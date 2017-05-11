«Курганской „Единой России“ не верю!»

19:05 11 мая 2017 0

Светлана Калинина обвинила единороссов во лжи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в четверг, 11 мая, провела круглый стол с представителями зауральских муниципалитетов. Однако в итоге двухчасовое мероприятие превратилось в сольное выступление федерального эксперта, которое изредка своими робкими оправданиями прерывали региональные чиновники и общественники, передает корреспондент «URA.RU».

Сити-менеджер Андрей Потапов (слева) пытался возразить эксперту ОНФ, Игорь Прозоров не скрывал негативных эмоций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Светлана Калинина заявила, что хотела бы услышать от зауральцев, с какими проблемами они сталкиваются при реализации программ «Комфортная среда», капремонта, а также при сносе аварийного и ветхого жилья. «Мы полтора года назад говорили о том, что программа переселения у вас будет завалена. Я думаю, что две тысячи семей вы не переселите до 7 сентября. Вам стоит задуматься и обратиться к ОНФ, мы будем ходатайствовать о переносе сроков месяца на два-три, как мы это делаем сейчас в Свердловской области, — предложила она. — Это очень важно — не попасть под перо президента».

Тут же она перешла к теме капремонтов. «Нам не нужны фиктивно сданные объекты. Дома в районе Керамзитного в Кургане сцеплены уголками -

кому нужен капремонт крыши, когда стен и фундамента фактически нет, — заявила Калинина. — У нас нет лишних денег, чтобы строить новые крыши, а через два года признать дом ветхим».

Эксперт ОНФ предлагает такие дома отбраковывать региональной госжилинспекции совместно с прокуратурой.

«Ненецкий округ у меня отремонтировал 96 домов, через три года эти дома признаны непригодными для проживания»,

— привела она пример из своей практики. При этом Светлана Калинина заверила собравшихся, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжена.

Несколько позитивных слов Светлана Калинина адресовала руководителю администрации Кургана Андрею Потапову. «Город стал чище, центральные улицы меня приятно удивили», — отметила она. Но тут же переключилась на недостатки и предложила активнее работать региональным представительствам федеральных служб — госжилинспекции, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, чтобы совместными усилиями наводить порядок на улицах города. «Надзорные органы должны предупреждать правонарушения, не муниципалитеты гнобить, а помогать», — уверена Калинина. Она предложила активнее использовать площадку ОНФ для обсуждения проблем.

Разговор получился весьма эмоциональным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«То, что „Единая Россия“ (в Курганской области) программу „Комфортная среда“ на 2017 год запорола…», — перешла Калинина к основной теме обсуждения, вызвав недоуменные взгляды у присутствующих. «У меня есть заявления от муниципалитетов, что программу сформировали, а наше мнение всем пофиг», — пояснила она свою мысль. Она пообещала обсудить эту ситуацию с куратором федеральной программы в ЕР Александром Васильевым.

Калинина также заявила, что не согласна, что в региональной программе прописано минимальное участие жителей — в размере 0,1%. По ее мнению, не вложившись в ремонт дворов, жители не будут ценить результаты реконструкции.

Обсудив с сити-менеджером Кургана проблему вывоза мусора из частного сектора, ремонт школ, уборку привокзальной площади и снос несанкционированных строений, Калинина все же дала высказаться координатору проекта «Комфортная среда» в Зауралье депутату курганской городской думы Игорю Прозорову. «„Единая Россия“ — это единственная структура, которая занимается этим проектом в Курганской области», — заверил депутат. Он рассказал, что в Кургане за последнее время было проведено 400 встреч с жителями, а в целом по области — более тысячи. «Не верю!» — отрезала Калинина.

Руководитель курганского отделения ОНФ Федор Теребенин предпочитал молчать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В качестве аргумента Игорь Прозоров привел количество поданных заявок — только в Кургане жители сдали 267 комплектов документов на 350 дворов. Однако лишь 90 заявок были оформлены по всем правилам. Предполагается, что выделенных денег в этом году хватит на реконструкцию примерно 40 дворовых территорий, остальные перейдут на последующие годы. Длинную дискуссию вызвала процедура передачи отремонтированных площадок на содержание жителей домов. Юридический спор попытался замять Андрей Потапов. «Сделаем эти 40 дворов и будем разбираться», — предложил он.

«Во всех муниципалитетах все нормально?» — спросила Калинина. «Нормально!» — голосом школьников, которые торопятся на перемену, откликнулись представители районов и поспешили собрать свои вещи и покинуть конференц-зал.

Некоторые из участников встречи в коридоре спешили высказать свои впечатления. «Она сама ни черта не разбирается в этих вопросах», «Легче всего критиковать, пусть попробует что-то сделать», «С такими познаниями она хоть роды принимать, хоть страной управлять», — иронизировали чиновники и общественники.