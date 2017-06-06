{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости 
19:16  06 июня 2017 0

Суд вынес решение по личной собственности Юревича

Юревич. Челябинск, юревич михаил, мороженное
У экс-губернатора арестовали личные активыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
все новости сюжета

На банковские счета и недвижимость экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича наложен арест. Центральный районный суд Челябинска 6 июня удовлетворил ходатайство СК РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — пояснила Наталья Прохорова, консультант суда.

Под арест попали восемь счетов в четырех российских банках и восемь объектов недвижимости на общую сумму 3 млрд рублей. Это чуть меньше суммы взятки в 3,4 млрд рублей в виде откатов с «тендеров» на дорожное строительство, инкриминируемой Юревичу.

Согласно декларационным данным, обнародованным, когда экс-губернатор еще был депутатом Госдумы, в собственности у Юревича значились: участок под ИЖС, площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 кв. м), два машино-места (по 14,2 кв. м), нежилые помещения (28,1 кв. м) и четыре квартиры. Но даже по самым высоким расценкам эта недвижимость может «тянуть» только на несколько десятков миллионов рублей. Основные суммы, арестованные судом, — личные счета бывшего главы региона.

Михаила Юревича, уже заочно арестованного Свердловским областным судом, также обвиняют в получении взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете. По словам адвокатов, бывший губернатор находится в Лондоне.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров