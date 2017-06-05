14:04 05 июня 2017 0

Борис Тимониченко (на фото) выжил после выстрела в упор Фото: Андрей Гусельников

В Екатеринбурге стартовал суд по делу о нападении на бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. На скамье подсудимых — его бывший зам, экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко: его обвиняют в покушении на убийство. Перед началом суда наши корреспонденты пообщались с обеими сторонами. Почему уголовное дело о расстреле генерала полиции может развалиться в суде — в материале «URA.RU».

Борис Тимониченко, получивший 19 февраля 2016 года в подъезде своего дома пулю в лицо, не опознал в ходе следствия стрелявшего в него человека. Об этом «URA.RU» сообщил защитник обвиняемого в покушении Олега Дудко Александр Белобородов. Адвокат, лично присутствовавший на опознании, рассказал агентству, как все происходило.

«В качества статистов пригласили сотрудников полиции, которые младше Дудко один на 12 лет, другой — на 13, — рассказал Белобородов. — Дудко задержали 22 числа, опознание было 29 февраля, поэтому он оброс щетиной. Он был в спортивном костюме, статисты — в костюмах и рубашках, побритые, ростом ниже его, моложе».

По мысли адвоката, все было подстроено таким образом, чтобы Тимониченко не смог «не узнать» стрелявшего.

«Тимониченко его узнал, но не как лицо, стрелявшее в него, а как бывшего руководителя Орджоникидзевского РУВД», — говорит адвокат. — На очной ставке следователь потом говорит: «Вы опознали Дудко как человека, стрелявшего в вас». Но Тимониченко этого не произносил!».

Это не единственный «косяк» следствия, на котором планируют делать акцент в ходе суда подсудимый Дудко и его адвокат. Второй важный момент, на который указывает адвокат, — отсутствие доказательств заказного характера преступления. «Следствие считает, что это было покушение на заказное убийство. При этом лицо, которое нанимало, не установлено, сумма не установлена. Звучало 300 тысяч, но откуда они взяли сумму, если неизвестно, кто заказчик?» — недоумевает Александр Белобородов.

По его предположению, к версии заказного преступления следователи пришли, поскольку так и не смогли установить мотив преступления. «Раз мотив не известен, вот они и придумали найм, — поясняет Александр Васильевич. — Сперва в деле фигурировала часть 1 статьи 105 УК РФ (просто „убийство“ — прим. ред.), но начальник первого отдела Сергей Мальцев лично написал указание перепредъявить обвинение на покушение на убийство по найму. Видимо, одному Мальцеву известно, откуда он взял этот найм. Мы хотим вызывать этого Мальцева в суд и допросить его».

Третий важный момент, на который обращает внимание адвокат — возможная предвзятость показаний свидетеля Игоря Казакова, который вез Дудко на автомобиле к дому Тимониченко, ждал во дворе, а потом помог скрыться.

Олег Дудко, которого следствие считает стрелявшим в Тимониченко Фото: Владимир Жабриков

«Все показания на Дудко дал Казаков, но он — ранее судимый, наркоман. Какая ему может быть вера?» — задается вопросом Белобородов. Адвокат замечает, что самому Казакову после этого «скостили срок».

«В материалах дела есть его допрос, где он рассказывает, что [после покушения] попросил знакомого купить ему 3 грамма наркотика и в благодарность дал ему 1 грамм. Это «дал» называется «сбыт», но следствие его никак не квалифицировало, — говорит адвокат. — Оставшиеся два грамма он привез в Красноуфимск, где жила его подружка, вместе с ней они «ширялись» этой наркотой два дня: девушка дает показания, что укололась четыре раза, а он — три. Он ее угощал! Но когда мужчина приносит женщине бутылку вина и коробку конфет — это угощение, а когда наркотик — это тоже «сбыт».

При этом, по словам защитника, оба этих эпизода пособнику Дудко так и не были вменены. «Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение), а то, что он распространил наркотики двум людям — нигде не отражено, — отмечает адвокат. — В одном случае наказание от 3 до 10, во втором — от 10 до 20 лет лишения свободы. Есть разница? (на днях Казакова приговорили к 4,5 годам лишения свободы). Я полагаю, что ему специально пошли на послабления, чтобы он дал показания на Дудко».

Адвокат Дудко Александр Белобородов считает своего клиента невиновным Фото: Владимир Жабриков

Наконец, последний момент, на котором также будут настаивать в ходе суда обвиняемый и его защитник — алиби Дудко (его жена говорит, что в момент совершения преступления он находился дома, есть и другие люди, готовые это подтвердить). «Алиби звучало с первого до последнего дня, но проверка алиби началась почему-то только 7 декабря, — говорит Белобородов. — Представляете: 19 февраля было совершено преступление, 22 его задержали, а проверять алиби стали спустя более чем полгода. А через два дня предъявили ему обвинение!»

Он и его подзащитный намерены настаивать на полной невиновности Дудко.

Генерал полиции в отставке Борис Тимониченко, комментируя «URA.RU» данную информацию, заявил следующее: «Я зачем буду влазить в судебное разбирательство? На суде я все скажу, вы все услышите и зафиксируете». Генерал пообещал, что будет лично присутствовать на процессе.



На Бориса Тимониченко напали 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой. Неизвестный (по версии следствия, им был Олег Дудко) подкараулил генерала возле лифта и выстрелил в лицо. Медикам удалось спасти полицейского, пуля не задела жизненно важных органов. Стрелявший скрылся на автомобиле, которым управлял Игорь Казаков.