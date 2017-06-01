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Расследование крушения Ту-154 в Сочи: экипаж устал 8. Пенсии не будут расти до 2035 года 07:44 01 июня 2017 0 С Питерского форума ждите новостей о пенсиях Главное действо страны: что власти заготовили для россиян, а что — для американцев Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» С сегодняшнего дня и до воскресенья включительно новости из Питера будут основными для страны. Если (очень на это надеемся) не случится ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг, 1 июня, стартует Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его считают главным экономическим событием страны, также называют «президентским», потому что ПМЭФ проходит под патронатом главы государства. В этом году девиз форума: «В поисках нового баланса в глобальной экономике». В приветственном слове президента Владимира Путина, обращенном к участникам и гостям форума в приглашении, говорится: «Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий». Впервые после трехлетнего перерыва пройдет сессия «Россия — США» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще в момент публикации программы эксперты указывали на ее международность, в противоположность практике всех последних лет, когда форум был скорее площадкой для диалога иностранных инвесторов и российской власти. В этом году особое внимание форума сконцентрируется на анализе мировых экономических трендов, а ключевые дискуссии развернутся по основным направлениям: «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», а также по направлению с философским названием «Беседы о будущем». Центральным событием форума будет выступление Владимира Путина на пленарном заседании в пятницу, 2 июня. Традиционно, речь российского президента станет повесткообразующей: за смыслами и акцентами следят как иностранные инвесторы, так и представители российской политической элиты. В этом году эксперты также ожидают два смысловых вектора — внутренний и внешний — которые будут транслировать российские власти в ходе ПМЭФ. Два года назад Алексей Кудрин вместе с Германом Грефом уже был главным ньюсмейкером форума. Теперь есть вероятность, что он повторит свой успех Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внутренняя повестка форума будет отталкиваться от стратегий развития российской экономики, которые были презентованы президенту накануне тремя экспертными группами: правительством премьера Дмитрия Медведева, Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и Столыпинским клубом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По итогу было принято решение продолжить дискуссию, так как, по всей видимости, все представленные концепции не устроили президента, считает экономист Никита Кричевский. «Ни одна из программ не удовлетворила президента и его ближний круг, тех, кто определяют экономическую политику России. Поэтому их спускают на тормозах, обещая новые встречи и обсуждения. Также было высказано предположение, что возможно будут приняты и другие предложения и меры от людей, которые не относятся к представленным центрам экономического программирования. То есть это может быть какая-то новая группа людей, которая дополнительно что-то предложит», — заявил эксперт в интервью «URA.RU». Влияние МИДа на форум растет: уже говорят, что Питер становится просто местом проведения глобального международного собрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU И в этом смысле, ПМЭФ станет продолжением кремлевского совещания: на его площадках будут продолжаться обсуждения частей этих программ с участием их авторов. Пройдут панельные дискуссии с главой МЭР Максимом Орешкиным, экс-главой Минфина Алексеем Кудриным и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. На них, как полагает экономист Игорь Николаев, авторы трех программ, будут тестировать тезисы из своих предложений Путину. Центральной может стать тема повышения пенсионного возраста, считает эксперт. Спорным остается вопрос: будет ли при этом расти реальные пенсии, что соответствует программе Кудрина, либо же прибавки ждать не стоит до 2035 года, о чем говорят прогнозы правительства, обсуждаемые в среду, 31 мая. «Вокруг таких социально-чувствительных моментов, и будут разворачиваться дискуссии. Орешкин напомнит об ожиданиях 2% роста экономики [об этом глава МЭР заявил в ходе инвестфорума в Сочи в феврале этого года], хотя эти показатели не очень достижимы. Антон Силуанов, хоть и преемник Алексея Кудрина, но в споре займет скорее сторону правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Может снова поспорят, о понижении процентной ставки ЦБ, а «столыпинцы» будут говорить о возможности денежного стимулирования экономики», — дал свой прогноз эксперт. Николаев считает, что заявления, которые будут сделаны на ПМЭФ относительно пенсий и реформы управления, ориентированы на внутреннего потребителя: новости с полей форума о неизбежности повышения пенсионного возраста, например, должны приучить россиян к тому, что это обязательно случится. На стыке внутреннего и внешнего векторов находится региональная повестка, поскольку политическая региональная элита традиционно приезжает на ПМЭФ в охоте за деньгами иностранных инвесторов. Этот год не стал исключением. На инвестиционной выставке ПМЭФ свои стенды приготовили Татарстан, Крым и Севастополь, Тверская, Смоленская и Тульская области, Хабаровский край, Правительство Москвы, Московская, Оренбургская и Ярославская области. Южные регионы будет представлять Минкавказ. Количество встреч и переговоров на форуме исчисляется тысячами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не связывает напрямую участие в ПМЭФ с появлением инвестиций в регионах: «Такие площадки не имеют ведущего значения для привлечения инвесторов, но продвигать себя нужно. Даст ли это результат, зависит не только от регионов, но и от макроэкономического и институционального фона в стране. Регион действует в тех условиях, которые создаются федеральными властями». А власти в свою очередь сделают все возможное, чтобы создать максимально идиллическую картину будущего нашей экономики, считают собеседники агентства. ПМЭФ организован для иностранных партнеров, это визитная карточка страны, и поэтому, по прогнозам Кричевского и Николаева, форум пройдет под условным лозунгом: «Санкции преодолены — начался экономический рост». Как подтвердил в преддверии ПМЭФ помощник президента Юрий Ушаков, на форуме будут присутствовать свыше 500 иностранных компаний, в мероприятиях примут участие представители 62 стран. Бизнес-омбудсмен Борис Титов — автор третьей концепции, как нам обустроить экономику современной России Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Главный гость — премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также будут присутствовать президент Молдавии — Игорь Додон, Абхазии — Рауль Хаджимба, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Также будет исполняющий обязанности председателя правительства Сербии Дачич», — уточнил помощник президента. Ушаков также отметил, что приглашены семь вице-премьеров и вице-президентов разных стран, более 50 министров. Кроме того, президент «заглянет» на бизнес-диалог Россия-США [мероприятие вернулось в программу после трехлетнего перерыва], где он пообщается с руководством компаний Chevron, EххonMobile, Boeing, Hyperloop International и вице-президентом Торговой палаты США Майроном Бриллиантом. В этой связи экономисты ожидают, что международная повестка форума будет строиться на формировании образа стабильности. Российские власти будут говорить о том, что мы перешли к росту экономики вопреки санкциям, считает Игорь Николаев. «Формально скажут, что в первом квартале 2017 года рост составил на 0,5% выше показателей первого квартала 2016 года. На таком фоне говорить о преодолении санкций получается эффектно и доказательно. Инвесторам в первую очередь, нужно показать, что с санкциями у них не получилось, поэтому дальше играться в них не стоит. Так что «все флаги в гости будут нам со своими деньгами. Мы будем всем рады», — переформулировал строку из «Медного всадника» экономист. Напомним, что в 2016 году в сумма подписанных в ходе мероприятий ПМЭФ соглашений превысила 1 трлн руб. В этом году организаторы ожидают больших показателей. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...