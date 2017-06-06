Суд вынес решение по личной собственности Юревича

19:16 06 июня 2017 0

У экс-губернатора арестовали личные активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На банковские счета и недвижимость экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича наложен арест. Центральный районный суд Челябинска 6 июня удовлетворил ходатайство СК РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — пояснила Наталья Прохорова, консультант суда.

Под арест попали восемь счетов в четырех российских банках и восемь объектов недвижимости на общую сумму 3 млрд рублей. Это чуть меньше суммы взятки в 3,4 млрд рублей в виде откатов с «тендеров» на дорожное строительство, инкриминируемой Юревичу.

Согласно декларационным данным, обнародованным, когда экс-губернатор еще был депутатом Госдумы, в собственности у Юревича значились: участок под ИЖС, площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 кв. м), два машино-места (по 14,2 кв. м), нежилые помещения (28,1 кв. м) и четыре квартиры. Но даже по самым высоким расценкам эта недвижимость может «тянуть» только на несколько десятков миллионов рублей. Основные суммы, арестованные судом, — личные счета бывшего главы региона.

Михаила Юревича, уже заочно арестованного Свердловским областным судом, также обвиняют в получении взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете. По словам адвокатов, бывший губернатор находится в Лондоне.