Решетников принял своего первого федерального министра

01:45 06 июня 2017 0

Так и непонятно: гостям было интересно или весело Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник, 5 июня, в Пермь прибыли полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При новом главе региона Прикамье впервые посетил представитель федерального правительства. У временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, с одной стороны, появилась возможность продемонстрировать пермякам свои связи «на самом верху», а с другой — показать важным гостям поддержку со стороны части местной элиты в лице промышленников.

Бабича и Мантурова в закрытом режиме повезли на знакомство с пермскими предприятиями. Гостям показали цеха завода «Машиностроитель», «Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов» и научно-производственного объединения «Искра». Прямо на территории «Искры» для чиновников организовали экспозицию на тему диверсификации производства. Прежде всего решили показать, какую гражданскую продукцию выпускают оборонные предприятия.

Михаил Бабич (справа) старался не отходить от Дениса Мантурова (слева) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гости заставили себя подождать, поэтому промышленники разговорились на тему своего бизнеса. Начались знакомства: «Вот вице-премьер по промышленности», «А вот директор крупнейшего завода в Перми» (приехал управляющий директор «ОДК — Пермские моторы», депутат Заксобрания Сергей Попов).

В какой-то момент появились две женщины со швабрами и стали старательно начищать пол у входа в павильон. У наблюдателей возникло впечатление, что вот-вот появятся высокопоставленные гости. Однако вместо них вскоре приехал глава Перми Дмитрий Самойлов — он-то и ступил на начищенный пол.

Градоначальник, которого считают ответственным в Перми за ход грядущей губернаторской кампании, не скрывал хорошего настроения — улыбался и активно общался с промышленниками. В разговоре с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым мэр и вовсе расхохотался.

Каски понравились, но надевать их на потеху публике не стали Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Еще через полчаса ожидания участники экспозиции стали собираться у самого входа. Уже полил сильный дождь, когда все-таки появился долгожданный микроавтобус. Ввиду усилившегося ливня, министр и полпред не стали выходить из машины на улице. Микроавтобус стремительно въехал прямо в павильон — по тому самому полу, который старательно начищали швабрами. Мужчины в пиджаках, столпившиеся у входа, рассыпались в стороны — наблюдателей на заднем плане зрелище явно позабавило, раздались смешки. Никто не пострадал.

Из микроавтобуса один за другим вышли полпред Михаил Бабич, министр Денис Мантуров и врио губернатора Максим Решетников. Хозяин площадки — гендиректор «Искры», депутат Заксобрания Владимир Шатров — повел делегацию на выставку.

У первого стенда в разгар рассказа абсолютно спокойный и молчаливый

Мантуров вдруг развернулся назад, чтобы передать мобильный телефон помощнику. И тут его беспристрастное лицо озарила улыбка — в толпе чиновник разглядел Александра Иноземцева и протянул ему руку.

Не секрет, что генеральный конструктор «Авиадвигателя» очень хорошо известен чиновникам на федеральном уровне и пользуется уважением Мантурова — министр торговли вспоминал пермяка даже на прошлогоднем интервью у Владимира Познера.

Хочется верить, что интерес был искренним Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мантуров молчаливо разглядывал стенд за стендом. Посыл гендиректора «Искры» Шатрова в целом был прост: разработки есть, производство можно наращивать, но промышленникам нужно знать объем рынка и планируемые заказы. Министр понимающе кивнул.

В непривычной роли оказался вице-премьер, министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов. Всегда активный, он на сей раз не вмешивался в беседу с гостями, а следил за гармонией их перемещения. «Мы сейчас немножко назад пойдем…» — Чибисов шепотом просил наблюдателей расступиться.

Без совещания и командировка — не командировка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новый глава региона Максим Решетников в компании федерального министра держался спокойно и уверенно. С одной стороны, врио губернатора позволял себе кратко дополнять рассказы представителей предприятий, а с другой — делал это очень ненавязчиво и аккуратно. Поначалу Мантурова опекал Михаил Бабич, но ему кто-то позвонил, и полпред спешно удалился разговаривать по телефону. Спустя некоторое время Бабич вернулся и втиснулся обратно — между министром и врио губернатора.

Явно заскучавшего Дениса Мантурова (он беспрекословно слушал рассказы у каждого стенда) развеселил Суксунский оптико-механический завод. Сначала гостям вручили подарки — именные каски, какие производят на предприятии. «В дождливую погоду — самая лучшая защита!» — отметил представитель завода, но никто из гостей все же не рискнул примерить каску на потеху публике. Подарки передали помощникам.

Помимо очков министра Дениса Мантурова порадовали пермским непромышленным подарком Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но уже на пути к следующему стенду внимание Мантурова привлекла другая продукция заводчан — защитные очки. Министр схватил сначала желтые, стал вертеть их в руках и в итоге примерил. Потом взял другие, третьи… «Это для станочников!» — пояснили представители завода. Но тут уже очки схватил и полпред Бабич.

Суксунцев веселье вокруг их стенда будто смутило, они пытались объяснить, что производят очки только для промышленности, а не солнцезащитные. «А вы посмотрите — спрос-то явно есть!» — пошутил Максим Решетников, глядя на развеселившихся гостей.

«Шикарная продукция! Очень хорошая!» — обратился к своей свите воодушевленный Денис Мантуров. У наблюдателей не осталось сомнений, что министр любит стильные аксессуары и знает в них толк.

Оборонку постановили обсуждать без прессы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В краевой администрации состоялось совещание окружного значения — собрался совет по промышленной политике. Тема обсуждения — развитие оборонно-промышленных предприятий в части продукции гражданского назначения. Михаил Бабич признал, что сегодня отсутствует системная господдержка диверсификации.

Денис Мантуров заявил, что власти намерены принимать и внедрять меры поддержки «оборонки», помогать производственникам выходить на новые рынки. Минпромторг обещает и частично компенсировать предприятиям затраты, и продвигать продукцию на новые рынки.

Когда к собравшимся обратился Максим Решетников, на слове «уважаемые» его прервал Михаил Бабич.

Полпред заявил, что Пермский край является промышленным и научным центром, а новый глава региона за четыре месяца работы «всех объехал, всех обошел». Бабич подчеркнул, что у Прикамья «огромный потенциал с губернатором, так активно начавшим работу».

Участие федерального министра изменило и статус протокольных подписаний Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников поблагодарил полпреда за лестные слова, подтвердил, что объехал большинство заводов, которые «местами лучше, чем в Москве». Тут же глава региона заявил, что зачастую оборонные предприятия производят сложную продукцию, риски сбыта которой должны на себя взять какие-то государственные структуры — чтобы не возникала ситуация, когда заказ не хотят оплачивать.

Собравшихся на совете просили обозначить проблемы в сфере диверсификации, но эта часть заседания была закрыта для прессы. После обсуждения был подписан специальный инвестиционный контракт Пермского края с «Сибур Холдинг» (о строительстве нового завода) и меморандум о намерении заключить специнвестконтракт с «Уралкалием».

«Пока сегодня переезжали от предприятия до совещания я получил от врио губернатора 11 писем с комментариями — как напутственное задание. Поэтому будем отрабатывать, — посмеиваясь, рассказал журналистам Денис Мантуров. — Такой подход говорит о том, что есть желание и возможности взаимодействовать с индустриальным комплексом, на котором основываются экономика края и социальное благополучие. Это очень важное качество нового руководителя».