попытки изменить положение дел: управдомами захотели стать Наталья Щербакова и Руслана Мурзина. Это не первый раз, когда они пытаются занять место «Территоррии», но их возмущение еще не находило поддержки у большинства жителей. Разницы ситуаций в том, что сейчас дамы не в пример активнее.

Женщины публично обвинят УК «Территория» в заработке на жителях дома. В работе компании они обнаружили ряд недостатков. «Теплосчетчики стояли, какие попало, качество обслуживания дома не соответствует ценам», — рассказала «URA.RU» Наталья Щербакова.

Есть и другие замечания: подтеки на потолках и стенах, грязь в подземном паркинге. «Внешне жилой комплекс выглядит хорошо, но все гадости — внутри, постороннему глазу не видны, — говорит Наталья Щербакова. — Например, температура воды в горячем кране — 34-36 градусов при том, что есть своя котельная». Активисты написали ряд жалоб и обращений в различные инстанции: госжилинспекцию (ГЖИ), прокуратуру.

Директор УК «Территория» Дмитрий Сень рассказал агентству, что основные задачи по управлению домом (в котором живет и он сам. — Прим. Ред.) выполнены: есть закрытая благоустроенная территория, летом — футбольный корт, детские площадки, цветы, праздники для детей, зимой — каток, новогодние елки. Работает пост охраны, за своим шлагбаумом — всегда в достатке парковочных мест, установлено видеонаблюдение, создана дружелюбная атмосфера межу жильцами. И цена в квитанциях приемлемая, ниже чем в среднем по городу.

Он признает, советы домов так и не появились, хотя управляющая компания не раз инициировала их создание.

«В каждом доме всего по 60 квартир, мы всегда понимали, что нужно собственникам, а что нет, — говорит Сень.

-Однажды нам сказали, что нужны веранды, но жильцы никак не могли определиться, где им стоять. Мы буквально на руках носили макеты с места на место, а они из своих окон смотрели, будет ли им это удобно. Мы никогда не отказывались от диалога и совместной работы». Проверки, которые прошла его компания по заявлению дам, нарушений не нашли.

Проверки, инициированные активистками, нарушений не нашли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жильцы домов утверждают, что истинная причина активности двух дам — в желании заполучить контроль над денежными потоками: у обеих в данный момент наблюдаются определенные проблемы в бизнесе. «У одной — семейная драма (идет бракоразводный процесс) и нет источников для содержания огромной квартиры», — рассказал агентству один из жителей дома. Другой подтвердил эти сведения, зная об определенных проблемах в бизнесе у соседок.

Известно, что до настоящего времени ни Щербакова, ни Мурзина никогда не принимали активного участия в жизни домов, хотя живут там не первый год.

Планы женщин, претендующих на управление элитными домами в центре Екатеринбурга, весьма революционные: 11 мая они хотят провести встречу с жильцами и поднять вопрос о смене способа управления домами.

«В этом проекте — огромный риск: есть устоявшаяся, проверенная годами система обеспечения жизнедеятельности дома.

Ее предлагают заменить на непрофессионалок, которые сегодня здесь живут, а завтра — нет, и никакой ответственности не понесут», — говорит один из жильцов. Он знает, что само обсуждение возможных изменений вызывает недовольство у других соседей.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.