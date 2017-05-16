Холманских обесценил «Корпорацию развития»

22:50 15 мая 2017 0

Перестановки в "КР" называют личным решением полпреда Игоря Холманских Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два заместителя полпреда УрФО Игоря Холманских вышли из состава набсовета «Корпорации развития». Речь идет о Борисе Кириллове и Александре Моисееве. Последний был не просто рядовым членом, он возглавлял набсовет. Вместо него с 15 мая 2017 года орган возглавил советник полпреда УрФО на общественных началах Виктор Гузь. От второго представителя в КР резиденция Игоря Холманских отказалась. Такое решение принято в рамках годового собрания акционеров 15 мая 2017 года.

Кандидатура Виктора Гузя была внесена Ямалом. Однако неофициально представители региона указывают, что он никакого отношения к округу не имеет, хоть и был когда-то представителем губернатора ЯНАО. Рекомендация о включении его в набсовет Корпорации поступила из полпредства, Ямал ее просто озвучил.

Виктор Гузь ранее был заместителем гендиректора «КР» по взаимодействию с регионами. Как пояснили в пресс-службе структуры, он этот пост более занимать не будет. Кто будет назначен на его место — там не говорят. «Структура изменится. Возможно, после согласования с отделом кадров мы расскажем, как именно», — заявили там. При этом в пресс-службе не представили материалы годового отчета «КР», не опубликовали новый состав набсовета и тоги заседания, пояснив, что, возможно, все это будет обнародовано позднее, если руководство согласует этот вопрос.

Как пояснил «URA.RU» сам Виктор Гузь, он сложил полномочия заместителя гендиректора еще 5 мая 2017 года.

С этого периода заместителем и. о. гендиректора Сергея Новицкого был назначен Ростислав Павличенко. Что это за фигура — неясно. На официальном сайте Корпорации о нем нет ни слова.

Дмитрий Кобылкин не изменил своего отношения к «КР», но все-таки увеличил число наблюдателей в «Корпорации развития» Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

По версии наблюдателей из числа представителей регионов-акционеров, «Корпорация» продолжает «уходить в тень». Выход двух заместителей полпреда из набсовета — тому подтверждение. «Возможно, они не пожелали, чтобы их имя было связано со скандалами, которые окружают структуру и решили дистанцироваться. Акционеры ведь тоже с недоверием относятся к Корпорации и по-прежнему не желают с ней сотрудничать. Позиция Ямала, например, не меняется — автономия не планирует начинать новых проектов с «Корпорацией развития», — сказал собеседник агентства.

Тем не менее состав представителей автономного округа в набсовете «КР» немного расширился. Округ ввел двух новых членов, имеющих непосредственное отношение к окружному правительству. Это глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Альберт Султанов и глава департамента имущественных отношений Олеся Швагер. Остался также начальник управления в департаменте природно-ресурсного регулирования Александр Соколов.

А вот Тюменская область оставила лишь одного представителя — гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Ольгу Езикееву. Это не удивительно — у региона с Корпорацией нет практически никаких проектов. Югра как и анонсировало «URA.RU», ввела не только чиновников — директора департамента по управлению госимуществом Анатолия Уткина и первого замдиректора департамента экономического развития Василия Дудниченко, но и бизнесмена Василия Думу. До сих пор регион не пояснил, для чего в контролирующий орган входит предприниматель, не имеющий ранее никакого отношения к проектам «КР», и намерен ли он инвестировать в проекты «Корпорации».

В составе набсовета по-прежнему нет чиновников уровня заместителей губернатора. По одной из версий, это связано с ограничениями, накладываемыми на госслужащих такого ранга в плане участия в коммерческих организациях.

По другой — как и высокопоставленные сотрудники полпредства, региональные чиновники не хотят, чтобы их называли ответственными за происходящее с «КР».

Ранее среди губернаторов-акционеров уже обсуждался вопрос ликвидации компании, однако стало ясно, что это затруднительно в юридическом и экономическом плане.

Тем не менее запущены процедуры банкротства, например, крупной дочерней компании «КР» «Энергетическая компания Урал промышленный Урал полярный», которая строила ненужную ТЭС «Полярную». Также идет расследование уголовного дела, фигурантом которого является экс-директор КР Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов. Идет судебный спор и вокруг надымского моста, за который первый подрядчик «Мостострой 12» требует с «КР» оплату. При этом второй подрядчик «Мостострой 11» также деньги до конца за завершение объекта не получил. Неясна судьба и «Полярного кварца». Это лишь некоторые проблемы.

Пока что регионы-акционеры ждут следующего заседания набсовета, которое должно состояться 29 мая. В «КР» очередной раз сообщают, что будет представлена перспектива развития компании. В компании до сих пор открыт вопрос с гендиректором — Сергею Новицкому продлили полномочия на полгода, но только в статусе и. о.