«Штаб наполнился музыкой и разговорами довольных единороссов»

01:09 29 мая 2017 0

Глава "Единой России" Дмитрий Медведев не скрывал своей радости - праймериз удались лучше, чем ожидалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 28 мая, по России прошло предварительное голосование «Единой России». За отбором кандидатов в депутаты и глав региональных и муниципальных уровней в 19 регионах пристально следили из Москвы. В Центральном исполкоме «Единой России» организовали ситуационный штаб, куда стекалась вся информация с участков.

Дмитрий Медведев приехал подводить итоги праймериз неформально: в джинсах и без галстука Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правда, никакого накала страстей в ЦИК в этот вечер не наблюдалось: журналистов порадовали режимом ФСО, парой формальных пресс-подходов и щедрым кофе-брейком. Даже глава партии Дмитрий Медведев приехал подводить итог этого дня неформально — в джинсах и без галстука. Премьер сразу заявил, что праймериз «Единой России» состоялись.

«Обычно в воскресенье люди отдыхают, кто-то едет на дачу грядки копать или еще что-то делать, но тем не менее, понимая, что это не основные выборы, а лишь предварительное голосование, люди все равно пришли на участки. Хочу всех за это поблагодарить», — с довольной улыбкой говорил премьер.

Главный результат этого дня — высокая явка. Как доложил Медведеву секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, на участки пришло 1 млн 240 тысяч человек, средний показатель явки по регионам 9,8%.

«Это лучше, чем на предварительном голосовании в Госдуму в прошлом году [в 2016 году она была 9,6% — прим. „URA.RU“]! Это означает, что интерес к выборам и нам сохраняется!» — продолжил радоваться за однопартийцев Медведев.

После короткой хвалебной речи, в которой премьер заявил, что единороссы добились абсолютной прозрачности процедуры, а партия — обновления, заработала прямая линия с регионами. Барнаул, Тверь, Удмуртия и Брянск — в прямом эфире отчитывались о неожиданно высокой явке. В Саратове она, например, составила рекордные 15%. В самой партии не ожидали таких высоких показателей: там готовились к тому, что цифры будут ниже прошлогодних, говорили в кулуарах единороссы.

Официальную точку зрения на причины такого интереса к праймериз «URA.RU» рассказал член высшего совета партии Евгений Ревенко:

«Мы связываем это с устойчивым доверием граждан к институту праймериз, поскольку в прошлом году избиратели смогли убедиться в том, что все выбранные на предварительном голосовании кандидаты попадают в предвыборные списки „Единой России“».

Ревенко также вспомнил, что и сама партия постаралась в этом году сильнее вовлечь избирателей в процедуру. Например, был обновлен единый сайт по праймериз, на котором была доступна вся информация по процедуре и кандидатам. Там транслировали дебаты, темы которых предлагали сами избиратели через соцсети — это тоже нововведение этого года.

Член генсовета партии Евгений Ревенко считает, что главная причина высокой явки — доверие россиян к процедуре праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» источник из аппарата партии, на явку могло также повлиять и ужесточение дисциплины в Госдуме нового созыва.

«С приходом нового спикера [Вячеслава Володина] поменялась работа не только в самом парламенте, но и в регионах. Депутатов обязали отчитываться за региональные недели, это уплотнило взаимодействие с местными отделениями партии. ЦИК партии тоже стал строже следить за ситуацией в субъектах: выработал ряд решений, позволяющих получать оперативную и качественную обратную связь», — пояснил собеседник агентства. По его словам, общее повышение партийной дисциплины вывело «Единую Россию» к маю 2017 года в хорошую электоральную форму.

Политолог, член высшего Совета «Единой России» Дмитрий Орлов считает, что сразу несколько факторов могли повысить интерес к праймериз в этом году: «Высокая конкурентная ситуация, причем мы наблюдаем не только электоральную, но и элитную конкуренции, а также серьезное внимание СМИ к выборам — все это дало синергетический эффект, который привел к такому высокому результату».

По словам политолога Вячеслава Смирнова, который наблюдал за праймериз в одном из регионов, успех процедуры обеспечило то, что «Москве все равно, кто победит, главное, чтобы люди работали»: «Высокой явкой партия доказывает в первую очередь себе, что она партия.

«Единая Россия» очень хочет быть самостоятельной боевой единицей. А это больше чем просто секта, потому что с боевой единицей пойдут договариваться».

О том, как «Единая Россия» может использовать свой высокий результат, «URA.RU» рассказал руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов: «Праймериз напоминают всем политическим силам, что кандидаты от «Единой России» появились не в безальтернативности, а в реальной конкурентной борьбе.

Высокой явкой партия может, например, напомнить АП о своей эффективности, что она не потеряла хватку за год: в 2017-м мобилизовали электорат не меньше, а то и больше, чем в 2016-м.

Кроме того, явка — показатель эффективности системы предварительного голосования, которую предложил ввести глава партии Дмитрий Медведев».

К слову, было видно, что премьеру нравится, как его идея воплощается в жизнь: он поблагодарил однопартийцев трижды и уехал дальше по делам. А ситуационный штаб праймериз наполнился звуками музыки и оживленных разговоров довольных единороссов.