«Против свободного владения оружием выступает криминал»

15:16 05 июня 2017 0

Трагедия в Тверской области вновь запустила дискуссию о праве россиян на оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страшная трагедия в Тверской области, которая разыгралась в ночь на 4 июня в одном из домов садоводческого товарищества «50 лет Октября», вновь обострила дискуссию о праве граждан на оружие. Причиной массового убийства стал бытовой конфликт, в результате которого один из участников застолья расстрелял из карабина девятерых знакомых. Выжить удалось лишь одной девушке, спрятавшейся от убийцы.

Почему россиянам необходимо свободное владение оружием, как это скажется на бытовом криминале, не превратится ли страна в Чикаго и кто лоббирует «безоружную» модель общества — в авторской колонке заместителя председателя правления организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева.

Прежде всего, стоит помнить о том, что стреляет не оружие, стреляет человек. За примерами далеко ходить не надо: в той же самой Англии террористы использовали в качестве оружия обычные автомобили. Давят на них людей, а потом выходят и добивают ножами. Однако никто же не предлагает вводить дополнительный контроль при получении водительских прав, не предлагает ограничить оборот автомобилей. Потому что, конечно, это полная глупость.

Кроме того, такие массовые расстрелы, как это случилось в Тверской области, все же являются редкостью. Так, на одного владельца оружия в России приходится три сотых процента тех или иных инцидентов, на одного владельца автомобиля — десять процентов. Это говорит о том, что человек с оружием — очень дисциплинированный человек. Оружием у нас владеют около 4 миллионов человек, собственников автомобилей, как вы понимаете, в разы больше.

Многие россияне боятся того, что власть разрешит свободное владение оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приведу и другие цифры: ежегодно от гражданского оружия у нас погибает в среднем 550-600 человек. Смертей от бытовых убийств ножами, топорами, сковородками — 30 тысяч. Примерно такая же цифра приходится на погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Однако случаи расстрелов привлекают наибольшее внимание, превращаясь порой в какой-то фетиш.

Поэтому вопрос оборота оружия зачастую используется властью для того, чтобы увести внимание граждан от реальных проблем. Судите сами, у нас 100 тысяч человек в стране ежегодно погибают от употребления наркотиков, примерно 50 тысяч граждан пропадают без вести. Но это как-то мало заботит чиновников.

Я уверен, что тверской трагедии могло и не случиться в том случае, если бы у людей было оружие. Ведь там преступник сначала расстреливал людей во дворе, а уже потом пошел к жертвам в дом. Я думаю, что люди могли бы его своевременно нейтрализовать или хотя бы отстреливаться от него, дожидаясь приезда полиции. Однако оружия у жертв не было, и он демонстративно стрелял по ним, словно по банкам в тире.

Не стоит сбрасывать со счетов и мировой опыт.

Ведь во многих странах, где разрешено свободное владение оружием, даже террористов нейтрализуют рядовые граждане — причем очень оперативно, еще до прибытия полицейских. Недаром Линкольн говорил, что демократия — это равенство двух хорошо вооруженных граждан.

Преступники понимают только один язык — язык оружия. Кроме того, важное значение имеет и психологический эффект: злоумышленник сто раз подумает, прежде чем напасть на человека, у которого в кармане, скорее всего, есть пистолет. Если вы посмотрите на статистику массовых расстрелов в Америке, то убедитесь, что чаще всего они происходили в свободных от оружия зона — в школах, больницах. Преступники приходят туда, поскольку понимают, что там находятся безоружные люди. Если бы они знали, что им там мгновенно дадут достойный отпор, то, несомненно, не шли бы туда. Чаще всего злоумышленники идут на преступление, как на работу — в их задачу не входит умирать.

Хочу обратить внимание и на другой аспект, который чаще всего в качестве аргумента приводят женщины. Дескать, если разрешат свободное владение оружием, то я вряд ли смогу им профессионально пользоваться. Милые дамы, я всегда повторяю: вам не обязательно приобретать пистолет, потому что вы будете четко знать, что в случае какого-то инцидента где-то рядом с вами обязательно окажется человек с оружием, который поможет. Вот что важно!

Пока же у нас законы зачастую устроены так, что стоят почему-то на защите жизни и здоровья преступников. Попробуйте применить оружие против человека, который вас грабит — потом проблем не оберетесь! В первую очередь будете доказывать, что не превысили пределы самообороны. Это ненормальная ситуация. Ведь даже в Москве норматив приезда полиции на вызов составляет 12-15 минут, а на деле это порой оказывается больше. Сейчас многие советуют поить пришедшего преступника чаем. Может, еще массажик сделать?!

Мы, владельцы оружия, всегда боимся таких ситуаций, сродни произошедшей в выходные в Тверской области. Потому что они вызывают неадекватный резонанс и очень воздействуют на людей, которые слабо разбираются в вопросах оружия.

Я могу напрямую сказать, что лоббисты «безоружной» модели общества — это криминалитет, которому не на руку, чтобы добропорядочные люди могли давать жесткий отпор злоумышленникам. Они цепляются за такие истории и прилагают все усилия, чтобы максимально раздуть их.

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