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01:45  06 июня 2017 0

Решетников принял своего первого федерального министра

И развеселил гостя цветными очками. Мантуров: «Я получил от губернатора 11 заданий!»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь
Так и непонятно: гостям было интересно или веселоФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В понедельник, 5 июня, в Пермь прибыли полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При новом главе региона Прикамье впервые посетил представитель федерального правительства. У временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, с одной стороны, появилась возможность продемонстрировать пермякам свои связи «на самом верху», а с другой — показать важным гостям поддержку со стороны части местной элиты в лице промышленников.

Бабича и Мантурова в закрытом режиме повезли на знакомство с пермскими предприятиями. Гостям показали цеха завода «Машиностроитель», «Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов» и научно-производственного объединения «Искра». Прямо на территории «Искры» для чиновников организовали экспозицию на тему диверсификации производства. Прежде всего решили показать, какую гражданскую продукцию выпускают оборонные предприятия.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, Денис Мантуров
Михаил Бабич (справа) старался не отходить от Дениса Мантурова (слева)
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гости заставили себя подождать, поэтому промышленники разговорились на тему своего бизнеса. Начались знакомства: «Вот вице-премьер по промышленности», «А вот директор крупнейшего завода в Перми» (приехал управляющий директор «ОДК — Пермские моторы», депутат Заксобрания Сергей Попов).

В какой-то момент появились две женщины со швабрами и стали старательно начищать пол у входа в павильон. У наблюдателей возникло впечатление, что вот-вот появятся высокопоставленные гости. Однако вместо них вскоре приехал глава Перми Дмитрий Самойлов — он-то и ступил на начищенный пол.

Градоначальник, которого считают ответственным в Перми за ход грядущей губернаторской кампании, не скрывал хорошего настроения — улыбался и активно общался с промышленниками. В разговоре с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым мэр и вовсе расхохотался.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь
Каски понравились, но надевать их на потеху публике не стали
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Еще через полчаса ожидания участники экспозиции стали собираться у самого входа. Уже полил сильный дождь, когда все-таки появился долгожданный микроавтобус. Ввиду усилившегося ливня, министр и полпред не стали выходить из машины на улице. Микроавтобус стремительно въехал прямо в павильон — по тому самому полу, который старательно начищали швабрами. Мужчины в пиджаках, столпившиеся у входа, рассыпались в стороны — наблюдателей на заднем плане зрелище явно позабавило, раздались смешки. Никто не пострадал.

Из микроавтобуса один за другим вышли полпред Михаил Бабич, министр Денис Мантуров и врио губернатора Максим Решетников. Хозяин площадки — гендиректор «Искры», депутат Заксобрания Владимир Шатров — повел делегацию на выставку.

У первого стенда в разгар рассказа абсолютно спокойный и молчаливый

Мантуров вдруг развернулся назад, чтобы передать мобильный телефон помощнику. И тут его беспристрастное лицо озарила улыбка — в толпе чиновник разглядел Александра Иноземцева и протянул ему руку.

Не секрет, что генеральный конструктор «Авиадвигателя» очень хорошо известен чиновникам на федеральном уровне и пользуется уважением Мантурова — министр торговли вспоминал пермяка даже на прошлогоднем интервью у Владимира Познера.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь
Хочется верить, что интерес был искренним
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мантуров молчаливо разглядывал стенд за стендом. Посыл гендиректора «Искры» Шатрова в целом был прост: разработки есть, производство можно наращивать, но промышленникам нужно знать объем рынка и планируемые заказы. Министр понимающе кивнул.

В непривычной роли оказался вице-премьер, министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов. Всегда активный, он на сей раз не вмешивался в беседу с гостями, а следил за гармонией их перемещения. «Мы сейчас немножко назад пойдем…» — Чибисов шепотом просил наблюдателей расступиться.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь
Без совещания и командировка — не командировка
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новый глава региона Максим Решетников в компании федерального министра держался спокойно и уверенно. С одной стороны, врио губернатора позволял себе кратко дополнять рассказы представителей предприятий, а с другой — делал это очень ненавязчиво и аккуратно. Поначалу Мантурова опекал Михаил Бабич, но ему кто-то позвонил, и полпред спешно удалился разговаривать по телефону. Спустя некоторое время Бабич вернулся и втиснулся обратно — между министром и врио губернатора.

Явно заскучавшего Дениса Мантурова (он беспрекословно слушал рассказы у каждого стенда) развеселил Суксунский оптико-механический завод. Сначала гостям вручили подарки — именные каски, какие производят на предприятии. «В дождливую погоду — самая лучшая защита!» — отметил представитель завода, но никто из гостей все же не рискнул примерить каску на потеху публике. Подарки передали помощникам.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, Денис Мантуров
Помимо очков министра Дениса Мантурова порадовали пермским непромышленным подарком
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но уже на пути к следующему стенду внимание Мантурова привлекла другая продукция заводчан — защитные очки. Министр схватил сначала желтые, стал вертеть их в руках и в итоге примерил. Потом взял другие, третьи… «Это для станочников!» — пояснили представители завода. Но тут уже очки схватил и полпред Бабич.

Суксунцев веселье вокруг их стенда будто смутило, они пытались объяснить, что производят очки только для промышленности, а не солнцезащитные. «А вы посмотрите — спрос-то явно есть!» — пошутил Максим Решетников, глядя на развеселившихся гостей.

«Шикарная продукция! Очень хорошая!» — обратился к своей свите воодушевленный Денис Мантуров. У наблюдателей не осталось сомнений, что министр любит стильные аксессуары и знает в них толк.

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, Денис Мантуров
Оборонку постановили обсуждать без прессы
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В краевой администрации состоялось совещание окружного значения — собрался совет по промышленной политике. Тема обсуждения — развитие оборонно-промышленных предприятий в части продукции гражданского назначения. Михаил Бабич признал, что сегодня отсутствует системная господдержка диверсификации.

Денис Мантуров заявил, что власти намерены принимать и внедрять меры поддержки «оборонки», помогать производственникам выходить на новые рынки. Минпромторг обещает и частично компенсировать предприятиям затраты, и продвигать продукцию на новые рынки.

Когда к собравшимся обратился Максим Решетников, на слове «уважаемые» его прервал Михаил Бабич.

Полпред заявил, что Пермский край является промышленным и научным центром, а новый глава региона за четыре месяца работы «всех объехал, всех обошел». Бабич подчеркнул, что у Прикамья «огромный потенциал с губернатором, так активно начавшим работу».

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь
Участие федерального министра изменило и статус протокольных подписаний
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников поблагодарил полпреда за лестные слова, подтвердил, что объехал большинство заводов, которые «местами лучше, чем в Москве». Тут же глава региона заявил, что зачастую оборонные предприятия производят сложную продукцию, риски сбыта которой должны на себя взять какие-то государственные структуры — чтобы не возникала ситуация, когда заказ не хотят оплачивать.

Собравшихся на совете просили обозначить проблемы в сфере диверсификации, но эта часть заседания была закрыта для прессы. После обсуждения был подписан специальный инвестиционный контракт Пермского края с «Сибур Холдинг» (о строительстве нового завода) и меморандум о намерении заключить специнвестконтракт с «Уралкалием».

«Пока сегодня переезжали от предприятия до совещания я получил от врио губернатора 11 писем с комментариями — как напутственное задание. Поэтому будем отрабатывать, — посмеиваясь, рассказал журналистам Денис Мантуров. — Такой подход говорит о том, что есть желание и возможности взаимодействовать с индустриальным комплексом, на котором основываются экономика края и социальное благополучие. Это очень важное качество нового руководителя».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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