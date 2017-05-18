На Ямале тайно судят высокопоставленного чиновника

14:00 18 мая 2017 1

Окружные власти и Александр Эйрих (в середине), гордились успехами волейбольного клуба "Факел" и успешно осваивали субсидии на его развитие Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале засекретили резонансное уголовное дело в отношении высокопоставленного окружного чиновника. В Новом Уренгое идет суд над бывшим директором департамента спорта и физкультуры администрации округа Александром Эйрихом. Дело второй раз поступило в суд в апреле 2017 года, первый раз материалы начали рассматривать в 2016 году. Преступление Эйриха связано с выделением субсидии волейбольному клубу «Факел», рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах. Агентству удалось выяснить эксклюзивные подробности расследования.

В деле три фигуранта. Помимо самого экс-руководителя департамента, это директор волейбольного клуба «Факел» Павел Михайлов и агент, который работает со спортсменами — Евгений Нирка.

Согласно фабуле дела, Александр Эйрих добивался выплаты увеличенной субсидии из бюджета Ямала для ВК «Факел». При этом 10 млн рублей из общей суммы он намеревался взять себе благодаря помощи директора клуба Михайлова.

Для этого Эйрих, по данным агентства, придумал схему: был заключен договор со спортивным агентом Ниркой на 11 млн рублей для привлечения иностранных игроков в волейбольный клуб «Факел». На деле никаких волейболистов не привлекали.

Директор клуба Павел Михайлов (слева), по версии следствия, предоставил взятку Эйриху для получения субсидий из бюджета Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Часть денег Нирка в Москве отдал Эйриху наличными, часть перевел в качестве оплаты по сделке покупки дома для семьи директора департамента спорта в Салехарде. Дом, судя по всему, был куплен самим Эйрихом, но сделку проводила теща. Из 11 млн рублей субсидии Эйрих получил около 10 млн рублей, еще чуть более миллиона осталось у Нирки в качестве вознаграждения за банковские операции и комиссии», — рассказал собеседник в силовых структурах.

События происходили в 2012 году. Сами же субсидии были выделены в 2010—2011 годах. Общая их сумма — порядка 210 млн рублей.

Как сообщил агентству собеседник, знакомый с ситуацией, Александр Эйрих уволился как раз в период возбуждения уголовного дела. Напомним, о его отставке стало известно в конце 2015 года. Правительство Ямала никак не прокомментировало увольнение чиновника. Кстати, после этого в департаменте спорта и физкультуры Ямала так и не назначили руководителя.

Сотни миллионов бюджет Ямала выделял на развитие клуба, учредителем которого является газовая компания. Освоение субсидии, очевидно, никто не проверял Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уголовное дело о коррупции в департаменте спорта впервые поступило в суд Нового Уренгоя в июне 2016 года. Тогда Эйриха обвиняли в организации присвоения денег субсидии и легализации доходов, полученных преступным путем. Осенью 2016 года дело вернули прокурору. Суд настаивал на том, что 10 млн рублей являлись именно взяткой. При этом выгода директора клуба Михайлова, по версии суда, заключалась в том, что Эйрих помогал волейболистам получать огромные субсидии из бюджета. После этого экс-директору департамента вменили еще одну статью.

Теперь, согласно документам суда, его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере, а также легализации денег, приобретенных преступным путем, получении взяток в особо крупном размере. Директора спортклуба Михайлова обвиняют только в присвоении. Спортивного агента Нирку — в посредничестве во взятке и присвоении или растрате.

Отметим, субсидии волейбольному клубу выделялись и после 2011 года. Более того, «Факел» становился объектом проверки прокуратуры.

«URA.RU» неоднократно писало о проблемах «Факела», в 2014 году прокуратура сообщала о том, что в отношении директора может быть возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты волейболистам. Общая сумма долга перед спортсменами достигала тогда 74 млн рублей. В клубе тогда жаловались на недофинансирование со стороны спонсоров и учредителей — ООО «Газпром добыча Уренгой». А сам г-н Эйрих сообщал «URA.RU», что власти Ямала не бросят спортсменов в трудной ситуации.

Тогда стало известно, что в 2014 году клуб получил по крайней мере два транша общей суммой 130 млн рублей.

В суде дело уже второй раз: судья посчитал, что Эйриху нужно вменять не только растрату, но и получение взятки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Известно, что уголовное дело расследовали сотрудники ямальского следственного управления СК, производство также вели сотрудники полиции. Дело находилось на личном контроле прокурора округа Александра Герсасименко.

Как уверил собеседник в силовых структурах, силовики ничего не рассказывали о деле спортивного чиновника в связи с последними установками президента — сообщать о борьбе с коррупцией только тогда, когда виновные будут уже наказаны. Заметим, это затруднило бы обеспечение гласности в процессе судебного следствия.

Эйрих станет вторым директором департамента Ямала, которого осудят за последнее время. Ранее был озвучен приговор главе департамента продовольствия, торговли и АПК Вячеславу Кучеренко. По версии суда, он купил за бюджетные средства молочные комплексы у своего одноклассника по завышенной стоимости. Ему назначили условное наказание.