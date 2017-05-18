Губернатор Перми вошел во вкус и вновь давит Екатеринбург и Челябинск

08:29 18 мая 2017 0

Игры спортивных клубов - не просто соревнование, зачастую они идентифицируются с регионом, и получают политический подтекст Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратил внимание на спортивные клубы, о которых его коллеги уже начали забывать. Погруженные в рутину решений, управляющие своими территориями не первый год, они уже не так много времени проводят с командами, которые представляют области на общероссийских соревнованиях. Решетников, вероятно, увидел в пермских клубах ресурс для захвата внимания земляков, и каждый месяц присутствие команд в информационной повестке растет. О борьбе амбиций первых лиц — в свежем выпуске ежемесячного рейтинга активности спортклубов Большого Урала.

Ежемесячно агентство «URA.RU» анализирует общественную активность основных клубов Большого Урала. Мы оцениваем работу команд по основным неспортивным показателям: активности в социальных сетях, популярности официальных интернет-ресурсов, упоминаемости в СМИ, проведении реальных мероприятий, направленных на повышение лояльности болельщиков, повышение узнаваемости команд. Эти параметры позволяют оценить, насколько клуб активен, взаимодействует с внешним миром или, напротив, команда замкнута. В своей оценке мы исходим из того, что анализируем не просто юрлица и группы спортсменов, но представителей конкретных регионов в основных лигах, что важно для развития патриотизма и уважения в территориях.

Социальные сети

В блоке «Социальные сети» за месяц не произошло существенных изменений. Во «ВКонтакте» по-прежнему лидирует клуб «Металлург». У магнитогорцев 71 тысяча подписчиков и прирост — более шести тысячи за месяц, что неудивительно, ведь в апреле все внимание было обращено на эту команду, которая сражалась в финале Кубка Гагарина.

По итогу сезона, «Металлург» уступил Кубок Гагарина питерскому СКА, но базу болельщиков не потерял, а увеличил Фото: Илья Московец © URA.RU

«В апреле все любители хоккея разделились на два лагеря: те, кто болел за „СКА“, и те, кто болел за „Металлург“, отсюда такой большой прирост. Мы стараемся поддерживать интерес и оперативно размещать в социальных сетях новости клуба», — говорит исполнительный директор клуба «Металлург» Максим Грицай.

На втором месте — хоккейный клуб «Трактор», однако по приросту за апрель лидирует футбольный клуб «Урал». За последний месяц во «Вконтакте» клуб обзавёлся почти тремя тысячами подписчиков. После победы над казанским «Рубином» в полуфинале «Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, тем самым вызвав к себе огромный интерес.

Среди баскетбольных команд наиболее активен в соцсетях клуб «Парма». Кроме того, в апреле они запустили во «Вконтакте» новую рубрику «ПАРМАонлайн», где организуют прямые эфиры с игроками. Кроме того, у подписчиков есть возможность наблюдать за командой в режиме реального времени, а также общаться с игроками и задавать им вопросы.

«Здорово, когда в социальных сетях болельщикам удается общаться с самими игроками. Это повышает лояльность как к команде в целом, так и непосредственно к спортсмену», — отмечает руководитель санкт-петербургского SMM-агентства LevelUP Дмитрий Фердман.

Рейтинг по facebook

Впервые за полгода лидерские позиции в «Фейсбуке» сдал хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист». В апреле количество подписчиком более чем на 100 человек выросло у футбольного клуба «Урал», который и занял первую строчку в данном рейтинге, сместив группу «Автомобилист», численность которой не выросла ни на одного человека.

По Instagram ситуация не меняется уже несколько месяцев. Большее количество подписчиков (35719) и наибольший прирост (3566) у магнитогорского «Металлурга». А вот самый активный SMM-специалист у пермского «Амкара» — 175 публикации в апреле.

PR-служба

Работу PR-специалистов мы оцениваем по активности работы официальных сайтов команд, где публикуются сообщения клубов. Вторым показателем при этой оценке является популярность сайтов (данные по посещаемости приведены по similarweb.com).

В апреле на сайт «Трактора» болельщики заходили реже, чем у других клубов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В апреле самым популярным сайтом среди спортивных клубов Большого Урала остается магнитогорский «Металлург» — 235 тысяч посетителей. На три строчки вниз в прошлом месяце спустился хоккейный «Трактор», из-за чего «Урал», «Амкар» и «Автомобилист» поднялись в рейтинге.

После окончания розыгрыша Кубка Братины упала посещаемость на 6-7 позиций у клубов Высшей хоккейной лиги. Кстати, впервые в своей истории курганская команда «Зауралье» не только прошла стартовый раунд плей-офф ВХЛ, но и вырвалась в серебряные призеры всероссийского соревнования, однако спортивный успех популярности команде не принес.

«Болельщики на протяжении всего сезона нас поддерживали, посещали домашние матчи, ездили на выезды. Для них нынешний сезон стал настоящим праздником. Почему это не отразилось на посещаемости сайта, не могу сказать. Наша пресс-служба работала в обычном режиме, вовремя публиковала наши новости», — говорит директор клуба «Зауралье» Виктор Прозоров.

Рейтинг pr-активности

Руководитель PR-департаментов ряда спортивных организаций Олег Майоров отмечает, что работа с сайтом — одна из основных задач при формировании положительного имиджа клуба: «Если мы говорим, что играем для людей, то клуб должен быть максимально открыт — это работа пресс-службы».

Активней всего с сайтами работают специалисты клубов РФПЛ. «Урал» в апреле опубликовал 103 новости, «Амкар» — 102. Кажется, что нет ничего проще, чем публиковать на корпоративном сайте новости команды, но даже этого не выполняют многие клубы. Всего девять новостей опубликовано на сайте хоккейного клуба «Молот-Прикамье», семь — у волейбольной команды «Газпром-Югра» из Сургута, по четыре новости у хоккейных клубов «Челмет» и «Спутник», волейбольный клуб «Метар» из Челябинска и вовсе не поделился ни одной новостью со своими болельщиками.

СМИ

Важный фактор популярности — средства массовой информации. Чем больше о клубе говорят, тем больше человек узнает о нем. Для ранжирования команд по этому показателю мы используем базу данных агентства «АПИ мониторинг», при этом мы отдельно выделяем публикации неспортивные, которые наиболее полезны для привлечения новых болельщиков.

БК УГМК поправил свое положение за счет проведенных соревнований. Не будь игр — положение клуба было бы плачевным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ни в коем случае нельзя принижать значимость спортивных успехов клубов, но сейчас болельщики и журналисты не только смотрят на игры команд, но и оценивают их открытость. Читателям интересно знать, чем живут спортсмены вне работы», — говорит руководитель спортивной редакции газеты «Бизнес Online» Айрат Шамилов.

В апреле футбольный клуб «Урал» вновь выбился в лидеры нашего рейтинга по количеству публикаций в СМИ. Команда вышла в финал Кубка России, и журналисты активно освещали спортивные новости команды. Всего вышло более двух тысяч публикаций, но кроме этого, освещали и околофутбольную жизнь. Выходили материалы об игроках, тренерах, портал «Моменты» даже побывал в офисе «Урала» и рассказал о том, как он выглядит, и кто там работает, всего было опубликовано около 300 публикаций на неспортивную тему.

«Конечно, нам приятно внимание журналистов. Пресса активно освещала все наши события в апреле. Интересовались и нашими спортивными результатами, и жизнью игроков. После каждого матча мне звонили, спрашивали мнения, вся область сплотилась и следила за нашими результатами», — говорит президент клуба Григорий Иванов.

Рейтинг упоминаемости клубов

У ближайшего соперника «Урала» футбольного клуба «Амкар» 1400 упоминаний и 80 неспортивных публикаций. Больше всего неспортивных материалов вышло о том, что болельщики «Амкара» выбрали новое имя талисману клуба.

На восемь строчек вверх в рейтинге поднялся баскетбольный клуб УГМК, причиной такого подъема стало успешное выступление на Чемпионате России. Журналисты активно писали о том, что в пятом матче финальной серии соревнований «лисицы» обыграли курское «Динамо», в девятый раз подряд и в одиннадцатый раз в истории клуба став чемпионками России.

«Клуб „УГМК“ — визитная карточка Свердловской области, мы стараемся играть для наших болельщиков. Конечно, когда есть спортивные заслуги, журналисты это отмечают, и мы этому рады», — говорит директор клуба «УГМК» Максим Рябков.

Хоккеисты «Трактора» участвуют в интересном проекте. Портал 74.ru пишет о семейном счастье известных челябинцев, проект продолжила Ольга Шинина — жена капитана хоккейного клуба «Трактор» Александра Шинина.

На 13 строчек вверх поднялся и баскетбольный клуб «Парма». Пермские баскетболисты в апреле завершили свой первый сезон в Единой Лиге ВТБ, который вернул в Пермь большой баскетбол.

На одной из последних игр присутствовал врио губернатора Пермского края Максим Решетников в компании президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко — именно это вызвало интерес у СМИ. Кстати, после просмотра игры врио губернатора Пермского края поделился эмоциями и впечатлениями в своем инстаграм-аккаунте: «Давно не был на баскетболе. Со времен „Урал-Грейт“. А атмосфера праздника и эмоции болельщиков — не изменились. В этом мы лучшие!».

Event

Закрытие сезона и период отпусков — хорошее время для клубов, чтобы уделить внимание имиджу команды. Многие мировые клубы в этот период, чтобы не потерять и укрепить внимание болельщиков организовывают имиджевые мероприятия: предсезонная презентация команды, встреча с болельщиками, автограф-сессии.

Апрельская активность клубов

«Несомненно, для всех спортивных клубов важно организовывать спортивные мероприятия, чтобы поддерживать интерес болельщиков. Продвижение клуба — это расширение аудитории клуба как медиаплощадки. Зачастую рекламными или PR-инструментами клубы решают важную для себя задачу — продажу билетов», — говорит основатель петербургского pr-агентства «Line up event/art/pr» Зоя Скобельцына.

Из 27 клубов Большого Урала активности организует только 14. В лидерах рейтинга по данной позиции остается футбольной клуб «Урал». За апрель екатеринбургские футболисты провели в общей сложности шесть имиджевых мероприятий и набрали наибольшее количество публикаций.

Владимир Шахрин поддержал ФК «Урал» в борьбе за Кубок России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале месяца одно из пивоварен заявила, что выпустит эксклюзивную партию пива специально для футбольного клуба «Урал» и угостит им болельщиков. Также «Урал» выпустил комплект стикеров, за основу их создания был взят шмель — официальный талисман клуба. Кроме того, клуб провел неформальную встречу болельщиков с президентом и тренером клуба в одном из баров города.

Лидеры свердловской рок-группы «Чайф» присоединились к анонсированию массового выезда болельщиков на финал Кубка России в Сочи, в соцсетях музыканты публиковали свои фотографии с хештегом #ЯедувСочи. 23 апреля на крыше одной из пятиэтажек Екатеринбурга появилась огромная надпись «ФК Урал» — таким образом фанаты «Урала» решили поддержать любимую команду перед важной игрой в финале Кубка России. А в конце апреля капитан «Урала» Артем Фидлер принял участие в общегородском субботнике, вместе со своей дочерью и вице-губернатором Свердловской области Алексеем Орловым Артем посадил дерево около госпиталя для ветеранов войн. Об этом вышло 19 публикаций.

«Месяц действительно был очень насыщенным. Несмотря на то, что у нас был плотный график, много игр,

мы старались не забывать про болельщиков, организовывать встречи, интервью. Это ведь важно не только для них, мы также нуждаемся в их поддержке», — сказал президент клуба «Урал» Григорий Иванов.

На втором месте после «Урала» — футбольный клуб «Амкар». Пермские футболисты провели пять мероприятий. Представители клуба побывали в швейцарском Невшателе, куда по инициативе местного футбольного клуба «Ксамакс» съехались представители более чем 50 клубов всей планеты, в эмблемах которых преобладают красный и черный цвета. «Амкар» на этом форуме представлял исполнительный директор клуба Денис Маслов. Кроме того, представитель Перми завершил выступление на стадии ? финала на розыгрыше Кубка РФПЛ по киберфутболу в Уфе. Также пермским болельщикам официально представили талисмана клуба рысенка Макара. Ну и самое главное, в апреле пермские футболисты организовали благотворительную акцию и поддержали больного ребенка.

Состояние групп клубов в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейные клубы, ушедшие в отпуск, тоже стараются не терять болельщиков. «Металлург» провел открытую тренировку для СМИ, провез кубок КХЛ по достопримечательностям Магнитогорска и устроил праздник хоккея в одном из торговых центров. Хоккеисты «Трактора» побывали в гостях на предприятии ЧТПЗ, молодежка клуба «Белые медведи» сыграли в футбол с фанатами, кроме того, спортсмены поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Руководство «Трактора» отмечает, что в этот юбилейный для клуба год они продолжат организовывать различные мероприятия для болельщиков еще активнее.

«Важное место займет второй фестиваль для болельщиков „Traktor Open“. Праздник будет еще масштабнее, чем в прошлом году. Все наши мероприятия сейчас будут посвящены юбилею — в декабре 2017 года мы отпразднуем 70-й день рождения», — говорит генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Динамика представительств клубов в Инстаграме

Хоккеисты «Югры» и «Мамонтов Югры», закончившие сезон, побывали с мастер-классом в городе Советский, где поиграли и пообщались со всеми желающими. Кроме того, в рамках очередного этапа конкурса среди школ на Кубок ХК «Югра», школьники округа получили задание придумать и провести добрую акцию — например, помочь пожилым людям с делами по дому, собрать вещи для нуждающихся деток или оказать содействие в сборе еды для бездомных животных.

«Настоящие спортсмены никогда не остаются в стороне от добрых дел, и наши участники это подтвердили. Клуб „Югра“ — это не только хоккей, это и пропаганда спорта, и воспитание будущего поколения. Мы стараемся работать во всех сферах», - отметил генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко

Хоккеисты пермского клуба «Молот-Прикамье», как и баскетболисты, купаются во внимании пермского губернатора. Максим Решетников вместе с хоккеистами посетил Губаху, где встретился с местной детско-юношеской хоккейной командой, рассказал о планах строительства крытого ледового катка и вручил молодым хоккеистам подарки с символикой ХК «Молот-Прикамье». Сами же хоккеисты тоже без дела не сидели и провели мастер-класс в Краснокамске.

Итог

В апреле лидерство среди спортивных клубов Большого Урала сохранил футбольный клуб «Урал», он набрал в сумме 80 баллов. Ближайший соперник «Урала» — пермский «Амкар», у него 68 баллов. В тройке лидеров свое место сохранил хоккейный клуб «Металлург», в апреле у команды выросло количество мероприятий. В целом лидерство остается за клубами, входящих в элитные лиги: КХЛ и РФПЛ. Отстает только клуб «Югра».

Отрадно, что над имиджем активно начали работать баскетбольные клубы «УГМК» и «Парма». В этом месяце они поднялись в рейтинге на несколько позиций и вплотную подобрались в пятерке лидеров.

Так выглядит итоговая таблица за апрель 2017 года

«Приятно, что нашу работу замечают. Работа над имиджем — одно из направлений нашей деятельности. Мы в этом сезоне первый раз играли в самом престижном турнире страны, результаты пока не радуют, но мы надеемся на поддержку болельщиков. И будем стараться делать все для того, чтобы они нас поддерживали», — говорит генеральный директор «Пармы» Александр Башминов

В конце рейтинга ситуация не меняется там традиционно — волейбольные и мини-футбольные клубы. Им похвастать особо нечем. В конце таблицы баскетбольные клубы (исключая «УГМК» и «Парму»), которые не уделяют должного внимания ни одной из сфер продвижения.

Напоминаем, что рейтинг спортивных клубов Большого Урала «URA.RU» готовит каждый месяц.

В рейтинг мы включили 27 основных клубных команд Большого Урала.

Клубы Континентальной хоккейной лиги:

ХК «Трактор»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

ХК «Автомобилист»: президент — Андрей Козицын, спонсоры — правительство Свердловской области (губернатор Евгений Куйвашев), УГМК (президент Андрей Козицын), «Газпромбанк» (первый вице-президент Ян Центер)

ХК «Металлург» Магнитогорск: президент — Виктор Рашников, спонсор — Магнитогорский металлургический комбинат (председатель совета директоров Виктор Рашников).

ХК «Югра»: президент — Дмитрий Мизгулин, спонсор — «Ханты-Мансийский банк» (президент Дмитрий Мизгулин)

Клубы высшей хоккейной лиги:

ХК «Молот-Прикамье»: президент — Герман Третьяков, спонсор — правительство Пермского края.

ХК «Рубин»: председатель попечительского совета — Рустам Минниханов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

ХК «Спутник»: председатель правления клуба — Александр Балбашев, спонсор — Уралвагонзавод (генеральный директор Александр Потапов).

ХК «Зауралье»: президент — Сергей Пугин, спонсоры — правительство Курганской области (губернатор Алексей Кокорин), «Курганстальмост» (генеральный директор Дмитрий Парышев).

ХК «Челмет»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

Клубы российской футбольной премьер-лиги:

ФК «Урал»: президент — Григорий Иванов, спонсоры — Трубная металлургическая компания (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), группа компаний «Ренова» (председатель совета директоров Виктор Вексельберг).

ФК «Амкар»: президент — Геннадий Шилов, спонсоры — правительство Пермского края.

Клуб ФНЛ, первый дивизион:

ФК «Тюмень»: директор — Александр Попов, спонсор — «НОВАТЭК» (председатель правления Леонид Михельсон).

Мини-футбольные клубы:

МФК «Тюмень»: президент Александр Попов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

МФК «Синара»: президент Григорий Иванов, спонсоры — Трубная металлургическая компания (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), «Синара-Девелопмент» (президент Александр Пумпянский)

МФК «Газпром Югра»: президент — Петр Созонов, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

Волейбольные клубы, суперлига:

ВК «Газпром-Югра»: президент — Юрий Важенин, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

ВК «Югра-Самотлор»: директор — Алексей Березин, спонсор — «Самотлорнефтегаз — Роснефть» (генеральный директор Валентин Мамаев)

ВК «Факел», Новый Уренгой: председатель наблюдательного совета — Алексей Ситников, спонсоры — «Газпром добыча Уренгой» (генеральный директор Александр Корякин), «АЧИМГАЗ» (генеральный директор Олег Осипович).

ВК «Уралочка —НТМК»: президент клуба — Алексей Кушнарев, спонсор — «ЕВРАЗ» (президент Александр Фролов).

ВК «Метар» Челябинск: директор — Владимир Пахомов, спонсор — правительство Челябинской области (губернатор Борис Дубровский).

Баскетбольные клубы:

БК «Парма»: генеральный директор — Александр Башминов, спонсоры — правительство Пермского края, «ЭнергосбыТ Плюс» (управляющий директор Юлия Чернявская).

БК «УГМК»: президент — Андрей Козицын, спонсор — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «УРАЛ»: президент — Станислав Еремин, спонсор — «Уральские авиалинии» (генеральный директор Сергей Скуратов).

БК «УРАЛМАШ»: президент — Виктор Ганиенко, спонсор — генеральный директор «Уралмашзавода» Андрей Кузнецов.

БК «Динамо», Магнитогорск: директор — Валерий Армер, спонсор — глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: президент — Багир Абдулазизов, спонсоры — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «Университет-Югра»: президент — Вячеслав Новицкий, спонсор — «Юнипро» (генеральный директор Максим Широков).