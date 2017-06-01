Почему Путин поддерживает интригу своего выдвижения в президенты

15:17 01 июня 2017 1

Президент РФ держит паузу, в то время как все вокруг начинают жить повесткой выборов-2018 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявление Владимира Путина французской газете «Figaro» о том, что рано еще говорить о кандидатах на президентские выборы-2018, только усилило интригу, обсуждаемую с конца прошлого года. Само обсуждение в СМИ регулярно подогревает политическую тусовку, молчание первого лица актуализирует вопрос: «Когда Путин объявит о своем решении?». После объявления очередного «еще рано», «URA.RU» спросило специалистов, а когда — нужное время?

Закон подразумевает, что претендент должен объявить о своем желании баллотироваться не позднее, чем за три месяца до начала выборов. Уже известно, что выборы президента пройдут в марте 2018 года. Политологи, опрощенные «URA.RU», сошлись во мнении, что Путин объявит о своем решении как раз за три месяца до выборов, но разошлись в причинах, по которым ему выгодно тянуть паузу.

«Если он сейчас объявит о начале предвыборной кампании, то все, что он делает, будет выглядеть в рамках предвыборной кампании, а это технически и тактически невыгодно», — объясняет политолог Дмитрий Орешкин.

Он также считает, что преждевременное объявление о выдвижении в худшую сторону повлияет на явку на выборах-2018. По его мнению, перед главой государства сейчас стоит главный вопрос «как добиться максимальных политических, экономических и социальных выгод от этого процесса, и как сделать его минимально рискованным».

В прежние годы Путин объявлял о намерении баллотироваться минимум за полгода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Алексей Чадаев связывает молчание президента с ожиданиями результатов от Единого дня голосования (10 сентября 2017 года), когда в стране пройдут выборы в заксобрания и муниципалитеты, а в 14 регионах выберут губернаторов. «Результаты местных сентябрьских выборов дадут ясный срез в регионах, в каком настроении люди, за кого голосуют. По итогам анализа хода этой кампании уже можно будет говорить о стратегии президентских выборов во всех отношениях, не раньше», — сказал Чадаев.

Напомним, что Владимир Путин по-разному объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты. Так, в 2003 году он сообщил об этом на декабрьской прямой линии за три месяца до мартовских выборов, в 2011 году его кандидатуру выдвинули на осеннем съезде партии «Единая Россия» за полгода до выборов по предложению Дмитрия Медведева.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев сдержанность президента истолковал в пользу его занятости делами внутренней и внешней политики. «Он законопослушный гражданин, кампания пойдет в установленные законные сроки, а до этого времени (своим молчанием) просит не отвлекать его от важных государственных дел», — сказал Калачев.

При этом он не исключил, что «кандидат номер один» повторит ход с прямой линией:

«Для многомиллионной аудитории прямая линия — самый понятный канал коммуникации. Но может объявление сделать, скажем, посетив мероприятия того общественного движения, которое выступит с инициативой его выдвижения».

Политолог предположил, что много организаций будут конкурировать за внимание главы государства и предлагать его выдвижение. И не исключил, что может быть задействована любая площадка для объявления, в том числе ОНФ.

Политолог Андрей Колядин считает, что президенту при его рейтингах вообще не стоит беспокоиться о датах и времени для выдвижения. И предположил, что он сначала зарегистрируется в ЦИК и только после этого объявит о своем решении: «С Владимиром Владимировичем большинство в нашей стране знакомы, рейтинг у него — хоть в следующее воскресенье можно выходить на выборы.

Узнаваемость его почти 100%, рейтинг — под 80%, ему выборная кампания заранее просто не нужна».

Напомним, что в середине мая был опубликован опрос ВЦИОМ, в котором в частности, были озвучены ожидания россиян по поводу выдвижения Путина в президенты и отношение к нему со стороны жителей. Так, 46% россиян отрицательно восприняли бы решение Путина не участвовать в выборах.

Напомним, что уже заявили о своем желании побороться за пост главы государства Григорий Явлинский от партии «Яблоко» и кандидат в президенты «со стажем» Владимир Жириновский от ЛДПР. Геннадий Зюганов на съезде КПРФ в минувшее воскресенье, отвечая на вопрос журналиста, не отказался, но и не сказал однозначно про свое выдвижение. В президенты собрался и оппозиционер Алексей Навальный, но судимость за дело «Кировлеса» станет непреодолимым препятствием в регистрации его кандидатуры.