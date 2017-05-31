«Мужики гоняли вилами приезжих. Если начнут рубить лес, выйдем все»

20:00 31 мая 2017 0

Курганские женщины готовы сами встать на защиту леса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе, который кольцом окружает Курган, скандалы с выделением земельных участков возникают постоянно. К финалу приближается суд над главой района Александром Носковым, которого обвиняют в получении взятки при выделении земли. Еще одно дело по махинациям с участками, в котором замешаны сразу несколько глав сельсоветов, также рассматривает районный суд. При этом вековые сосны продолжают вырубать, коттеджи — строиться. Жители пригорода уже отчаялись добиться справедливости и готовы сами — с вилами и топорами — встать на их защиту.

Коллективное письмо с жалобами на неправомерное выделение земли написали жители Лесниковского сельсовета. По их убеждению, участки выдаются с нарушением всех возможных норм — в водоохранной зоне, а также на землях, предназначенных под рекреацию. Все эти участки сейчас покрыты лесом, однако уже были попытки приступить к вырубке.

«У нас мужики гоняли с вилами приезжих. Если начнут рубить лес, вся деревня выйдет»,

— рассказывают жители деревни Санаторная, которая входит в состав Лесниковского сельсовета и граничит с райцентром Кетово.

1/4 Обведенные желтым участки уже оформлены в собственность. Зеленым выделен СНТ «Борок», на который пока наложен арест Фото с официального сайта Кадастровой карты Курганской области

По словам многодетной матери Людмилы Ивановой, ей пришлось больше пяти лет ждать выделения участка, в то время как по соседству активно росли богатые дома и коттеджи. Ее соседка Наталья также выступила в качестве свидетеля обвинения в суде по делу о махинациях с землей. «У нас лес под СНТ „Борок“ списали как сухостой и валежник, а там вековые сосны. Сейчас он под арестом из-за уголовного дела. Там восемь гектаров леса!» — рассказывает она. «Его и купили-то по дешевке за 1,3 млн рублей. Да мы бы знали, всей деревней скинулись, чтобы лес сохранить!» — подхватывает Людмила Иванова. Женщины говорят, что готовы идти до конца, чтобы защитить бор. «Понятно, люди не виноваты, возможно, они не знали, что тут землю выдавали с нарушениями. Но рубить лес и строить там что-то все равно местные жители им не дадут», — уверены они.

Такого же мнения придерживаются и жители другой окраины поселка КСХА — там тоже большой участок леса уже выделен в собственность. Свои подписи под жалобой поставило несколько десятков жителей, однако в правосудие они не верят. «Мы пишем в администрацию президента, генпрокуратуру — все в итоге спускают в Кетовский район, а там никаких нарушений не находят», — рассказывают они.

Глава Кетовского района Александр Носков подтвердил, что земли поселка «Борок» находятся под арестом. Что касается еще одного замешанного в скандалах СНТ «Радужное» — глава пообещал, что землю в нем будут выделять только многодетным семьям.

1/4 На месте, где хотели построить дома многодетные семьи, выросли коттеджи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С 2017 года распределение земель от сельсовета перешло в ведение районных властей. По словам Александра Носкова, сейчас в этом вопросе пытаются навести порядок. «У нас вся очередь сейчас многодетных размещена на сайте, там же есть отмежеванные участки, каждый может зайти и посмотреть», — отметил глава района. Он заверил, что в этом году ни одного участка на территории Лесниковского сельсовета выделено не было. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы узаконить ранее выделенные участки», — пояснил он и предложил недовольным прийти к нему на прием.

На 6 июня назначено очередное слушание суда по делу Носкова, состоятся прения сторон, после чего судья удалится для вынесения приговора. Александра Носкова обвиняют в том, что он получил от своего знакомого Александра Кузьменко три взятки по 100 тысяч рублей, за что помог купить крупные участки под застройку в престижных районах. Предприниматель при этом заплатил 50 тысяч рублей за землю, в то время как их реальная цена составляет 4 млн рублей. Носков вину не признал и продолжает выполнять обязанности главы района.