Еще одна жертва теневых бойцовских клубов силовиков УрФО

22:25 24 мая 2017 3

Краповый берет Росгвардии - легенда. Правила его получения просчитаны и прописаны. А наши силовики пытаются догнать легенду, в лучшем случае ориентируясь на сведения из "Википедии" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЧП с тюменцем Владом Елфимовым, впавшим в кому после спарринга для вступления в ряды УФСИН, вскрыло традиции местных силовиков. «URA.RU» стало известно об аналогичном инциденте, но уже в ОМОНе. Если родственникам Елфимова говорят, что он поскользнулся в душе, то родные второго пострадавшего получили официальную версию о травме во время игры в регби.

В 2015 году 25-летний боец ОМОНа Иван Голиней был доставлен в больницу в состоянии комы, и ему была сделана трепанация черепа. Его друг Кирилл Баранов, поступавший в то время с Иваном в ряды полиции, рассказал корреспонденту «URA.RU» о том, что ЧП произошло во время прохождения процедур устройства: «О том, что после сдачи нормативов будут спарринги, нас предупредили в отделе кадров. Их прохождение — это обязательное условие. Кандидат должен выстоять пять минут, причем каждую минуту соперник меняется. Нам сказали, что нужно выстоять».

Попасть в силовое подразделение ФСИН оказалось очень непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кирилл говорит о возможном нарушении регламента спаррингов и слишком большом усердии со стороны старослужащих. «Они объясняли это тем, что он знал на что идет. Я с этим не спорю, понимал. Но выставлять человека против действующих бойцов ОМОНа, которые были в командировках в Чечне и владеют рукопашным боем… Что смеяться? Я служил в армии и знаю всю суть спаррингов. Но нельзя просто мутузить человека на выносливость», — рассказал Баранов.

«Они называют это „обычай“, — дополнила рассказ мама Ивана Наталья Голиней. — Один парень из ОМОНа мне рассказал, что все сотрудники проходят через это. Некоторые потом лежат в больницах, но их принимают на работу, и они никогда не рассказывают об этой жестокости. Боятся потерять место».

Владимир Бутра, бывший командир подразделения тюменского ОМОНа, куда пытался поступить на службу Иван Голиней, заявил «URA.RU», что версия о существовании в силовых структурах неких «бойцовских клубов» — «полная чушь». «Это полностью придуманная сказка, такого никогда не бывает», заявил Бутра и прервал телефонный разговор.

Оказалось, что и в ОМОНе есть собственные спарринги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Непреложной и обязательной частью испытаний назвал спарринги, источник, близко знакомый с практикой приема сотрудников спецподразделений. Однако бои не предназначены для того, чтобы калечить людей.

«Те, кто сдает на «краповый берет» (форма отличия в спецподразделении Росгвардии. — Прим.ред.), официально проходят спарринг с одним бойцом и группой бойцов, минимум из трех человек, — рассказал источник. — Все это под контролем «отцов-командиров». Когда бой выходит за пределы определенных критериев, его тормозят. Видимо, здесь решили организовать что-то подобное, однако, видимо, что-то вышло из-под контроля, раз человеку умудрились череп проломить.

Рукой проломить можно при прямом ударе в висок, или локтем, но это надо быть уровня Брюса Ли. Значит, был какой-то предмет, а предметами на таких спаррингах работать нельзя.

Кроме того, во время тренировочного боя используется пусть минимальная, но защита, а здесь сложно сказать, была ли она».

Наличие боев в спецподразделениях при поступлении кандидатов подтверждают участники форума сотрудников МВД России.

Пользователи публикуют сканы документов, которые получают новички, желающие поступить в отряд спецназначения ФСИН.

В бумаге прописаны нормативы рукопашного боя: «Три боя, продолжительностью по 3 минуты, с неограниченным количеством соперников и перерывом между поединками в 1 мин». Однако в разных регионах длина и количество раундов могут отличаться.

Напомним, в понедельник стало известно о госпитализации кандидата на работу в УФСИН Влада Елфимова. Его доставили в реанимацию с проломленным черепом. Родным сообщили, что молодой человек поскользнулся в душе. Родители этой версии не поверили, провели собственное расследование и обнаружили неофициальный бойцовский клуб в управлении. Сейчас проверку этой информации проводит местный Следственный комитет.

Владислав Елфимов остается в реанимации, родственников к нему не пускают. Со слов сестры Влада Елены Дрозд известно, что молодому человеку провели трепанацию черепа, а в теменную часть головы поставили пластину. Родственники ждут, когда он выйдет из комы. Тогда картина трагедии прояснится. В любом случае, по заверениям Елены Дрозд, родные молодого человека намерены найти виновных и довести дело до суда.