Уралвагонзавод определился с новым пиарщиком

21:07 27 июля 2017 0

Новый гендиректор НПО УВЗ Александр Потапов приостановил всю общественно заметную деятельность корпорации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В штаб-квартире корпорации «Уралвагонзавод» будет новый пиарщик, его задача — выстраивать связи со СМИ, — говорит источник, знакомый с ситуацией. Другой подчеркивает, что в задачи нового сотрудника будет входить и разработка неких идеологических стратегий предприятия. Как стало известно «URA.RU», на это место будет назначен журналист Дмитрий Калиниченко, ангажированный «Ростехом».

О нем известно немного — одно из его последних мест работы — Никарагуа, до этого — сотрудничество с такими структурами как «Мечел» и «Уралкалий».

Сам Калиниченко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сказал, что сейчас работает «консультантом УВЗ»,

и отметил, что ничего не может комментировать.

Калиниченко достанется довольно сложная задача: Уралвагонзавод — флагман не только оборонки, но и пиар-поводов о себе для массы СМИ, практически выпал из информационной повестки. Из последних новостей, — даже с Иннопрома — о корпорации сообщается только, что на выставке не работал привычный магазин UVZSHOP. Никаких сведений о контрактах и необычных павильонах.

Проект, который создавал имидж оборонной госкомпании через сувенирку и одежду, тоже находился в ведении УВЗ-Медиа Сервис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале 2017 года УВЗ, который ранее принадлежал федеральному министерству по управлению имуществом перешел в ведение Ростеха. В марте в самой корпорации сменился генеральный директор. Вместо Олега Сиенко, который проработал главой корпорации много лет и фактически сделал оборонное предприятие самостоятельным игроком на экономическом, политическом и социальном полях, директором стал замминистра Минпромторга Александр Потапов. «Он сразу же начал изучать, как была устроена работа при Сиенко, — уверяет источник агенства. — Начал с „УБТ-Сервис“, основного подрядчика работ по муниципальным подрядам в Нижнем Тагиле, а также одного из главных контрагентов по поставке продукции для нужд УВЗ. Дошло до того, что в городе начала исчезать социальная реклама этого предприятия».

Дело в том, что корпорация снижает активность в продвижении себя как современного и социального-ориентированного предприятия. Еще в конце мая ООО «УВЗ-Медиа Сервис» заявило о приостановлении сотрудничества с ведущими СМИ региона. Тогда приостановка была до конца июня. Это делалось, судя по письмам, подписанным гендиректором компании Антоном Штином, из-за снижения расходов на СМИ, рекламу и формирования нового формата работы. Однако «размораживания» договоров не наступило, и с 1 июля они расторгнуты.

Непонятно, будут ли выходить партнерские информатериалы о работе научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» осенью.

«Сейчас идет аудит всех договоров, проверка, как СМИ выполняли контракты», — говорит источник агентства, знакомый с ситуацией. Директора ООО Антона Штина в четверг на рабочем месте застать не удалось.

ООО «УВЗ-Медиа Сервис» — компания, учрежденная УВЗ в 2010 году. Она стала основным распределителем средств, которые корпорация выделяла на пиар и рекламу. В этом ООО аккумулировались деньги с предприятий корпорации, которые потом распределялись по изданиям за выполненные проекты и написанные заметки.

Позже функции компании расширились: сотрудники «УВЗ-Медиа» также курировали наполнение сайта о бронетехнике «Танкопедия»; обеспечивали участие предприятий НПО во многочисленных выставках, заказывали для них полиграфическую продукцию, работали как оператор масштабного проекта UVZSHOP (УВЗ-шоп) по продаже сувениров и т. п.

На них же были возложены и продвижение воентуров — замены отмененной в Нижнем Тагиле выставки вооружений. Обороты компании достигали сотен миллионов рублей.

Согласно базе «Контур Фокус», выручка компании в 2015 году составила 250 млн рублей. Сейчас, по данным «URA.RU» приостановлены или вовсе не действуют и другие проекты, которые вела «УВЗ-Медиа Сервис».

Нелестное для новых топ-менеджеров объявление до сих пор можно найти по адресу «Танкопедия.орг» Принтскрин страницы «Танкопедии»

Так, рассказывающий о российском вооружении сайт «Танкопедия», начатый весной 2014 года, перестал работать с 1 марта. Потом проект возобновился, однако, как уверяют, УВЗ теперь не имеет к нему отношения. Косвенное подтверждение: на этом портале на видном месте до сих висит объявление, о том, что проект закрыт. «Решением руководства АО „УРАЛВАГОНЗАВОД“ проект „Танкопедия“ ЗАКРЫТ с 01.03.2017 г. Потраченные на его создание средства, ресурсы, время, но, главное, усилия сотен людей, стараниями новоявленных менеджеров-оптимизаторов, пошли прахом», — говорится в объявлении.

Гораздо скромнее обычного был стенд на прошедшем «Иннопроме». Еще в прошлом году своими размерами и оснащением— ЖК-панелями, УВЗ-шопом и красотками-моделями — он соперничал даже со стендом РМК. Со сменой гендиректора и передачей акций в «Ростех» от былого величия остался лишь один субстенд на площадке госкорпорации с главным экспонатом — бульдозером. УВЗ соседствовал с ВСМПО-Ависма, Швабе, ОДК, «Вертолетами России» и двумя моделями Lada — Vesta и раллийным автомобилем с лейбом «Роснефти».

В Екатеринбурге не осталось и ни одной оффлайн-точки продаж сувенирной продукции. Сворачиваются и другие направления работы. «Сейчас сотрудничество „УВЗ-Медиа Сервис“ приостановлено также с рекламными агентствами, с выставочными операторами и с производителями полиграфической продукции. Пока на два месяца, что дальше — непонятно», — говорит источник агентства.

С приходом Потанова в Нижнем Тагиле связывают и сворачивание социальных объектов. Так, уже не финансируется хоккейный клуб «Спутник». URA.RU уже писало также о том, что в ближайшее время возможно прекращение финансирования детсадов, бассейнов, больниц. Позже гендиректор НПО Александр Потапов сказал, что это не так, однако свел всю огромную работу по поддержанию соцсферы в Тагиле только к выплате зарплат на УВЗ и «созданию комфортной жизни заводчан».