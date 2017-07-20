На Ямале вложили миллионы в образцовый поселок, а его жители уехали

20:11 20 июля 2017 1

Интереснейший бюрократический кейс. У мэра Салехарда есть даже специальный советник по Пельвожу. Но жители навстречу власти не идут Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Отдаленный поселок стал головной болью администрации Салехарда. В Пельвож по просьбе жителей вложили миллионы, сделали его почти образцовым, но он все равно постепенно превращается в поселок-призрак — люди уезжают. Почти все работоспособное население уже перебралось в город и в поселке не живет, но и отказываться от домов на берегу живописной реки они не хотят.

В Пельвоже по сей день заготавливают лед. Водоочистных систем здесь нет. Жители потребляют воду из ближайшей реки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поселок Пельвож хоть и считается районом Салехарда, но находится обособленно, примерно в 40 километрах от столицы Ямала. Летом до него можно добраться только по рекам — дорог здесь нет. Зимой — на вездеходах по снежной целине.

Сам поселок небольшой, всего несколько десятков дворов. В нем зарегистрировано около 300 жителей, по факту проживает в пять раз меньше, остальные — в Салехарде. Он мало чем отличается от других северных поселений, разве что здесь нет никаких образующих предприятий и, соответственно, почти нет работы.

Около пяти лет назад поселок был в упадке — в домах печное отопление, электрогенератор, заменяющий электростанцию, доживал свой век, и электричество в поселке включали только в дневное время. Водоснабжения тоже нет. Люди возили лед с реки, топили, чтобы пить и готовить еду. Деревянные дома постепенно гнили и разваливались.

«В 2012 году жители поселка встречались с губернатором и главой администрации, приняли решение и заявили о желании остаться жить в родном поселке. Именно это и стало толчком для его преображения», — напомнил во время очередной встречи с жителями поселка первый заместитель главы администрации Салехарда Евгений Семихин.

Тогда было принято решение не просто возродить, а сделать из Пельвожа образцово-показательный поселок. Идею поддержал и губернатор округа Дмитрий Кобылкин, который лично неоднократно бывал на месте и контролировал ход работ.

Дмитрий Кобылкин лично неоднократно посещал поселок, чтобы пообщаться с населением и проконтролировать ход дел Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сколько денег было потрачено на развитие и благоустройство поселка, сейчас точно сказать салехардские чиновники не могут. Навскидку — это не одна сотня миллионов рублей. Только на ремонт жилья потрачено около 19 млн рублей. Об этом глава Салехарда Иван Кононенко недавно доложил губернатору.

За годы в поселке появились фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо, цех заготовки рыбы и дикоросов, чтобы люди могли зарабатывать. Один из салехардских предпринимателей поначалу даже хотел оборудовать здесь пекарню, но передумал, решив, что это нерентабельно. Вопрос с водоснабжением пока не решился, но власти уверяют, что он находится в работе. Недавно в поселке завершилось строительство храма, о котором когда-то тоже просили местные жители.

За годы был проведен капитальный ремонт почти всего, что можно было отремонтировать. Взамен гниющих избушек были построены четыре новых двухквартирных дома. Но неожиданно для властей переезжать в них сельчане не торопятся.

Во время встречи с губернатором Иван Кононенко доложил, что заселена только половина из построенных квартир. Остальные будут заселять силой, через суд. Люди стали просить о жилье в Салехарде, поскольку работают они и живут в городе.

«Очень многие хотят получить жилье в городе. Пусть даже служебное, соцнайм какой-нибудь, комнату в общаге. Снимать жилье у частников в Салехарде очень дорого», — рассказал агентству один из жителей Пельвожа, попросивший не называть его имени.

Собеседник говорит, что сейчас в поселке проживают практически одни пенсионеры. Родные возят им из города продукты по выходным. На лето в поселке осядут еще и рыбаки. «Рефрижераторы нам поставили, но закупочные цены слишком маленькие. Чернорыбицу по 25 рублей за килограмм всего принимают. Рыбакам проще самим поехать в Салехард и продать там рыбу с рук. Даже с учетом расходов на дорогу получается в разы больше, чем сдавая туда», — рассказывает собеседник.

В итоге почти все работоспособное население поселка живет в Салехарде. Те, кто остался, сидят без работы, занимаются браконьерством, некоторые просто пьют.

Жители просят дать им квартиры в городе вместо новых домов в поселке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Казалось бы, что проще найти возможность и переселить всех в Салехард. Только сделать это нужно было пять лет назад, а не после существенных капиталовложений. Однако наш собеседник нехотя говорит на эту тему. Он тоже хочет получить жилье в ямальской столице, но отказываться от собственного дома в Пельвоже при этом не желает.

Урбанист, доцент Московского архитектурного института Сергей Чураков уверен, что ликвидация или сохранение поселка — это не так просто, даже при том, что плюсы того или иного решения кажутся очевидными. «Для начала нужно сесть и подумать. Не кидаться сразу рисовать какие-либо проекты. Нужно посмотреть потенциал населения, потенциал социально-экономического развития, территории, этно-культурную идентичность. Иногда вещи, которые экономически невыгодны, нужно сохранить как раз ради этно-культурной идентичности. В общем, сначала нужно провести системный анализ. Это сложный процесс, и специалистов в этой сфере мало», — уверяет Сергей Чураков.

Салехардские власти уже занялись подобной работой. В администрации «URA.RU» рассказали, что по решению главы администрации Ивана Кононенко создана рабочая группа по изучению социально-экономической обстановки в поселке Пельвож. «Есть ответственные лица, каждый за свое направление. И результатом этой работы станет итоговый доклад для принятия тех или иных решений», — сообщили в пресс-службе администрации.

Там заверили, что решения будут касаться исключительно помощи жителям поселка. Речи о его ликвидации не идет, и городские власти намерены продолжать развитие Пельвожа.

Улицы поселка почти всегда пусты. Наличие жизни выдают лишь следы на снегу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Неофициально чиновники рассказывают, что поселок стал головной болью. Денег туда вложено много и условия для жизни создаются, но для кого — непонятно. «Осталось там „полтора землекопа“ жить. И что с ними делать? Снести поселок, в который вложено столько миллионов — глупо. Оставить там что-то вроде дач и переселить людей в Салехард — тоже нет возможностей пока. Посмотрим. Пока вопрос открыт, но ликвидировать Пельвож точно не станут», — говорит инсайдер.

Тем временем в поселок продолжают вкладывать деньги. Сейчас там ведется строительство электростанции. Уже забито свайное поле. Согласно контрактам, размещенным на портале Госзакупок, проектно изыскательные работы, экспертизы и строительство электростанции обошлись окружному бюджету почти в 150 млн рублей.