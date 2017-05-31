Новая реальность политики: блогеры поставили Гартунга на место

14:23 31 мая 2017 0

Валерий Гартунг уверяет в своей лояльности президенту и верности партийному лидеру: "Если не Миронов, то Путин!" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы, руководитель Челябинского регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг не прошел проверку, устроенную ему блогерами в Рунете. Поводом для разбирательств двух сторон стало выступление парламентария перед голосованием о реновации — сносе хрущевок — в Москве.

Гартунга назвали популистом ЖЖ Житан

Перед первым чтением законопроекта о реновации в Госдуме Валерий Гартунг выступил перед депутатами. «Кто будет платить [за реновацию]? Либо московский, либо федеральный бюджет. Если в бюджете столицы есть лишние триллионы, может, перераспределим их в те регионы, которые у нас дотационные, у нас же как бы федеративное устройство, да? — задался вопросом Гартунг. — У нас много субъектов Федерации, у которых нет денег. Если вдруг у Москвы лишние 3,5 трлн. рублей завалялись, давайте перераспределим». После этого фракция «СР» проголосовала против законопроекта.

Сразу после заседания в интернете, в основном в соцсетях, стали появляться материалы, в которых Гартунга обвинили в популизме: «Эпатирует простых россиян „жирующей“ Москвой», «Вот что конкретно он знает о проблемах жилого сектора в Москве, если живет в Челябинске? Решать вопросы должны узкие специалисты, которые на протяжении многих лет работают в этой сфере и постоянно общаются с жителями столичных общежитий, а не пытаются просто попиариться на горячей теме!»,

«Этот Валерий Гартунг вообще красава — мужику, похоже, реально на всех положить. Сидя в Челябинске… призывает народ „к топору“ в связи с грядущей московской реновацией».

С «ютуба» ролики зачистили

Появился ироничный видеоролик, «этапы жизни Гартунга», где упомянуты 183 проигранных иска по отмене выборов в Коркинском округе и суды с журналистами, в том числе с «URA.RU», в «деле об ОПГ». Несколько видео было залито на «ютуб», но были сняты по требованию «Справедливой России», из-за нарушения авторских прав. Но сам ролик сохранился в другом формате, доступном для просмотра.

Депутату Госдумы от «левой» партии припомнили доходы его супруги, семейный бизнес. Отдельно описали историю со сносом во время субботника старого памятника Ленину на территории Челябинского кузнечно-прессового завода. Ветераны и КПРФ обиделись за столь варварское отношение в отношение с монументом вождя революции, с учетом того, что снос произошел в день Первомая.

ЖЖ katoga

Блогеры на удивление дружно высказали предположение, что Гартунг будет выдвигаться в президенты России от эсеров. «Потому что на фоне прокисшего Сергея Миронова с его „артритом и стритартом“, из которого ну натурально песок сыплется — уральский справорос Валерий Гартунг как свежий ветер. Именно такие политики нам и нужны — яркие, задорные, напористые, не боящиеся в д…ме с народом поваляться. Надо администрации президента посоветовать присмотреться к Гартунгу попристальнее — может и вправду на президентские выборы двинут, чтоб не скучно», — пишет блогер Дмитрий Гриб.

Гартунгу уже придумали лозунгу ЖЖ Дмитрий Гриб

В разговоре с «URA.RU» Валерий Гартунг категорически опроверг перспективы своего участия в президентских выборах: «Меня мой статус устраивает! Я получил кредит доверия от избирателей на пять лет и должен его отработать. И потом, как я могу рассчитывать на участие в выборах, если у нас уже есть кандидат! Наш лидер партии Сергей Миронов».

— А если вас попросят?

— Откажусь! Ни под каким предлогом не буду участвовать в выборах. Мне есть чем заниматься — семья, работа. У меня личная благодарность к Сергею Миронову, за то, что он когда-то протянул мне руку помощи. И я всегда буду Миронова поддерживать.

По словам Гартунга, вся история с его «выдвижением» в кандидаты президенты началась в январе 2017 года, политолог Евгений Минченко высказался о том, что лидер челябинских эсеров мог бы стать кандидатом от «Справедливой России». Но, как признался депутат, шумное обсуждение идеи Минченко, еще больше укрепило его во мнении, что делать этого не стоит.

Уже после того, как разговор закончился, Гартунг перезвонил и попросил добавить комментарий, на тему «если Миронов по каким-то причинам не сможет участвовать в выборах».

— Тогда вы согласитесь участвовать?

— Нет! Я предложу поддержать Владимира Путина. Поддерживать надо сильного. А Миронов и Путин сильные фигуры.

Эсперты считают, что Валерий Гартунг сам испугался того, что сделал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говоря о замечаниях по реновации, Гартунг уточнил, что «выступал от имени фракции». «Мы — не против нее, а „за“. Считаем ее позитивной. Но мы против ущемления конституционного права на собственность. А все остальное детали и нюансы, которые будут учтены к 9 июня, на втором чтении», — пообещал депутат.

«Вероятно, идея о том, что Гартунг может стать кандидатом от «СР», якобы отодвинув Миронова, была вброшена специально. Проверить, насколько сильна дисциплина в партии. Не подастся ли он соблазну выдвинуть себя на передовые позиции? Выступление против личного проекта Сергея Собянина дает основания считать, что Гартунг соблазну поддался, — считает политолог Андрей Мельников. — Но мэрия зорко следит за тем, чтобы никто со стороны не пытался набрать «политический капитал» на столь важном вопросе. Отсюда и организованный сторонниками мэрии «троллинг».

В итоге Валерий Гартунг не прошел проверку дважды. Сначала когда поддался соблазну, а потом, когда подвергшись остракизму, тут же сдал позиции».

«Совершенно очевидно, что Валерий Карлович пытался «вползти» в радикальную оппозицию. Стать, этаким «Навальным местного разлива». Видимо поверил, что может стать кандидатом в президенты, его элементарно взяли на «слабо». Но он не учел того, что влез в интересы одной из самых сильных групп, — говорит политолог Андрей Лавров. — За Сергеем Собяниным стоит Владимир Путин. Поэтому Гартунгу очень быстро дали отпор. И сделали это так жестко, что Валерию Карловичу ничего не остается, как отказываться и от выборных амбиций, и высказываться про реновацию. «Отползти» в сторону и «зализывать раны».

Это напомнило, как когда-то Гартунг и еще несколько эсеров пришли на заседание Госдумы с белыми ленточками. Им так потом досталось за этот демарш, что Валерий Карлович долго оправдывался и постарался никогда о случившемся не вспоминать. Так и хочется вспомнить Леонида Филатова: «Ты, дружок, из тех мужей, Что безвреднее ужей: Егозят, а не кусают, Не сказать ишо хужей!»».