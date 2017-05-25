15:20 25 мая 2017 6

Чиновникам было важно завершить реконструкцию Нижнетагильского драмтеатра (здание за Носовым и Куйвашевым) к приезду президента РФ - бизнес пошел навстречу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнение поручения президента превращается в громкий скандал. Известная на всю Россию компания «Система» пожаловалась в правоохранительные органы на классическое «кидалово». Участие в некрасивой схеме семьи депутата гордумы Екатеринбурга бросило тень на всю область.

В начале мая бизнесмены из компании «Система» (Саров, Нижегородская область) пожаловались в региональный следственный комитет на действия фирмы ООО «Компания «Неокрил» депутата екатеринбургской гордумы Олега Кагилева. Последний в январе 2017 года официальным указом губернатора Евгения Куйвашева был назначен главой управления капитального строительства (УКС) Свердловской области. В 2014 году «Неокрил» пригласил «Систему» — одного из крупнейших в стране производителей и поставщиков сценического оборудования — поучаствовать в реконструкции «Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка».

Еще один вклад в негативное восприятие «бизнеса по-уральски» на совести екатеринбургских бизнесмена и депутата гордумы Олега Кагилева. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Репутация субподрядчика более, чем годилась для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного в мае 2013 года. «Система» участвовала в реконструкциях Большого театра и Государственного академического Малого театра, а также оснастила своим оборудованием десятки учреждений культуры по всей стране. В нижнетагильском театре компания из Сарова (Нижегородская область) провела полный объем работ по сцене: разработала проект, произвела и установила световое, звуковое и механическое оборудование, провела пусконаладочные работы и настроила программное обеспечение для управления всем комплексом.

«В июле 2015 года „Неокрил“ прекратил подписывать „Системе“ бумаги по выполненным работам и поставленному оборудованию, хотя заказчик (УКС администрации Нижнего Тагила) все работы принял. При этом нас торопили все закончить побыстрее, потому что в августе ждали приезда полпреда [Игоря Холманских], а в ноябре — президента Путина. Все запланированные мероприятия прошли с большим успехом, что с помпой освещалось в уральских СМИ. Из 240 млн, на которые был заключен с нами контракт нам не оплатили счета примерно на 59 млн рублей. Суд и апелляция оказались на нашей стороне и на сентябрь 2016 года долг с пеней составил 105 млн рублей — по вступившему в силу решению суда», — рассказал «URA.RU» представитель «Системы» Илья Дорожкин.

«Неокрил», рассказывает Дорожкин, вместо выплаты начал банкротиться — заявление на эту процедуру подало ООО «УралРегионСтрой» (вместе с «Неокрилом» входят в СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»), заявившее долг в два с лишним млн рублей. Сумма долга перед саровскими бизнесменами оказалась больше (в этом случае, по закону, приоритетное право выплат сохраняется за ними), а потому они понадеялись, что получат свое в ходе привычных для бизнеса процедуры.

В «Системе» нарисовали схему перехода денежных средств от одной компании Кагилевых к другим.

«Сегодня уже ясно, что вся схема от заключения контракта, с включением в нее больших процентов за неоплату, до последующего управляемого банкротства, под благовидным предлогом „драконовских“ процентов, была разработана еще до заключения контракта. Благо, как мы уже успели изучить, опыт по „киданию“ подрядчиков Олег Кагилев имеет большой», — отмечает представитель компании.

В феврале 2016 года судом были приняты обеспечительные меры в отношении ООО «Компания «Неокрил» в виде ареста расчетных счетов на сумму долга. В результате этого целевой счет, на который должны были поступить денежные средства за объект должны были заблокировать. Однако, 24 марта 2016 года ООО «Компания «Неокрил»» открыло новый расчетный счет в УБРиР и в этот же день на него начали поступать деньги за театр.

Внезапно в деле появился крупный кредитор — аффилированная с «Неокрилом» фирма «Урал Инжиниринг», который заявила требования на сумму почти 82,5 млн рублей, которые она якобы одалживала «Неокрилу». Для «Системы» это означало потерю приоритетного права на выплаты и возможности назначить свою временную администрацию в банкротящуюся компанию.

В самой «Системе» утверждают, что фирма «Урал Инжиниринг» — всего лишь «прокладка». На нее «Неокрил» через другую свою «фирму-прокладку» ЗАО «Спецавтоматика» перевел сумму, которая затем и была заявлена на судебном заседании. «Спецавтоматика» принадлежит отцу Олега Кагилева — Владимиру, а ее директор Сергей Лойцкер, как юрист, представлял интересы «Неокрила» в судебном процессе с «Системой».

При этом попытка «отмыть» перегон средств с фирмы на фирму также вызвал у бизнесменов из Сарова подозрения в фиктивности: «Урал Инжиниринг» поставил «Неокрилу» «тонну ненужного барахла», в частности, 1050 бетонных плит, но так и не смог доказать даже само их существование.

Фирма «Урал Инжиниринг» в данный момент занимается реконструкцией Нижнетагильского цирка. Сам Олег Кагилев утверждает, что и это ООО, и ЗАО «Спецавтоматика» — «нормальные организации, добросовестно работающие на рынке последние семь лет, ведущие хозяйственную деятельность и не перемывающие деньги друг через друга».

История красивого объекта обрастает некрасивыми подробностями его реконструкции. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Неокрил», как утверждает Кагилев, свои обязательства также готов покрыть, но частично. «Мы готовы заключить мировое соглашение, но „Система“ от него отказывается. Они хотят получить 105 млн рублей — эта сумма плюс проценты, которые были в договоре ими обозначены. Неадекватные они товарищи. Они, кстати, отказались от обслуживания своей системы и сейчас мы выполняем эту работу за счет своих средств, несем убытки. Сумму основного долга мы готовы погасить — суд решил, в течение 6 или 12 месяцев, но сумму процентов мы не потянем просто, мы не нефтяные олигархи. В июне на предприятии [„Неокрил“] будет введено финансовое оздоровление предприятия — туда зайдет организация, поручится за сумму долгов и будет их выплачивать», — объяснил бизнесмен.

«То что в работу комплекса вмешиваются неизвестные люди с непонятной квалификацией — может привести к аварии с ужасными последствиями — все-таки речь идет о многотонных конструкциях над головами артистов, о чем мы неоднократно предупреждали театр», — уточняют нижегородцы.

Слова Кагилева, уверены бизнесмены, лишний раз подтверждают, что «банкротство и все действия екатеринбургских „партнеров“ были продуманы заранее». «Система» неоднократно предлагала получить долг без процентов и в рассрочку и даже направила в сентябре 2016 года письмо мэру Нижнего Тагила Сергею Носову с просьбой о содействии в оплате долга. Во время последней встречи представителей оппонирующих фирм в конце апреля 2017 года «Система» предлагала выплатить ей сумму в 72 млн рублей (сумма основного долга + % рассчитанные по ставке рефинансирования ЦБ РФ). Однако екатеринбургские бизнесмены, около двух лет удерживающие деньги своих бывших партнеров в обороте, оказались непреклонны — 59 млн рублей и ни копейкой больше и в рассрочку на год. В администрации Нижнего Тагила от комментариев по этой теме отказались.

«Система» обращалась к администрации Нижнего Тагила, но в спор хозяйствующих субъектов чиновники вмешиваться не стали — отделались грамотой. Фото: «Система»

«Сотрудничество» с екатеринбуржцами для «Системы» имело серьезные последствия: компания была вынуждена сократить 70 из 200 сотрудников, а оставшимся — снизила заработную плату. «Не хочется ставить всех в один ряд, у нас был и положительный опыт работы в Екатеринбурге, в частности с „Атомстройкомплексом“. Но, в последнее время, к сожалению, часто приходится слышать, что наша проблема — вообще норма для уральского региона. Уходить из региона у нас в планах нет, но, с другой стороны, как работать, если УКС по Свердловской области и Екатеринбургу, а зачастую они выступают заказчиком по нашим объектам, возглавляют такие люди?», — рассказал исполнительный директор «Системы» Сергей Шалин.

Сегодня нижегородские бизнесмены настаивают, что в отношении них был совершен целый ряд преступлений. «Полагаю, что в действиях лиц, фактически руководящих деятельностью ООО „Компания ‚Неокрил‘“ могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ („Неправомерные действия при банкротстве“) и иных преступлений», — написал Илья Дорожкин в заявлении на имя руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Валерия Задорина и начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.

Учитывая масштаб проблемы, бизнесмены предложили обозначить данную публикацию, как открытое обращение на имя заместителя Генпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева с просьбой взять разбирательство под личный контроль.