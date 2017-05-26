02:54 26 мая 2017 0

За уральских селебрити отдувалась Юлия Михалкова. Одна за всех Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейший организатор боев по смешанным единоборствам, компания Fight Night Global провела свой первый в истории турнир в Екатеринбурге. О значимости мероприятия говорит хотя бы то, что интерес к промоутерской организации проявляет даже президент России Владимир Путин. Однако местные элиты, завсегдатаи на спортивных шоу от олигарха Игоря Алтушкина, пропустили важное для свердловского спорта событие. Что они упустили (и упустили ли) — читайте в репортаже «URA.RU».

О том, что Fight Night Global готовит спортивный вечер в Екатеринбурге стало известно в начале мая. Спортивное сообщество восприняло это как вызов для местной промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушенс» олигарха Игоря Алтушкина — москвичи выступили прямым конкурентом компании за внимание уральской публики.

РМК со своими турнирами показала всей России, что на Урале любят бои, что здесь есть на кого посмотреть, а главное кому — за поединками часто наблюдали не только представители свердловской власти, но и федеральной, известные актеры, спортсмены, бизнесмены. Однако в последнее время РМК преследовали неудачи и скандалы, то из-за допинга в крови боксера Александра Поветкина, то из-за травмы Шейна Мозли. Fight Night пришла на готовую площадку со своими огромными ресурсом, опытом и бомондом высококлассных бойцов.

Москвичи привезли в Екатеринбург 29-летнего бразильца Диего Брандао. С 2012 по 2016 год он выступал в UFC (что является мечтой любого бойца), и даже дрался с Конором Макгрегором (из спортсменов такою возможность получают единицы). Брандао мог уже построить карьеру в Америке, но после найденных в его крови следов марихуаны спортсмену пришлось искать нового промоутера.

1/2 Диего Брандао мог уже построить успешную карьеру в Америке, но один неверный шаг все изменил Фото: Анна Майорова © URA.RU

В противовес иностранцу поставили 41-летнего Венера Галиева из Екатеринбурга. Кроме того, было запланировано еще восемь боев. Однако аншлага организаторам собрать не удалось. Зал был полон, но свободные места можно было легко найти даже на первом ярусе. Возможно, промоутерам не хватило времени на полноценную маркетинговую кампанию. Известно, что спортивные менеджеры задумали турнир в Екатеринбурге 1,5 месяца назад и сходу его провели.

Зато те зрители, что пришли, были по-настоящему преданы своим кумирам. Когда чемпион мира по универсальному бою Курбан Омаров после победы над Артуром Астаховым поздравил присутствующих с наступающим месяцем Рамадан, зал содрогнулся.

«Мы с тобой брат», — кричал спортсмену из зала мужчина с густой бородой.

Каждый бой публика встречала громкими аплодисментами и улюлюканием. Примечательно, что в представлениях местных бойцов организаторы обошлись без брутальных клише с топонимами, как, например, «уральский характер» или «опорный край державы». Самую яркую привязку к региону получил боец Александр Янышев по прозвищу «Саша с Уралмаша». Он, кстати, победил вице-чемпиона мира по боевому самбо Шамиля Магомедова, изящно поймав его на болевой прием.

1/5 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Радость публики в этот момент не смогли увидеть свердловские элиты политики и бизнеса. В первых рядах перед октагоном было мало знакомых лиц, не считая звезд шоу «Уральские Пельмени», например, Юлию Михалкову, лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева, депутата гордумы Михаила Вечкензина. Но вечер посетил исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушенс» Алексей Титов.

Местные вип-персоны пропустили громкое событие, что странно, ведь даже президент России Владимир Путин проявляет интерес к Fight Night — по сообщениям СМИ он может посетить турнир в Петербурге, 2 июня.

Очевидно, вся элитная тусовка сегодня отдыхала на другом вечере — у олигарха Дмитрия Пумпянского. Тот провел в Екатеринбурге предпринимательскую «Премию №1» и собрал на ней верхушку Свердловской области.

1/4 Посмотреть на бои пришел исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушенс» Алексей Титов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Впрочем, Камил Гаджиев в беседе с «URA.RU» сообщил, что не расстроился из-за отсутствия вип-гостей. «Честно, не приглашали. Мы еще не знакомы с местными элитами.

У нас здесь есть крепкие партнеры — наши друзья — они занимаются развитием спорта, занимаются бизнесом, ­- сказал нашему агентству Гаджиев. — Приглашать нужно, я не спорю. Я всегда радуюсь, когда представители власти, бизнесмены приходят и поддерживают, для публики это определенный сигнал. Но, наверное, какой-то импульс должен быть и от власти. Если они хотят прийти, мы всегда с удовольствием их пригласим».

Изюминкой турнира стал поединок 27-летнего Руслана Яманбаева с 22-летним Виктором Кичигиным.

Особенность Кичигина в том, что его секундантом выступает его же мама — Анна Азовская. Когда молодой боец проиграл бой после града ударов, Азовская вбежала в октагон и начала активно ругать залитого кровью сына, еще не пришедшего в себя, тыкать ему в лицо. Зал взорвался хохотом,

а Илья Кичигин пошатываясь покинул ринг, не дожидаясь оглашения победителя.

1/3 Мама, ругающая своего избитого сына за поражение перед огромной публикой, — неоднозначное зрелище Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед главным боем вечера между Венером Галиевым и Диего Брандао никакого помпезного шоу не было. Зрителям показали биографические видеоролики о спортсменах, но публика смотрела на экраны затаив дыхание. На камеру бразилец раскаялся в употреблении марихуаны словами: «Мои победы принесли мне много денег, но я не знал, что делать со своей славой». В зале послышались шутки про «травку», но, когда иностранец вышел в ринг, смешки утихли. Преимущество гостя над Галиевым в физической форме было очевидно.

Поединок между соперниками не продлился и полминуты. Брандао мощным ударом повалил Галиева на ковер и бросился добивать. Судья не стал рисковать здоровьем спортсмена и остановил поединок. Оправившись от нокаута, Галиев обратился к залу с извинениями, что не дал зрелища: «Ни я, ни Брандао не успели продемонстрировать ничего зрителям».

1/4 Брандао на первых секундах отправил Галиева в нокдаун… Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако разочарованные уральцы получили шанс по душам обсудить неудачу со спортсменом. Буквально через 15-20 минут в этом же зале была организована пресс-конференция с бойцами. И зрители, и журналисты были рады, что им не придется искать главных лиц турнира в коридорах спорткомплекса и пробиваться через охрану.

В ходе выступления Камил Гаджиев пообещал, как минимум раз в год проводить турниры Fight Night в Екатеринбурге.